Ανδρουλάκης για κόμμα Κασιδιάρη: Εκτός τόπου και χρόνου όσοι ψάχνουν πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης Το πολιτικό σύστημα να δράσει συντεταγμένα και με υπευθυνότητα, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση για τη μη συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων, όπως η Χρυσή Αυγή, στις εκλογές συμπύκνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο κ. Ανδρουλάκης, «απέναντι στο φαινόμενο μιας εγκληματικής οργάνωσης, που ενδύεται τον μανδύα ενός κόμματος, το πολιτικό σύστημα οφείλει να δράσει συντεταγμένα και με υπευθυνότητα», σημειώνοντας πώς το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής από την πρώτη στιγμή της ανάδυσης του νεοναζιστικού εγκληματικού μορφώματος βρέθηκε δυναμικά απέναντι οργανώνοντας εκστρατεία ενημέρωσης για τον κίνδυνο, όταν άλλοι τους χάιδευαν μιλώντας για τη ”σοβαρή Χρυσή Αυγή”». «Συναίνεση σημαίνει συμφωνία στη στοχοθεσία και μια τέτοια νομοτεχνική επεξεργασία, που πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με τις συνταγματικές προβλέψεις τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Δεν θα δεχθούμε παιχνίδια με τους θεσμούς. Όσοι ψάχνουν πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα για τη Δημοκρατία μας, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι συγκεκριμένες και απολύτως τεκμηριωμένες», υπογράμμισε. Τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε ο πρόεδρος της Βουλής να ζητήσει το ταχύτερο τη γνώμη της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότερη και σύμφωνη με το Σύνταγμα διατύπωση της διάταξης. Ειδήσεις σήμερα: Κατάρ-gate: Συνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από την συντριβή ελικοπτέρου – Μετέβαινε στο μέτωπο ο υπουργός Εσωτερικών Δίκη Αλκη Καμπανού: «Μισή σπιθαμή είσαι και χτυπούσες το παιδί μου;» – Ξέσπασε στο δικαστήριο η μητέρα του BEST OF NETWORK 18.01.2023, 12:00 18.01.2023, 12:45 18.01.2023, 10:29 18.01.2023, 15:09 18.01.2023, 15:08 17.01.2023, 15:00

