ΑΔΑΕ: Διευκρινίσεις Ράμμου για την επιστολή του αναφορικά με τις παρακολουθήσεις

Σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με την επιστολή που έστειλε χθες προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, προχώρησε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ράμμος απέστειλε χθες έγγραφο προς τον κ. Τσιάρα, με κοινοποίηση και στον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, ζητώντας να ενημερωθεί για τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος της κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση αιτημάτων πολιτών για τυχόν παρακολουθήσεις. Σήμερα επανέρχεται στο ζήτημα με νέο δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρει ότι εσφαλμένα μία μερίδα του Τύπου ερμήνευσε την χθεσινή του ανακοίνωση ως αποδοχή του πλαισίου που προβλέπει ο νέος νόμος για τυχόν παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η επιστολή ως μόνο και αποκλειστικό περιεχόμενο έχει το αίτημα της ΑΔΑΕ να πληροφορηθεί από τους υπουργούς το πώς αντιλαμβάνονται τις λεπτομέρειες εφαρμογής μιας διάταξης, που εμπεριέχει «αοριστίες και ασάφειες». Αυτές οι «αοριστίες και ασάφειες» θα πρέπει να διευκρινιστούν, για να μπορέσει να αρχίσει να εφαρμόζεται η διάταξη, σημειώνει επίσης. «Είναι εντελώς άλλο θέμα η ενημέρωση των πολιτών που ζητούν να πληροφορηθούν αν έχει αρθεί το απόρρητο των επικοινωνιών τους για λόγους εθνικής ασφάλειας, και άλλο οι έλεγχοι που η ΑΔΑΕ διεξάγει είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν παραγγελίας, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρείται η νομιμότητα» ξεκαθαρίζει. Αναλυτικά η δήλωσή του «Επειδή, διακινήθηκαν πολλές εσφαλμένες ερμηνείες σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής μου της 17.1.2023 προς τον κ. Υπουργό της Δικαιοσύνης, με κοινοποίηση και σε άλλους πολιτειακούς παράγοντες, θέλω να διευκρινίσω ότι η επιστολή αυτή, όπως σαφώς, εξ άλλου, προκύπτει από απλή ανάγνωση της, ως μόνο και αποκλειστικό περιεχόμενο έχει το αίτημα της ΑΔΑΕ να πληροφορηθεί από τους Υπουργούς, που εισηγήθηκαν το νέο νόμο 5002/2022, πως αντιλαμβάνονται τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 § 7 του εν λόγω νόμου. Διάταξης, η οποία περιέχει αοριστίες και ασάφειες και η οποία πρέπει να τύχει αποσαφηνίσεως για να μπορέσει να αρχίσει να εφαρμόζεται. Η επιστολή, όμως, ουδόλως έχει την έννοια ότι συνομολογείται με αυτήν ότι οι διατάξεις του άρθρου 6 § 1 του ν. 3115/2003 πoυ προβλέπουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ έχουν παύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να ισχύουν. Όπως είχε καταγραφεί στο δελτίο τύπου που εξέδωσα στις 10.1.2023 πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Είναι άλλο θέμα η ενημέρωση των πολιτών που ζητούν να πληροφορηθούν αν έχει αρθεί κατά το παρελθόν το απόρρητο των επικοινωνιών τους για λόγους εθνικής ασφάλειας (άρθρο 4 § 7 του ν. 5002/2022), και εντελώς διαφορετικό το ζήτημα των ελέγχων που διεξάγει η ΑΔΑΕ αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας σε παρόχους, στην ΕΥΠ κλπ προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρείται η νομιμότητα στον τομέα της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και εφαρμόζονται όλες οι σχετικές εγγυήσεις για την διασφάλιση του (άρθρο 6 § 1 του ν. 3115/2003). Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος» Ειδήσεις σήμερα: Γκέι ζευγάρι καταγγέλλει ότι διώχθηκε από ταβέρνα στο Ναύπλιο – «Ενοχλήθηκαν πελάτες» απαντά ο ιδιοκτήτηςΣυνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος «O πρίγκιπας Ουίλιαμ προτίμησε να βάλει ποδιά αντί να πάει στην κηδεία του Κωνσταντίνου» λένε οι Γερμανοί

