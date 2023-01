Σταϊκούρας: «Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, στηρίζουμε γενναία νοικοκυριά και επιχειρήσεις» Εκδόθηκε σήμερα το 10ετές ομόλογο και άνοιξε τον δρόμο προς το δανειακό πρόγραμμα του 2023 – «Ακολουθούμε συνετή δημοσιονομική πολιτική» «Επιτυχή» χαρακτήρισε την έκδοση του 10ετούς ομολόγου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι «χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ακολουθούμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να στηρίζουμε γενναία, για όσο χρειαστεί, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα προχώρησε σήμερα στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, ανοίγοντας την αυλαία του δανειακού προγράμματος για το 2023. Η έκδοση ήταν επιτυχής. Ως προς τη ζήτηση, την ποιότητα των κεφαλαίων και το κόστος δανεισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα στο διεθνές περιβάλλον. Η κυβέρνηση, και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κινούμαστε με αποφασιστικότητα και διορατικότητα, συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες και μελλοντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ακολουθούμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να στηρίζουμε, γενναία, για όσο χρειαστεί, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». -- Ειδήσεις σήμερα: Oι Survivors του ΣΚΑΪ… επαγγελματίες με σύστημα «καμήλα» Ζέστη, σκόνη και ισχυροί νοτιάδες έως την Πέμπτη – Έρχεται τσουχτερό κρύο Πότε βγαίνει η απόφαση για Φιλιππίδη – «Δεν μπορούσε να ανεχθεί το “όχι’’» BEST OF NETWORK 17.01.2023, 12:00 17.01.2023, 07:07 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 09:51 17.01.2023, 09:50 17.01.2023, 11:00

