Τσαπανίδου: «Διεκδικούμε την ψήφο του κόσμου για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με μια προοδευτική διακυβέρνηση»

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να δώσει απαντήσεις για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και την παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα για τη δημοκρατία, η οποία πλήττεται», διεμήνυσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πόπη Τσαπανίδου. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ δήλωσε τα εξής: «Τα τελευταία δημοσιεύματα έκαναν σοβαρές αποκαλύψεις για το ότι παρακολουθείτο ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την εθνική μας ασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε διάψευση. Δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να τα διερευνήσει, ούτε για να μηνύσει αυτούς που τα έγραψαν αν είναι πια τόσο σίγουρη ότι δεν είναι αληθινά». Η Πόπη Τσαπανίδου ξεκαθάρισε ότι «πρέπει η κυβέρνηση να μας δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν παρακολουθούταν ο κ. Φλώρος, ο αρχηγός του στρατού, και για ποιους λόγους. Γιατί πλήττεται η ασφάλεια όλων μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση σαν να μην συμβαίνει τίποτα, χωρίς να δώσει πρώτα τις απαντήσεις ως όφειλε, ανανέωσε τη θητεία του κ. Φλώρου». «Αν, δε, ο κ. Φλώρος παρακολουθείτο για οικονομικούς λόγους, όπως μαθαίνουμε, και άρα ήταν υπό ένα πλαίσιο εκβιαστικό, σε αυτή την περίπτωση δεν εμπιστευόμαστε τον κ. Μητσοτάκη», επισήμανε. «Πρέπει να πέσει φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Η ΑΔΑΕ δικαιούται και πρέπει να αφεθεί να κάνει τη δουλειά της για να μάθουμε τί συμβαίνει επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Πάμε σε εκλογές και η μισή χώρα παρακολουθείται!» υπογράμμισε η Πόπη Τσαπανίδου. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpufqf0tzwmp) Για την υπόθεση του κ. Καλογρίτσα, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος είπε: «Όσα είπε για χρήματα που πηγαινοέρχονται η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα δεν τα δήλωσε στην προανακριτική διαδικασία, δεν πήγε από την αρχή να πει ότι έβλεπε φακέλους και σακούλες με λεφτά. Πολύ καιρό μετά, είπε ότι έβλεπε φακέλους που υποθέτει ότι πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παππάς έκανε μήνυση για αυτό. Ενέργεια την οποία μέχρι σήμερα νωρίς το πρωί κυβερνητικά στελέχη αμφισβητούσαν». «Κάνουμε μηνύσεις, σας κακοφαίνεται, δεν κάνουμε πάλι σας κακοφαίνεται! Τί ακριβώς θέλετε να γίνει;» διερωτήθηκε. Μάλιστα η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε: «Γίνεται προσπάθεια να εξισωθούν τα πάντα, να φανούν όλοι το ίδιο κακοί στα πάρτι της διαφθοράς και των σκανδάλων -που γίνονται στη ΝΔ στην πλάτη του ελληνικού λαού. Τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τον έχουν ξετινάξει και τόσα χρόνια δεν έχουν βρει τίποτα. Επιτέλους πρέπει να πάψει αυτό. Η προσπάθεια απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ έχει στηθεί από την κυβέρνηση». Ερωτηθείσα για τα νέα καθήκοντα που ανέλαβε δήλωσε τα εξής: «Ήταν πολύ τιμητική η πρόταση που μου έγινε να αναλάβω την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.. Με έβαλε σε βαθιά σκέψη και σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορούσα να πω όχι, γιατί πιστεύω πως είναι ώρα όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δουλέψουμε με ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας». «Είναι εξαιρετικά κρίσιμες οι στιγμές και όλες και όλοι πρέπει να πάνε στην κάλπη. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως παλιά», υπογράμμισε. «Διεκδικούμε την ψήφο του κόσμου για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με μια προοδευτική διακυβέρνηση. Θα συζητούσαμε μετεκλογικά με όσους αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά κόμματα», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Oι Survivors του ΣΚΑΪ… επαγγελματίες με σύστημα «καμήλα» Ζέστη, σκόνη και ισχυροί νοτιάδες έως την Πέμπτη – Έρχεται τσουχτερό κρύο Πότε βγαίνει η απόφαση για Φιλιππίδη – «Δεν μπορούσε να ανεχθεί το “όχι’’»

