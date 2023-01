Ανδρουλάκης: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων εκ μέρους του ΝΑΤΟ δίνει άλλοθι στον Ερντογάν «H Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει άμεσα στα απαραίτητα βήματα αμυντικής ένωσης, ώστε να μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της επαρκώς», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «Το 2022 φάνηκε ότι η πολιτική κατευνασμού δεν λειτουργεί απέναντι σε ηγέτες αναθεωρητές, που δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο», ανέφερε για την Τουρκία ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμπλήρωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει άμεσα στα απαραίτητα βήματα αμυντικής ένωσης, ώστε να μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της επαρκώς. «Ενώ ζούμε τις συνέπειες από την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή ηγεσία παραμένει απαθής στις συνεχείς και όλο κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας προς την Ελλάδα και την Κύπρο», επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε ότι «μετά τις απειλές ότι σύντομα η Ελλάδα θα είναι εντός του βεληνεκούς του νέου τουρκικού πυραύλου, την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά, η τουρκική ηγεσία όχι μόνο επανέλαβε αλλά διεύρυνε μάλιστα το casus belli προς την Ελλάδα, στην περίπτωση που ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Κρήτη». Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αταλάντευτα την εθνική της κυριαρχία. Όμως, η πολιτική των ίσων αποστάσεων, ιδιαίτερα από το ΝΑΤΟ, δίνει άλλοθι στον Ερντογάν». Κατέληξε με τη σημείωση ότι δεν πρέπει ούτε μία σφαίρα, πολλώ δε μάλλον μαχητικά αεροσκάφη και αεροπλανοφόρα να πωληθούν σε μία χώρα, που απειλεί την ειρήνη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: Οι τέσσερις του τάκου και η… βόμβα της Μαριαλένας – Δείτε βίντεο Δίκη για τη δολοφονία Άλκη Καμπανού: Η στιγμή της αποχώρησης της μητέρας του εν μέσω συνθημάτων – Δείτε βίντεο Dentist pass: Δωρεάν οδοντιατρικές εξετάσεις για παιδιά 6-12 ετών BEST OF NETWORK 18.01.2023, 11:30 18.01.2023, 08:32 18.01.2023, 10:29 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 15:00

