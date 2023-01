Μητσοτάκης: Θωρακίσαμε τα σύνορα στον Έβρο και αυτά που τάχα δεν υπήρχαν υψώθηκαν επιτέλους στο Αιγαίο

Δείτε live την ομιλία Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με μέθοδο και τόλμη στην απειλή του μεταναστευτικού» 17.01.2023, 11:46 UPD: 17.01.2023, 11:55 Σε εξέλιξη βρίσκεται εκδήλωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Ζάππειο. Στην εκδήλωση ομιλία πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε live Ξεκινώντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλά πεδία που να δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει στο αύριο και ειδικά στο μεταναστευτικό όπου άλλαξαν όλα. Το χάος διαδέχθηκε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» «Θωρακίσαμε τα σύνορα στον Έβρο και αυτά που τάχα δεν υπήρχαν υψώθηκαν επιτέλους στη θάλασσα του Αιγαίου ενώ τα αίσχη της Μόριας και της Ειδομένης έδωσαν τη θέση τους σε σύγχρονες δομές» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. «Μετά την αποτελεσματική άμυνα που υψώσαμε ακολουθήθηκε ένα πολύ σημαντικό έργο που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα» τόνισε ο πρωθυπουργός και παρέθεσε τα εξής στοιχεία. – το 2022 μπήκαν στην Ελλάδα 17.000 ενώ το 2015 πάνω από 900.000 – το 2015 το 75% των παράνομων εισόδων στην ΕΕ ήταν στην Ελλάδα, πέρσι ήταν το 5% – ταυτόχρονα ανέπνευσαν τα νησιά μας. 40.000 βρισκόντουσαν στα νησιά του Αιγαίου το 2019 και τώρα είναι μόλις 5.000. – υποχώρησε ο συνολικός αριθμός μεταναστών σε δομές. Από τους 92.000 υποχωρήσαμε σε κάτι λιγότερους από 15.000 που είναι σε κλειστές δομές που και αυτές μειώνονται καθώς ήταν 121 το 2019, 33 είναι σήμερα με τις εκτάσεις να αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες». «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με μέθοδο και τόλμη στην απειλή του μεταναστευτικού. Κρατά ασφαλή τα σύνορα στις μεταναστευτικές ροές και τους άθλιους δουλεμπόρους. Γι’ αυτό επεκτείνει τον φράχτη στον Έβρο αλλά προστατεύει και την αξιοπρέπεια όσων περνούν τα σύνορα. Κάντε σύγκριση της αθλιότητας του καταυλισμού στη Σάμο που είχε σχεδιαστεί για να φιλοξενεί 1.000 και έφτασε να φιλοξενεί 7.000 με τη σύγχρονη δομή που δημιουργήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους». «Για την Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η αυστηρή και δίκαιη προστασία των συνόρων προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές» σημείωσε, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με θέμα: «3 χρόνια Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – 3 χρόνια αποτελεσματική διαχείριση της Μεταναστευτικής Κρίσης», στο Ζάππειο Μέγαρο. Ειδήσεις σήμερα: Νέα τουρκική υπερπτήση UAV τα ξημερώματα πάνω από την Κίναρο «Άγγιξε τον μηρό νεαρού άντρα»: Η μαρτυρία που οδήγησε στη διαγραφή του Βρετανού υπουργού Εμπορίου Οδηγός έχασε τον έλεγχο στο κέντρο της Λαμίας – Χτύπησε 16χρονη και παρέσυρε μηχανάκι διανομέα 17.01.2023, 11:46 UPD: 17.01.2023, 11:55 BEST OF NETWORK 17.01.2023, 11:30 17.01.2023, 07:07 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 09:51 17.01.2023, 09:50 17.01.2023, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )