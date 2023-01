Ο Βορίδης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για την παρουσία στην κηδεία του Κωνσταντίνου

«Δεν νομίζω ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας ψηφίζει στην ανατολική Αττική όπου πολιτεύομαι» ανέφερε ο Μάκης Βορίδης στη Βουλή, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης οτι παραβρέθηκε στη κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου για ψηφοθηρικους λόγους. Ο Υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι είχε πρόσκληση από την οικογένεια, ενώ απαντώντας στο ερώτημα της Ελληνικής Λύσης αν πήγε ως ιδιώτης, τόνισε ότι προφανώς όταν παρευρίσκεται σε ιδιωτική εκδήλωση δεν απεμπολεί την υπουργική του ιδιότητα. Παρά τις άδικες και υβριστικές επιθέσεις που έχω δεχθεί, ο ελληνικός λαός με έχει εκλέξει κάμποσες φορέςΑκολούθως θέλοντας να δώσει απαντήσεις στα πυρά που δέχεται για την πολιτική του διαδρομή απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης είπε ότι «αισθάνεστε την ανάγκη να πείτε πόσο εγώ πρέπει να είμαι προσεκτικός απέναντί σας, λόγω της πολιτικής μου διαδρομής. Το έχουμε συζητήσει, σε αυτή την αίθουσα, τριακόσιες φορές». «Τα πάντα είναι γνωστά, για την πολιτική μου διαδρομή. Έχουν αξιολογηθεί, αν θυμάμαι καλά, 8 ή 9 φορές από τους Έλληνες πολίτες, δεν θυμάμαι πόσες ακριβώς αλλά πάντως κάμποσες. Τώρα αυτή η συζήτηση έχει κανένα νόημα; Έτσι θα πάτε στις εκλογές; Εγώ δεν σας λέω να μην με κρίνετε. Ξέρετε πόσο ανεκτικός είμαι στην πολιτική κριτική. Ξέρετε πόσες ύβρεις έχω δεχθεί από την παράταξή σας και πόσο σε τελευταία ανάλυση αδιαφορώ, για τις απαντήσεις. Έχετε την άποψή σας, για την πολιτικό-ιδεολογική μου ταυτότητα», είπε ακόμη ο υπουργός Εσωτερικών. «Έχω διευκρινίσει. Εγώ έγκριση από εσάς, για την πολιτική μου ταυτότητα, δεν παίρνω και δεν ζητώ την άδεια σας. Αλλά αυτή την άδεια μου την δίνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος γνωρίζει και τις απόψεις μου, τις γνωρίζει γιατί τις έχετε επισημάνει εσείς, πάρα πολλές φορές άδικά, πάρα πολλές φορές υβριστικά, πάρα πολλές φορές με τον πιο επιθετικό τρόπο. Πάρα πολλές φορές. Τα ξέρει όλα και τα κρίνει. Σας καταλαβαίνω ότι σας δυσαρεστεί αυτή η κρίση του ελληνικού λαού. Έτσι είναι αυτό. Να συμφιλιωθούμε ότι στη δημοκρατία υπάρχουν πτυχές που δεν συμφωνούμε αλλά όμως κυρίαρχα αποφασίζει ο λαός και σε αυτή την κρίση, οφείλουμε να τον σεβόμαστε», συμπλήρωσε. Ο κ. Βορίδης σχολίασε και την κριτική που δέχθηκαν οι δημόσιες δηλώσεις για την εκδημία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου. «Τέως μετά θάνατον δεν μπορεί να υπάρχει. Μετά τον θάνατο όλοι είμαστε τέως. Δεν γίνεται να έχεις ενεργή ιδιότητα, όταν πεθαίνεις. Δεν γίνεται να είσαι βασιλεύς, όταν είσαι νεκρός. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχεις αποβιώσει. Άρα η συγκεκριμένη προσφώνηση, προφανώς αναφέρεται στον ιστορικό ρόλο. Όταν λες για έναν αποβιώσαντα, «Βασιλεύς Κωνσταντίνος», εκείνο το οποίο λες είναι «ο Κωνσταντίνος που υπήρξε Βασιλεύς των Ελλήνων». Αυτό λες. Δεν γίνεται να πεις κάτι διαφορετικό. Το «τέως Βασιλεύς» το λες, όταν κάποιος είναι εν ζωή», είπε ο κ. Βορίδης που κάλεσε πάντως τον ΣΥΡΙΖΑ, «επειδή αυτές τις ημέρες σκιαμαχεί», να απαντήσει γιατί αισθάνεται την ανάγκη να ανοίξει τη συζήτηση για τη Βασιλεία, «με αφορμή τον θάνατο του Κωνσταντίνου», αφού δεν απειλείται το πολίτευμα. Προηγουμένως, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης είπε ότι οι δύο μεγάλες εθνικές τραγωδίες στον 20ο αιώνα έχουν τη σφραγίδα του παλατιού. «Είπατε σωστά, κύριε Βορίδη πως ούτε όταν κοιμάστε δεν χάνετε την ιδιότητα του υπουργού Εσωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να είστε πολύ πιο προσεκτικός. Ιδίως εσάς, που η κοινοβουλευτική δημοκρατία είχε μεγάλη αγκαλιά, για εσάς προσωπικά, που δεν ήσασταν, από τη δεκαετία του ’70, καθαρά με αυτές τις θέσεις… Και να αναρωτιέμαι πια. Τι είστε κύριε Βορίδη. Με ποια πλευρά της ακραίας άκρας δεξιάς είστε;», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, απευθυνόμενος στον υπουργό Εσωτερικών. Ειδήσεις σήμερα: Πώς έγινε το έγκλημα στο Μοσχάτο με θύμα τον λογιστή – Τι είπε η δράστης Στα δικαστήρια οι παππούδες της Λυδίας για τον τόπο διαμονής της – Δείτε βίντεο Τα νεύρα του Χρήστου Μάστορα στη σκηνή: «Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε σε πελάτη

