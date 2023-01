Οικονόμου για νομοθετική ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη: «Υπάρχει απόπειρα συνεννόησης με την αντιπολίτευση»

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν κοντά στο τέλος της τετραετίας και δεν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που να διαφοροποιούν την επιλογή της μιας ή της άλλης κατεύθυνσης. Σημειακά είναι τα πράγματα, ανάλογα με την πορεία βασικών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν ακόμη στο πρόγραμμα της διακυβέρνησης» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη αναφερόμενος στο χρόνο των εκλογών. «Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά η φετινή. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις ταυτόχρονα την ίδια χρονιά στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι κάτι που έχει από μόνο του μια ιδιαιτερότητα. Προφανώς κανείς πρέπει να το αξιολογεί ως στοιχείο. Από την άλλη καλό θα είναι ν’ αποφεύγουμε μια δραματοποίηση ότι εκείνο το διάστημα θα συμβεί κάτι κακό ή ότι είμαστε στον προθάλαμο ενός θερμού επεισοδίου» πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας ανά πάσα στιγμή και με την οποιαδήποτε κατάσταση, είναι έτοιμη ν’ ανταπεξέλθει με αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση. Επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή ταυτόχρονα όμως αξιολογεί τα πραγματικά και αληθινά γεγονότα. «Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία κινείται στον αστερισμό του παραλόγου, εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε ό,τι αφορά δυνατότητα να συνομιλήσουμε, να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο. Από την άλλη το γεγονός ότι θα έχει φύγει από τη μέση η παράμετρος «προεκλογική περίοδος» και στην Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαμόρφωση της στάσης, της ρητορικής της προσέγγισης Τούρκων αξιωματούχων, είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας που οφείλει κανείς να το αξιολογήσει» είπε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στη διάσταση του διεθνούς δικαίου. Για το «κόμμα Κασιδιάρη» και την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια απόπειρα συνεννόησης με την αντιπολίτευση, στην οποία ελπίζουμε όλοι να πρυτανεύσει η λογική και η ευθύνη. Τα απολύτως αυτονόητα δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο μικροκομματικής ή πολιτικής αντιπαράθεσης». «Το απολύτως αυτονόητο είναι ότι έχουμε ανθρώπους καταδικασμένους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που προσπαθούν με άλλη προβιά να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για να ανακηρύξει ο ‘Αρειος Πάγος υποψήφιο το κόμμα τους. Οφείλει η συντεταγμένη πολιτεία -πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος- να το αποτρέψει. Ο πρωθυπουργός συναισθανόμενος την ευθύνη και το χρέος θα προχωρήσει σ’ αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζω να τύχει ευρύτερης αποδοχής. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα το προχωρήσουμε. Δεν είναι κάτι που απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες. Αποσαφηνίζει κάποια πράγματα που ήδη ισχύουν και ταυτόχρονα συναντιέται και με την κοινή λογική. Όταν κάποιος είναι καταδικασμένος και προσπαθεί να παρουσιάσει ένα συγγενή του ως επικεφαλής μιας οργάνωσης, κρύβοντας ότι αυτός είναι η πραγματική ηγεσία, η δημοκρατία δεν πρέπει να είναι αφελής απέναντι σε τέτοιου είδους τρικ και τεχνάσματα» συμπλήρωσε. Επιπλέον υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση ούτε αντιδικεί με την επιστημονική κοινότητα, ούτε υπαγορεύει την άποψη και την γνώμη βασικών δομών, φορέων, πυλώνων του πολιτεύματος. Ούτε του Αρείου Πάγου, ούτε της ΑΔΑΕ. Ούτε στον κ. Ντογιάκο λέει η κυβέρνηση τι θα πει, τι θα βγάλει, τι θα υποστηρίξει. Ούτε στον κ. Ράμμο». «Η κυβέρνηση έχει φέρει έναν νόμο, έχει αναπτύξει το σκεπτικό της. Από εκεί και πέρα, είπαμε ότι προχωράμε με αυτό τον τρόπο και εγγυάται η κυβέρνηση την εφαρμογή και των προνοιών του συντάγματος για τις Ανεξάρτητες Αρχές και των νόμων. Και, βεβαίως, δεν υπαγορεύει στον κάθε έναν πυλώνα λειτουργίας της δημοκρατίας το πώς θα λειτουργεί» σημείωσε. Τέλος για τα δημοσιεύματα που αφορούν στις παρακολουθήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «αντί να υιοθετούμε ελαφρά τη καρδία προϊόντα κοπτοραπτικής, ατεκμηρίωτα πράγματα, ανυπόστατους ισχυρισμούς για να πλήξουμε το κύρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μήπως θα πρέπει κάποιοι να έχουν την ευαισθησία, την ευφυΐα να αναλογιστούν ποιος ωφελείται από αυτή την στοχοποίηση; Ποιος ωφελείται από αυτή την κρίση εμπιστοσύνης που κάποιοι δημιουργούν προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την ηγεσία τους;». Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει φτάσει, είτε στο Μέγαρο Μαξίμου είτε στον ίδιο τον πρωθυπουργό, η οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική ή «κοπτοραπτική» έκθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας. «Αν υπήρχαν μέσα στην ΕΥΠ ορισμένοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου και έκαναν τέτοιου είδους πράγματα -επαναλαμβάνω εκτός πλαισίου- υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτα απ’ όλα, η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, καμία σκιά δεν θα μείνει σε αυτή την ιστορία. Και δεύτερον, γεννάται και ένα εύλογο ερώτημα. Ποια είναι η προνομιακή σχέση -εάν αυτά είναι πραγματικά- εκείνων που τα έκαναν και λειτουργούσαν εκτός πλαισίου, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν είχε την παραμικρή ενημέρωση» σημείωσε. «Δεν ήταν, σε καμία περίπτωση, σε γνώση της κυβέρνησης οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Εάν κάτι τέτοιο έγινε, είναι βέβαιο ότι δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Σίγουρα, όμως, θα αφορούσε κάποιες συμπεριφορές εκτός πλαισίου μέσα στην ΕΥΠ. Και γι’ αυτό η Κυβέρνηση δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια. Από την πρώτη στιγμή προχώρησε και σε αλλαγές προσώπων και σε αλλαγές δομών. Για πρώτη φορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με βάση τον τελευταίο νόμο, υπάρχει εσωτερική υπηρεσία ελέγχου. Υπάρχει προσθήκη δεύτερου εισαγγελέα, και θωράκιση για παρακολούθηση πολιτικών προσώπων» κατέληξε ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Πώς έγινε το έγκλημα στο Μοσχάτο με θύμα τον λογιστή – Τι είπε η δράστης Στα δικαστήρια οι παππούδες της Λυδίας για τον τόπο διαμονής της – Δείτε βίντεο Τα νεύρα του Χρήστου Μάστορα στη σκηνή: «Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε σε πελάτη

