Τσίπρας: «Πώς να έχεις μια ξέγνοιαστη φοιτητική ζωή» Το πέμπτο βίντεο από την καμπάνια «Χάου Του» ανέβασε στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «Θες να κάνεις τη φοιτητική ζωή που σου αξίζει; Κι εμείς το θέλουμε για σένα» γράφει στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το νέο βίντεο της νεανικής καμπάνιας «Χάου Του». Το βίντεο μονοπωλεί ο μεγάλος πυλώνας της Παιδείας. «Το σύνολο της πολιτικής Μητσοτάκη σε αυτό το πεδίο είναι η συνάντηση των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών με τις ακραία δεξιές αντιλήψεις. Η συνάντηση της αντίληψης που θέλει να μετατρέψει την Παιδεία από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα και τις δημοκρατικές κατακτήσεις σε πεδίο αυταρχισμού. Από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που αφήνει δεκάδες χιλιάδες νέους εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάνει πλάτες στα μεγάλα συμφέροντα των ιδιωτικών κολεγίων μέχρι την Πανεπιστημιακή Αστυνομία το δόγμα Μητσοτάκη για την Παιδεία είναι ο διαρκής περιορισμός της νεολαίας ως τη βασική δύναμη που αναδύεται. Όλα για το κέρδος των πάρα πολύ λίγων και για τις αναχρονιστικές αντιλήψεις υπερσυντηρητικών ακροατηρίων», σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «η νεολαία βρίσκεται στο στόχαστρο των κυβερνητικών πολιτικών και της κυρίαρχης ρητορικής με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τα νέα παιδιά, αλλά και για τους λειτουργούς της εκπαίδευσης, όπως επίσης για τη λαϊκή και μεσαία ελληνική οικογένεια για την οποία η δημόσια – δωρεάν – δημοκρατική και άρα δίκαιη Παιδεία αποτελεί τον ένα και μοναδικό θεσμό κοινωνικής κινητικότητας. Ταπεινώνεται η ίδια η νεότητα, όταν κάποιος δεν μπορεί να οραματιστεί εξαιτίας των ταξικών αποκλεισμών και των αντιδημοκρατικών φραγμών το μέλλον που δικαιούται. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική ανάπτυξη και το επίπεδο της Παιδείας μιας χώρας είναι ένας από τους μετρήσιμους δείκτες». Στον αντίποδα όλων των αναχρονιστικών αντιμεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως επισημαίνεται, το ολιστικό σχέδιο για τη δημόσια παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ περιλαμβάνει: • Καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. • 20.000 διορισμοί μόνιμων δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέσπιση ρήτρας αυτόματης πρόσληψης. BEST OF NETWORK 17.01.2023, 18:45 17.01.2023, 15:21 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )