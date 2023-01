Γιάννης Μαντζουράνης: Η πατρίδα μπορεί να κοιμάται ήσυχη; Ο «στόχος» είναι αρχηγός του ελληνικού Στρατεύματος», γράφει σε ανάρτησή του Με μία ανάρτησή του στο Facebook ο δικηγόρος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος του Τμήματος Δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιάννης Μαντζουράνης αναφέρεται στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία θέλουν τον Κωνσταντίνο Φλώρο να παρακολουθείται. Ο κ. Μαντζουράνης αναφέρει πως «δεν πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας, που εκβιάζουν ο ένας τον άλλον. […] Ο «στόχος» είναι αρχηγός του ελληνικού Στρατεύματος». Στην συνέχεια ο κ. Μαντζουράνης διερωτάται εάν η πατρίδα μπορεί να κοιμάται ήσυχη και συμπληρώνει «όχι από την όψη των κοριών τη δολερή». Η ανάρτηση του Γιάννη Μαντζουράνη: «Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΗΣΥΧΗ; Η αποκάλυψη δεν διαψεύστηκε ούτε από το «στόχο», ούτε από τον «δράστη». Η ΕΥΠ, υπό την εποπτεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρακολουθούσε τον Κωνσταντίνο Φλώρο. Δεν πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας, που εκβιάζουν ο ένας τον άλλο. Για σκοτεινό πόλεμο με πράκτορες ξένου κράτους. Όχι. Ο «δράστης» είναι πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους. Ο «στόχος» είναι αρχηγός του ελληνικού Στρατεύματος. Μετά την αποκάλυψη μάλιστα ο «δράστης» ανανέωσε τη θητεία του «στόχου». Μπορεί η πατρίδα να κοιμάται ήσυχη; Να εμπιστεύεται ο πολίτης τους φύλακες; Ο εθνικός ποιητής μας γνωρίζει την ελευθερία από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Όχι από την όψη των κοριών τη δολερή». Ειδήσεις σήμερα: Μοσχάτο: Τρεις άγριους ξυλοδαρμούς σε 15 μέρες είχε υποστεί ο 50χρονος ασφαλιστής Τραγωδία στα Φάρσαλα: Αγοράκι 3,5 ετών βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του Μητσοτάκης: Η συζήτηση με περιπατητή και ο «χρησμός» για το ραντεβού με τις κάλπες BEST OF NETWORK 18.01.2023, 18:25 18.01.2023, 16:49 18.01.2023, 10:29 18.01.2023, 19:20 18.01.2023, 19:22 18.01.2023, 15:14

