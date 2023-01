Εύα Καϊλή: Ξανά μπροστά στους Βέλγους δικαστές – Θα δηλώσει αθώα

Το πρωί της Πέμπτης (19/1) η Εύα Καϊλή θα βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου το οποίο θα κρίνει εάν θα παραταθεί κατά ένα μήνα η προφυλάκισή της ή εάν θα βγει φορώντας «βραχιολάκι». Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, παραμένει κρατούμενη πάνω από ένα μήνα στις βελγικές φυλακές, ενώ εδώ και μερικές εβδομάδες είχε αιτηθεί προσωρινή αποφυλάκιση με βραχιολάκι, ωστόσο η εκδίκαση είχε πάρει αναβολή. Μετά την είδηση ότι ο Παντσέρι αποφάσισε να συνεργαστεί με τις Αρχές και να μιλήσει για όλα προκειμένου να έχει πιο ευνοϊκή μεταχείριση, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ρωτήθηκε από το Open αν αυτό αλλάζει κάτι ως προς τη γραμμή υπεράσπισή της. «Η Εύα Καϊλή και αύριο θα δηλώσει αθώα και θα δώσει μάχη για να αποδείξει την αθωότητά της» τόνισε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή. Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, που άπτονται διαφθοράς, ξεπλύματος χρήματος και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ο Παντσέρι είναι έτοιμος να πει όλη την αλήθεια, λέει ο δικηγόρος του Ο Βέλγος δικηγόρος του Αντόνιο Παντσέρι, Μαρκ Ουτεντάλ, με δηλώσεις του στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, αναφέρθηκε στην απόφαση του πελάτη του να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών. «Ο Αντόνιο Παντσέρι είναι έτοιμος να πει όλη την αλήθεια και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των ερευνών. Υπέγραψε τη συμφωνία συνεργασίας με τη Βελγική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία σε κατάσταση πραγματικού ψυχολογικού σοκ» δήλωσε ο δικηγόρος του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή. «Είναι στη διάθεση των ανακριτών όλη την ημέρα και τη νύχτα για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Ελπίζει να μην τύχει τίποτα το οδυνηρό στη σύζυγό του και στην κόρη του» είπε ο Ουτεντάλ. Πρόσθεσε, τέλος, ότι «οι επόμενες ανακρίσεις του Παντσέρι αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες, με μυστικές συναντήσεις» και ότι «πέρα από το ότι η ποινή του θα μειωθεί στον ένα χρόνο φυλάκισης, πέτυχε αυτό που ήθελε, να μην αποκρύψει τίποτα από όλο αυτόν το φάκελλο». Ειδήσεις σήμερα: Ο Καλογρίτσας έδωσε SMS του Παππά για τους μετόχους του «ΣΥΡΙΖΑ Channel» – Ο Ιβάν, ο Μάρης και ο… Α2 Στην Αθηναϊκή Λέσχη γευμάτισε η τέως βασιλική οικογένεια – Δείτε φωτογραφίες Μοσχάτο: «Δεν είχε στον ήλιο μοίρα, πού τα βρήκε αυτή τα λεφτά;» λέει συγγενής της 47χρονης 18.01.2023, 21:47 UPD: 18.01.2023, 21:51

