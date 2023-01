Ο Νίκος Παππάς κατέθεσε μήνυση κατά της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα

Στην κατάθεση μήνυσης εναντίον της Ευθαλίας Διαμαντή, Γραμματέως του επιχειρηματία, Χρήστου Καλογρίτσα, προχώρησε σήμερα το πρωί ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς. «Καλημέρα σας. Κατατέθηκε. Έρχονται και τα εξώδικα στους ανεμιστήρες» ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του στο Twitter o κ. Παππάς. Η μήνυση αφορά τα όσα ακούστηκαν από το συγκεκριμένο πρόσωπο στο Ειδικό Δικαστήριο περί ροής χρήματος προς την Κουμουνδούρου, η οποία με τη σειρά της τα χαρακτηρίζει ψευδή, αποδίδοντάς τα στο όλο, προεκλογικό κλίμα. Καλημέρα σας. Κατατέθηκε. Έρχονται και τα εξώδικα στους ανεμιστήρες.— Νίκος Παππάς (@nikospappas16) January 17, 2023 Για το λόγο αυτό, η μήνυση κατατέθηκε από τον κ. Παππά «εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», όπως επισημαίνουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι η Γραμματέας του επιχειρηματία κατέθεσε και κατά τη διάρκεια της Προανακριτικής Επιτροπής, αλλά ουδέποτε ισχυρίστηκε τα περί ύπαρξης «φακέλων και τσαντών». Σημειωτέον ότι στην κατάθεσή της στο Ειδικό Δικαστήριο η κ. Διαμαντή ισχυρίστηκε πως «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα τα οποία ήταν χρήματα για βοήθεια προς το κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ)». Στον αντίποδα, στην Κουμουνδούρου εκτιμούν πως πρόκειται για απόπειρα συμψηφισμού από πλευράς της κυβέρνησης, με αφορμή τις προβληματικές υποθέσεις βουλευτών της που είδαν το τελευταίο διάστημα, το φως της δημοσιότητας. «Για εμάς για είναι μια κακοστημένη ιστορία» τονίζουν κομματικές πηγές, ζητώντας από την κυβέρνηση «να μας εξηγήσουν αν ο Καλογρίτσας είναι ο μπατίρης που τον βγάζαμε μπροστά ή αν ήταν ο Κροίσος που σκορπά χρήματα», καθώς «και τα δύο δεν γίνονται», όπως παρατηρούν. «Για ποιο λόγο δεν έχει μηνυθεί και συνεχίζει να μην μηνύεται ο κ. Καλογρίτσας,» Την ίδια ώρα, η ΝΔ θέτει τα δικά της ερωτήματα, που όπως αναφέρει, είναι «αμείλικτα για τον ίδιο τον κ. Τσίπρα». Σε αυτό το πλαίσιο, ρωτά γιατί δεν έχει μηνυθεί ο κ. καλογρίτσας, γιατί δεν μηνύει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας τη μάρτυρα και «Πού πήγαιναν οι σακούλες με τα «μαύρα» χρήματα, που καταγγέλλεται στο Ειδικό Δικαστήριο, και όλα τα προηγούμενα χρόνια από τον ίδιο τον κ. Καλογρίτσα, ότι κατέληγαν σε στελέχη και ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ». Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ: «Κατά παγκόσμια δικονομική πρωτοτυπία, ο κ. Παππάς υπέβαλε -κατά δήλωσή του- μήνυση κατά της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα, κας Διαμαντή, αν και η ίδια δεν κατονομάζει τον ίδιο πουθενά και μιλούσε για μαύρες σακούλες που πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα. Δεν θα ασχοληθούμε με την τύχη μιας μήνυσης, ωστόσο τα ερωτήματα είναι αμείλικτα για τον ίδιο τον κ. Τσίπρα: 1. Για ποιο λόγο δεν έχει μηνυθεί και συνεχίζει να μην μηνύεται ο κ. Καλογρίτσας, ο οποίος ισχυρίζεται τα ίδια από το 2016; Μήπως επειδή φοβούνται στον ΣΥΡΙΖΑ, όσα έχει να προσθέσει, όπως δηλώνει ο ίδιος, σε αυτά που έχει ήδη πει; 2. Για ποιο λόγο δεν μηνύει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας τη συγκεκριμένη μάρτυρα που κατέθεσε ενόρκως και επώνυμα στο Ειδικό Δικαστήριο ότι τσάντες με επταψήφια ποσά χρημάτων κατέληγαν στο κόμμα του και τον κ. Καλογρίτσα που λέει τα ίδια χρόνια τώρα; 3. Πού πήγαιναν οι σακούλες με τα «μαύρα» χρήματα, που καταγγέλλεται στο Ειδικό Δικαστήριο, και όλα τα προηγούμενα χρόνια από τον ίδιο τον κ. Καλογρίτσα, ότι κατέληγαν σε στελέχη και ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιος τις παραλάμβανε και πού τις διοχέτευε; Υπό ποιου την καθοδήγηση γίνονταν όλα αυτά;». Ειδήσεις σήμερα: Οι απουσίες και ο… απρόσκλητος Ιωακείμ – Τι γράφει ο ξένος Τύπος για την κηδεία Κωνσταντίνου «Πάρε τηλέφωνο την αστυνομία, θα τον σκοτώσω», φώναζε η 47χρονη στο Μοσχάτο Ο θυμός του Μάστορα με τον θαμώνα που ενόχλησε την Καληφώνη – Ενεπλάκη και ο ιδιοκτήτης του κέντρου

