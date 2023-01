Χατζηδάκης: Από 1η Απριλίου ο νέος κατώτατος μισθός – Θέλουμε σημαντική αύξηση

Στην τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το έτος 2023, αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην ολομέλεια. «Ο νόμος του 2013 έχει εφαρμοστεί και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δύο φορές, και θα εφαρμοστεί και τώρα για τρίτη φορά. Πέρυσι περάσαμε μια ρύθμιση με την οποία συντομεύσαμε τη διαδικασία, και ο κατώτατος μισθός προσδιορίστηκε να ισχύει από την 1η Μαϊου. Τώρα, φέτος, λόγω και της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, έρχεται ένα μήνα νωρίτερα, την 1η Απριλίου. Γι΄αυτό το λόγο πρέπει να συντομευθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης που προηγούνται. Υπάρχει η διαβούλευση με τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, με τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, με την ΤτΕ, με το ΚΕΠΕ, με μια πενταμελή επιστημονική επιτροπή, και στη συνέχεια ο υπουργός Εργασίας έρχεται και προτείνει», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πρόσθεσε δε, ότι ο υπουργός Εργασίας θα κάνει εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο, το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου. «Σκοπός μας είναι να οδηγηθούμε σε μια αύξηση σημαντική, διότι υπάρχουν προφανώς, ανάγκες σοβαρές των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Κι από την άλλη πλευρά μας ενδιαφέρει η αύξηση αυτή να είναι ισορροπημένη, να είναι δίκαια. Να ισορροπήσουμε δηλαδή, ανάμεσα στην προστασία των εργαζομένων και στην διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα ετήσια αποτελέσματα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για να υπογραμμίσει ότι η έκθεση αυτή, καταγράφει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 263.000, και αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών και 12,4%. «Οι αυξήσεις αυτές είναι πάνω από τον πληθωρισμό, χωρίς να υπολογίζουμε την νέα αύξηση που θα δοθεί πολύ σύντομα για τον κατώτατο μισθό», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Δεν αυξήθηκαν μόνο οι κατώτατοι μισθοί, αλλά αυξήθηκαν και οι μισθοί πάνω από τον κατώτατο μισθό» σημείωσε. «Εμείς δεν πανηγυρίζουμε γι΄αυτό. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά, για τους εργαζόμενους. Μια από τις βασικές μας προτεραιότητες για τη νέα τετραετία είναι οι μισθοί, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να ανεχθούμε και τη συνεχή καταστροφολογία», είπε ο υπουργός Εργασίας. Σε σχέση με την ανεργία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι από το 17,5% που την παρέλαβε η κυβέρνηση, σήμερα είναι στο 11,4%. «Θέλουμε κοινωνική πολιτική, όχι με μεγάλα λόγια και συνθήματα, αλλά με έργο – και το έργο της κυβέρνησης μιλάει με τρόπο ξεκάθαρο». Σχολιάζοντας όσα είπε ο υπουργός Εργασίας για τον κατώτατο μισθό, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, είπε ότι η κυβέρνηση επισπεύδει τη διαδικασία για τον κατώτατο μισθό ενόψει εκλογών και σε κάθε περίπτωση, «ο κατώτατος μισθός έχει χάσει 19% της αγοραστικής του δύναμης». Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα για τους εργαζομένους θα είναι η απώλεια της αγοραστικής τους δύναμης, μείωση του μισθού τους, υποστήριξε. Η διαδικασία για τον κατώτατό μισθό πρέπει να επιστρέψει στους κοινωνικούς εταίρους, είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, που δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μονόδρομος. Η κ. Λιακούλη υπενθύμισε ότι το κόμμα της έχει καταθέσει τροπολογία για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, για την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και τον υπολογισμό των τριετιών. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε ότι η διαδικασία εξπρές που δρομολογείται από την κυβέρνηση, δεν αφήνει περιθώρια για πραγματική και ουσιαστική διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, επισήμανε ότι στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί πολλά παράπονα, και από λογιστές, και από επιχειρήσεις στον τουρισμό, ότι έπρεπε να αλλάξουν στο ΕΡΓΑΝΗ και στις άλλες πλατφόρμες τα στοιχεία για τους μισθούς, διότι η αύξηση του κατώτατου μισθού γινόταν αργότερα από την έναρξη της σεζόν. Σε σχέση με την επιστροφή της διαδικασίας στους κοινωνικούς εταίρους, που ζήτησε η αντιπολίτευση, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι απόντες στη διαπραγμάτευση είναι οι άνεργοι. «Κάθε φορά είχαμε αυξήσεις που δεν άντεχε η οικονομία, και τις αυξήσεις αυτές τις πλήρωναν οι άνεργοι, διότι είχαμε αυξημένες απολύσεις», είπε ο βουλευτής της ΝΔ. Αυτό το πρόβλημα λύνει η παρέμβαση της κυβέρνησης στη διαδικασία που λαμβάνει υπόψη της όλα τα ζητήματα, και μαζί και το συμφέρον των ανέργων. «Η τροπολογία έχει χαρακτηριστικά προεκλογικά. Αλλά το ΚΚΕ δεν στέκεται σε αυτό», είπε ο Μανώλης Συντυχάκης, που ζήτησε κατάργηση «του απαράδεκτου νόμου Βρούτση-Αχτσιόγλου, γιατί κατήργησε τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και αποτέλεσε ορόσημο για το κεφάλαιο, για τη μείωση του κόστους εργασίας». «Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο πλαίσιο και να επανέλθουν οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Βάση αυτού του νόμου ήταν η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων», είπε ο κ. Συντυχάκης και ζήτησε μισθούς στο ύψος των πραγματικών αναγκών και μισθούς που θα καλύπτουν τις απώλειες τα τελευταία 10 με 12 χρόνια. Ζήτησε επίσης επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης και θέσπιση μέτρων ανακούφισης, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και του ΕΦΚ στα καύσιμα. Ειδήσεις σήμερα: Τους «δίνει» όλους ο Παντσέρι – Υπέγραψε συμφωνία με τις βελγικές αρχές Απαίτηση του δημοκρατικού κόσμου να υπάρξει συνεννόηση για το κόμμα Κασιδιάρη, λέει η κυβέρνηση Ο λογιστής χρωστούσε €200.000 στη 47χρονη – Τον είχαν δείρει επενδυτές για χαμένα λεφτά!

