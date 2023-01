Τάκης Θεοδωρικάκος: «Αλέξη όχι άλλα ψέματα» Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σχολίασε το περιεχόμενο του νέου σποτ της νεανικής καμπάνιας «Χάου Του» Την αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτη Θεοδωρικάκου προκάλεσε το βίντεο με την πανεπιστημιακή αστυνομία, που ανάρτησε στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. «Είναι δίκαιο η φοιτητική εστία που χρειάζεσαι για την στέγαση σου και να μπορέσεις να σπουδάσεις να μετατρέπεται σε άντρο βίας , βίας και ναρκωτικών. Είναι άδικο όταν η αστυνομία απελευθερώνει αυτό τον χώρο και τον ξαναδίνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα ; Αλέξη όχι άλλα ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Είναι δίκαιο η φοιτητική εστία που χρειάζεσαι για την στέγαση σου &να μπορέσεις να σπουδάσεις να μετατρέπεται σε άντρο εγκληματικότητας, βίας& ναρκωτικών; Είναι άδικο όταν η αστυνομία απελευθερώνει αυτό τον χώρο &τον ξαναδίνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα;Αλέξη όχι αλλα ψέματα. https://t.co/vv4SrCYSEP— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 17, 2023 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 17.01.2023, 18:45 17.01.2023, 15:21 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )