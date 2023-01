Ράμμος: Ζητά οδηγίες για την ενημέρωση των πολιτών που παρακολουθούνται – Αποδέχεται τον νέο νόμο

Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, με έγγραφό του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, ζητά να ενημερωθεί για τη διαδικασία, που προβλέπει ο νόμος 5002 του 2022, αναφορικά με τη διαχείριση αιτημάτων πολιτών για τυχόν παρακολουθήσεις. Το εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Ειδικότερα, στο έγγραφο του κ. Ράμμου αναφέρονται κατ’ αρχάς λεπτομερώς οι διατάξεις του νόμου της κυβέρνησης (νόμος 5002 του 2022), με τις οποίες πλέον η αρμοδιότητα διαχείρισης των αιτημάτων πολιτών για παρακολουθήσεις ανήκει, όχι όπως μέχρι πρότινος στην ΑΔΑΕ, αλλά σε τριμελές όργανο, αποτελούμενο από τους εισαγγελείς που υπηρετούν στην ΕΥΠ και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ ως απλό μέλος. Ο πρόεδρος της Αρχής, εν συνεχεία, ζητά ενημέρωση, προκειμένου, όπως υπογραμμίζει, να γνωρίζει την ακριβή διαδικασία για να υποβάλλει τα αιτήματα που τυχόν υποβληθούν, καθώς πλέον η Αρχή, στην οποία ο ίδιος προΐσταται, δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Αναλυτικότερα, ο κ. Ράμμος ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία (ποιο όργανο, με ποιά πρωτόκολλα και λοιπά στην ΕΥΠ ή όπου αλλού καθοριστεί) που θα ακολουθείται στο εξής αναφορικά με αιτήματα των πολιτών, που επιθυμούν να πληροφορηθούν αν παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο πρόσφατος νόμος 5002 του 2022, πέραν των άλλων προϋποθέσεων που έχει θέσει για την ενημέρωση πολιτών για τις παρακολουθήσεις (παρέλευση τριετίας από την παρακολούθηση και απόφαση του Τριμελούς Οργάνου, ώστε να μην θίγεται από την ενημέρωση ο σκοπός της παρακολούθησης), όρισε την αρμοδιότητα αυτή να έχει το Τριμελές Όργανο. Κατά συνέπεια πρέπει να καθοριστεί η ακριβής πρακτική διαδικασία Να σημειωθεί ότι πάνω στον πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης στηρίχθηκε προ ημερών η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, που έκρινε ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει πλέον αρμοδιότητα διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών για ενημέρωση περί παρακολούθησης τους για λόγους εθνικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, το έγγραφο του κ. Ράμμου αναφέρει τα εξής: Αξιότιμε Κε Υπουργέ, Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 § 7 του ν. 5002/2022 «7. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την παύση της ισχύος της διάταξης άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας γνωστοποιείται η επιβολή του περιοριστικού μέτρου στον θιγόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο αυτό διατάχθηκε. Για τη γνωστοποίηση του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Υ.Π. και τη Δ.Α.Ε.Ε.Β.. Η άρση γνωστοποιείται μετά από απόφαση τριμελούς οργάνου, το οποίο αποφασίζει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από την Ε.Υ.Π., το όργανο αποτελείται από τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008, τον δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος καιτον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από τη Δ.Α.Ε.Ε.Β., το όργανο αποτελείται από τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994, τον δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.. Του οργάνου προεδρεύει ο ανώτερος ιεραρχικά ή, επί ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος εισαγγελικός λειτουργός. Το όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, με τήρηση απόρρητων συνοπτικών πρακτικών και καταγραφή της γνώμης της μειοψηφίας, εφόσον υφίσταται. Αν απoφασισθεί η ενημέρωση, ο θιγόμενος ενημερώνεται για την επιβολή του περιοριστικού μέτρου και για τη διάρκειά του. Δεν επιτρέπεται η υποβολή νέου αιτήματος πριν την πάροδο ενός (1) έτους από την υποβολή του προηγούμενου». Δεδομένου ότι από την ως άνω διατύπωση του νόμου δεν προβλέπονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής στην πράξη της διαδικασίας διαβίβασης εκ μέρους της Α.Δ.Α.Ε. του αιτήματος του θιγόμενου, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα υπάρχει κάποια ειδική γραμματεία στις ως άνω υπηρεσίες (Ε.Υ.Π. και Δ.Α.Ε.Ε.Β.) η οποία θα είναι αρμόδια να λαμβάνει το σχετικό αίτημα που θα διαβιβάζεται σε αυτήν από την Α.Δ.Α.Ε. Επίσης, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε εν γένει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που θα είναι απαραίτητες για την έναρξη εφαρμογής και την υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Χρήστος Ράμμος Πρόεδρος της ΑΔΑΕ Ειδήσεις σήμερα: Μοσχάτο: Πώς έγινε το έγκλημα – Βίντεο με τη δράστη, που έψαχνε τον λογιστή για να τον σκοτώσει Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για την οικογένειά του – Δείτε φωτογραφίες Έλενα Πολυχρονοπούλου: Αθώα για την υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )