4 βασικές κινήσεις σε μια ασταθή οικονομία, σύμφωνα με χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Σύμφωνα με τους περισσότερους δείκτες, το νέο έτος έχει ξεκινήσει καλά. Ωστόσο, τόσο οι οικονομολόγοι όσο και οι επιχειρηματίες προβλέπουν ότι έρχονται πιο δύσκολες στιγμές για την αγορά και την οικονομία.

«Η χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων είναι εμφανής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η δουλειά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έχει τελειώσει», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της Bankrate.com, Greg McBride. «Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να φτάσουμε στον στόχο για πληθωρισμό 2%».

Ακόμα και αν η μάχη της Fed με τον πληθωρισμό οδηγεί σε επιτυχία, θα έχει ως τίμημα μια σκληρή προσγείωση για την οικονομία, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το CNBC μεταξύ των επικεφαλής οικονομικών στελεχών. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ύφεση εδώ και μήνες και οι περισσότεροι βλέπουν ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του έτους.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τρέχον κλίμα, οι σύμβουλοι συνιστούν μερικές βασικές χρηματοοικονομικές κινήσεις για το επόμενο έτος.

Ακολουθούν οι τέσσερις κορυφαίες στρατηγικές τους για να θωρακιστείτε από τη μεταβλητότητα του χρηματιστηρίου, την αύξηση των επιτοκίων και τον γεωπολιτικό κίνδυνο – για να μην αναφέρουμε τους φόβους για επικείμενη ύφεση.

1. Αποπληρώστε τα δάνεια υψηλότερου επιτοκίου που εκκρεμούν

«Αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή για να αποπληρώσετε κάποια από αυτά τα δάνεια υψηλότερου επιτοκίου που εκκρεμούν», δήλωσε ο David Peters, οικονομικός σύμβουλος και ορκωτός λογιστής στην CFO Capital Management στο Richmond, Va.

Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, ειδικότερα, είναι τώρα πάνω από 19%, κατά μέσο όρο -υψηλό όλων των εποχών. Αυτά τα ετήσια ποσοστά θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, επίσης, καθώς η Fed συνεχίζει να αυξάνει το επιτόκιο αναφοράς της.

«Για τόσο καιρό ήμασταν αρκετά κακομαθημένοι στις αγορές», δήλωσε ο Peters. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνήθιζε να έχει νόημα η αξιοποίηση φθηνών πιστώσεων για μια μεγαλύτερη αγορά, αντί να αποσύρει κανείς χρήματα από έναν αποταμιευτικό ή επενδυτικό λογαριασμό. Τώρα, «πρέπει να αντιστρέψουμε τον τρόπο σκέψης μας».

Σκεφτείτε το εξής: «Αν έχετε ένα δάνειο με επιτόκιο 6% και πληρώσετε το κεφάλαιο του δανείου, είναι σχεδόν το ίδιο με το να έχετε 6% απόδοση των χρημάτων σας στις αγορές», είπε.

Εάν έχετε σήμερα χρέος από πιστωτικές κάρτες, «εκμεταλλευτείτε μία από τις προσφορές μεταφοράς υπολοίπου με μηδενικό ή χαμηλό επιτόκιο», συμβούλευσε ο McBride. Οι κάρτες που προσφέρουν 15, 18 ή ακόμη και 21 μήνες χωρίς τόκους για τα μεταφερόμενα υπόλοιπα είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμες, πρόσθεσε.

2. Επενδύστε τα χρήματά σας

Μόλις εξοφλήσετε το χρέος, ο Peters συνιστά να βάλετε κάποια χρήματα στην άκρη σε ξεχωριστό λογαριασμό αποταμίευσης για έκτακτες δαπάνες.

«Οι διαδικτυακοί λογαριασμοί αποταμίευσης μπορούν να είναι ένας τρόπος να κερδίζετε χρήματα σε περιόδους που άλλες επενδύσεις μπορεί να μην αποδίδουν καλά», είπε.

Ωστόσο, αν και ορισμένοι από τους κορυφαίους διαδικτυακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς υψηλής απόδοσης πληρώνουν τώρα πάνω από 3,6%, σύμφωνα με το DepositAccounts.com, ακόμη και αυτό δεν θα συμβαδίζει με το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Ο Ted Jenkin, διευθύνων σύμβουλος της Oxygen Financial με έδρα την Ατλάντα και μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του CNBC, συνιστά την αγορά βραχυπρόθεσμων, σχετικά ακίνδυνων ομολόγων του Δημοσίου και την κλιμακωτή τοποθέτησή τους για να εξασφαλίσετε ότι θα κερδίσετε τα καλύτερα επιτόκια, μια στρατηγική που συνεπάγεται τη διατήρηση των ομολόγων μέχρι τη λήξη τους.

«Δεν πρόκειται για τεράστια απόδοση, αλλά δεν πρόκειται να χάσετε τα χρήματά σας», δήλωσε.

3. Ενισχύστε τις καταβολές για σύνταξη

Αφού εξοφλήσετε το χρέος των πιστωτικών καρτών με υψηλά επιτόκια και βάλετε κάποια χρήματα στην άκρη, «το να βάλετε περισσότερα στους λογαριασμούς συνταξιοδότησής σας αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μια πολύ καλή κίνηση», δήλωσε ο Peters.

4. Αγοράστε στα χαμηλά

«Οι επενδυτές που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν πρόσθετο κίνδυνο θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να “αγοράσουν στα χαμηλά”, εξετάζοντας τομείς που δέχθηκαν μια ιδιαίτερα σκληρή φθορά και θα μπορούσαν τώρα να είναι υποτιμημένοι», δήλωσε ο πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός σχεδιαστής Bryan Kuderna, ιδρυτής της Kuderna Financial Team στο Shrewsbury, NJ, και συγγραφέας του επερχόμενου βιβλίου “What Should I Do with My Money?” (Τι πρέπει να κάνω με τα χρήματά μου;).

Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας είναι κρίσιμος για αυτού του είδους την προσέγγιση, πρόσθεσε ο Kuderna. «Η γενική συμβουλή που έχω είναι να μην παρακολουθείτε την αγορά πολύ στενά, τότε είναι που οι άνθρωποι αρχίζουν να γίνονται συναισθηματικοί και τότε είναι που συμβαίνουν τα λάθη».

Moneyreview.gr - CNBC

Διαβάστε επίσης:

