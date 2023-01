Νταβός: «Έτος της πολυκρίσης» το 2023 – Η παρέμβαση Μητσοτάκη

«Συνεργασία σε έναν κατακερματισμένο κόσμο». Αυτός είναι ο φετινός τίτλος και μαζί η εξαιρετικά απαιτητική παγκόσμια άσκηση, την οποία καλούνται να λύσουν πάνω από 2.700 συμμετέχοντες από σήμερα και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας. Πενήντα δύο χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση σε ένα άσημο τότε Ελβετικό χωριό, αλλά και δύο χρόνια και πλέον μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές στερέωμα, σε μια χρονιά, ωστόσο, συσσώρευσης παγκόσμιων κρίσεων και προκλήσεων, όπως συνομολογούν οι 50 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι περίπου 200 Υπουργοί, αλλά και οι 1.500 «ηγέτες» πολυεθνικών επιχειρήσεων και τραπεζών, οι οποίοι θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες στο χειμερινό θέρετρο με θέα τις ελάχιστα χιονισμένες φέτος Άλπεις, σημείο των καιρών και αυτό, δηλαδή της κλιματικής αλλαγής. Με εκπροσωπήσεις από 130 χώρες, οι κεντρικές θεματικές της φετινής διοργάνωσης εκτείνονται από την κρίση του κόστους ζωής και την κλιματική αλλαγή, μέχρι την πανδημία, την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και φυσικά τον πόλεμο στην Ουκρανία, απαιτώντας ριζικές και κυρίως άμεσες λύσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Μολονότι, άλλωστε, η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού έδωσε το έναυσμα της πλήρους «αναβίωσης» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ το 2023, αυτό, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ήδη ως «έτος της πολυκρίσης» από την πλειοψηφία των οικονομολόγων που μετέχουν στις εργασίες του Φόρουμ, διαβλέποντας στον ορίζοντα τα σημάδια μιας νέας, παγκόσμιας «Μεγάλης Ύφεσης». Παγκόσμια Ύφεση Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων στο «Chief Economists Outlook» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αναμένουν παγκόσμια ύφεση το 2023, ως αποτέλεσμα κυρίως των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πληθωρισμού, «εξαιρετικά πιθανή» ως εξέλιξη για το 18% των ερωτηθέντων, τη στιγμή που οι προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ περιγράφονται ως ζοφερές για τη φετινή χρονιά. «Με τα δύο τρίτα των επικεφαλής οικονομολόγων να αναμένουν μια παγκόσμια ύφεση το 2023, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε επισφαλή θέση. Ο τρέχων υψηλός πληθωρισμός, η χαμηλή ανάπτυξη, το υψηλό χρέος και το περιβάλλον υψηλού κατακερματισμού μειώνουν τα κίνητρα για τις επενδύσεις που απαιτούνται για την επιστροφή στην ανάπτυξη και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου για τους πιο ευάλωτους στον κόσμο», τόνισε η Saadia Zahidi, Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Και πρόσθεσε: «Οι ηγέτες πρέπει να κοιτάξουν πέρα από τις σημερινές κρίσεις για να επενδύσουν στην καινοτομία στα τρόφιμα και την ενέργεια, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και σε αγορές με υψηλές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας του αύριο. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο». Νέα βάρη στις επιχειρήσεις Την ίδια ώρα, 9 στους 10 Οικονομολόγους αναμένουν ιστορικά χαμηλή ζήτηση, η οποία σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος δανεισμού και την πληθωριστική πίεση, αναμένεται να συμπιέσει περαιτέρω τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων, ωθώντας πιθανότατα ακόμη και μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες στη δραστική περικοπή δαπανών, μειώνοντας περαιτέρω, για παράδειγμα, τα λειτουργικά τους έξοδα, είτε επιχειρώντας τη διάσωσή τους μέσω μαζικών απολύσεων και εξορθολογισμού των αλυσίδων ανεφοδιασμού. Απόλυτα σύμφωνοι, όμως, εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους οι Οικονομολόγοι που μετέχουν στο Φόρουμ στην ύπαρξη σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών κατά το 2023, διαβλέποντας πως οι παγκόσμιες γεωπολιτικές τάσεις θα συνεχίσουν να επανασχεδιάζουν τον χάρτη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, με αιχμές του δόρατος το εμπόριο και τις νέες τεχνολογίες, σε μια περίοδο μάλιστα αποκατάστασης των όποιων ρηγμάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ταυτόχρονα, στα καλά νέα, η ετήσια Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων του Φόρουμ επισημαίνει ότι η κρίση του κόστους ζωής, η οποία τοποθετείται μεταξύ των πιο επειγόντων κινδύνων ανά τον κόσμο, πλησιάζει στο αποκορύφωμά της, ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει, όπως εικάζεται, και με την ενεργειακή κρίση, η οποία εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί σημαντικά μέχρι το καλοκαίρι. Παρούσα η Ουκρανία Σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη της γεωπολιτικής σε δεσπόζουσα οικονομική παράμετρο για το 2023 εξηγεί αφενός την συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι (για δεύτερη φορά), του Γερμανού Καγκελάριου, Όλαφ Σόλτς, αλλά και του Γ.Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Σόλντενμπεργκ στις φετινές εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, από το οποίο θα απουσιάζει για δεύτερη, συνεχόμενη χρονιά η Ρωσία. Ειδικότερα, με ζητούμενο την «Αποκατάσταση της Ασφάλειας και της Ειρήνης», ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα μετάσχει σε ειδική συζήτηση με τον Πρόεδρο της Πολωνίας, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών του Καναδά, τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας της Ουκρανίας, αλλά και τον Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, ενόψει της επικαιροποίησης της στάσης των δυτικών συμμάχων απέναντι στο Κίεβο, στη σκιά της επίθεσης στο Ντνίπρο. Πλην της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και οι πολιτικές ανθεκτικότητας των σύγχρονων πόλεων εκτιμάται πως θα απασχολήσουν σοβαρά τις εργασίες του Φόρουμ, όπως διαφαίνεται από την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, αλλά και του απεσταλμένου των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή, Τζον Κέρι, στον απόηχο της έκθεσης της Greenpeace, η οποία εγκαλεί τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ για «περιβαλλοντική υποκρισία», με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους κατέφθασε πέρυσι στο Νταβός με 1.040 ιδιωτικά τζετ, αυξάνοντας κατακόρυφα τους ρύπους στο μικρό, αυτό χωριό. Πυρετός προετοιμασιών Με καλό προηγούμενο, αυτό των στρατηγικών επενδύσεων κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα την τελευταία διετία, για το Νταβός της Ελβετίας αναμένεται να αναχωρήσει αύριο το απόγευμα και η ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα τοποθετηθεί από το βήμα του Φόρουμ μεθαύριο, Πέμπτη, συνομιλώντας με το δημοσιογράφο του CNN, Φαρίντ Ζακάρια. Οι προετοιμασίες της επίσκεψης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν ξεκινήσει ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου η ελληνική πλευρά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για διμερείς συναντήσεις με έντονο δημοσιονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι στους διαδρόμους του Νταβός δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια τα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης με τους επιτελείς παγκόσμιων κολοσσών της υψηλής τεχνολογίας. «Από τις συναντήσεις του 2020 προέκυψε η επένδυση της Microsoft. Το 2022 κλείδωσε η Google. Να δούμε τι θα φέρει το 2023» σχολίασε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης χθες στο twitter, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως στο Μέγαρο Μαξίμου εξελίσσονται οι «προετοιμασίες για το ταξίδι στο Νταβός», χωρίς να λείπει από τις αποσκευές και ο στόχος της επενδυτικής βαθμίδας.

