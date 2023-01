ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέτει τη δική του πρόταση για το κόμμα Κασιδιάρη – Διορθώσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ Πηγές της Κουμουνδούρου μιλώντας στο thetimes|-.gr, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η νομοθετική πρόταση δεν θα «μπλοκάρει» μελλοντικά άλλες πρωτοβουλίες που δεν έχουν καμία σχέση με εγκληματικές οργανώσεις ή ναζιστική ιδεολογία – Από την Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για διορθώσεις που πρέπει να είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα Το Μέγαρο Μαξίμου όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη που παραχώρησε στο «ΘΕΜΑ» και τον Δημήτρη Δανίκα, απέστειλε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τη νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύσει την κάθοδο στις προσεχείς εκλογές του «μορφώματος» που έχει ιδρύσει και διευθύνει μέσα από τις φυλακές ο καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας, Κασιδιάρης. Η Κουμουνδούρου, αντιπροτείνει ένα δικό της σχέδιο που θα βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: η νομοθετική πρόταση να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και να είναι σαφής για τους νεοναζί ώστε να μην ανοίγει κερκόπορτα για διευρυμένες ερμηνείες και εξίσωση του ναζισμού με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ιδεολογία. Όπως επεσήμαναν πηγές από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο thetimes|-.gr, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η νομοθετική πρόταση δεν θα «μπλοκάρει» μελλοντικά άλλες πρωτοβουλίες που δεν έχουν καμία σχέση με εγκληματικές οργανώσεις ή ναζιστική ιδεολογία. Νωρίτερα σήμερα, πηγές προσκείμενες στο κόμμα της Κουμουνδούρου, σημείωναν ότι «οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το γεγονός ότι ο καταδικασμένος Κασιδιάρης εδώ και τρία χρόνια ανενόχλητος μέσα από τις φυλακές έχει πολιτική δράση, μέσω ακόμα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και συγκροτεί τους οπαδούς του σε νεοναζιστικό κίνημα είναι τεράστιες και απαράγραπτες». Από την Χαριλάου Τρικούπη, επισημαίνεται ότι δεν είναι αρνητικοί επί της αρχής με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν πηγές στο thetimes|-.gr, πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις, τις οποίες και έχουν καταθέσει, ώστε η ρύθμιση να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και να μην αφήνεται κανένα περιθώριο παρερμηνειών. Οι ίδιες πηγές μάλιστα, επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση, καθώς, όπως λένε, έχει επιτραπεί στον Ηλία Κασιδιάρη να ανεβάζει βίντεο και να προωθεί τις πολιτικές του ενώ είναι στη φυλακή. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση που έχει σταλεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ορίζει πως τίθεται εκτός εκλογικής μάχης το «μόρφωμα» Κασιδιάρη, ακόμη και στην περίπτωση που εμφανιστεί ως εκπρόσωπος του κόμματος αχυράνθρωπος, όπως λέγεται ότι σχεδιάζει να κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Στη διάταξη διατυπώνεται πως, το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποόι ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που μετέχουν στις εκλογές θα κρίνει, με βάση τη νέα διάταξη, αν το κόμμα «υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος». Η κρίση αυτή θα βασίζεται και στην αναζήτηση της «πραγματικής ηγεσίας» του κόμματος και εφόσον το τμήμα του Αρείου Πάγου διαπιστώσει ότι αυτή ελέγχεται από πρόσωπα που έχουν καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τότε η υπόθεση θα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου που θα λαμβάνει την τελική απόφαση. Ειδήσεις σήμερα: Oι Survivors του ΣΚΑΪ… επαγγελματίες με σύστημα «καμήλα» Ζέστη, σκόνη και ισχυροί νοτιάδες έως την Πέμπτη – Έρχεται τσουχτερό κρύο Πότε βγαίνει η απόφαση για Φιλιππίδη – «Δεν μπορούσε να ανεχθεί το “όχι’’» BEST OF NETWORK 17.01.2023, 12:00 17.01.2023, 07:07 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 09:51 17.01.2023, 09:50 17.01.2023, 16:00

