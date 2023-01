Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει δική του νομοθετική πρόταση για να αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη από τις εκλογές «Η θέση των νεοναζί και καταδικασμένων Χρυσαυγιτών είναι στη φυλακή» λένε πηγές της Κουμουνδούρου «Η πάγια γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι πως η θέση των νεοναζί και καταδικασμένων Χρυσαυγιτών είναι στη φυλακή και όχι στο δημόσιο βίο και πολύ περισσότερο στο Κοινοβούλιο» αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην αξιωματική αντιπολίτευση, μετά την πρόθεση της κυβέρνησης να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για το Κόμμα Κασιδιάρη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τον αποκλεισμό τους από τις εκλογές, που βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: – Η νομοθετική πρόταση να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Η τροπολογία που έχει δει το φως της δημοσιότητας, εγείρει σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας, που μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκώμενο. – Η νομοθετική πρόταση να είναι σαφής για τους νεοναζί και να μην ανοίγει κερκόπορτα για διευρυμένες ερμηνείες και εξίσωση του ναζισμού με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ιδεολογία». Παράλληλα, οι προσκείμενες στην Κουμουνδούρου πηγές, επισημαίνουν πως «οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το γεγονός ότι ο καταδικασμένος Κασιδιάρης εδώ και τρία χρόνια ανενόχλητος μέσα από τις φυλακές έχει πολιτική δράση, μέσω ακόμα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και συγκροτεί τους οπαδούς του σε νεοναζιστικό κίνημα είναι τεράστιες και απαράγραπτες». «Ωστόσο, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπάρχει η δυνατότητα συγκλίσεων πάνω στο δικαίωμα της Δημοκρατίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της», καταλήγουν. Ειδήσεις σήμερα: Οι απουσίες και ο… απρόσκλητος Ιωακείμ – Τι γράφει ο ξένος Τύπος για την κηδεία Κωνσταντίνου «Πάρε τηλέφωνο την αστυνομία, θα τον σκοτώσω», φώναζε η 47χρονη στο Μοσχάτο Ο θυμός του Μάστορα με τον θαμώνα που ενόχλησε την Καληφώνη – Ενεπλάκη και ο ιδιοκτήτης του κέντρου BEST OF NETWORK 17.01.2023, 12:00 17.01.2023, 07:07 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 09:51 17.01.2023, 09:50 17.01.2023, 11:00

