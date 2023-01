Ημερίδα ΣΕΔΕΑ: Βασική η ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στις έρευνες Κρίσιμος ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης – Οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται από εταιρείες-μέλη του ΣΕΔΕΑ – Σοφία Τσιλιγιάννη (MARC): Ικανοποιητικά τα ποσοστά συμμετοχής Τον κρίσιμο ρόλο που έχουν οι πολίτες και την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής σε έρευνες κοινής γνώμης υπογράμμισαν τα μέλη του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς) στην ημερίδα που διοργανώθηκε σήμερα στην Αθήνα. Η αυξημένη συμμετοχή βοηθάει στα καλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Η ημερίδα ξεκίνησε με μια ιστορική αναδρομή. Η πρόεδρος του ΔΣ, Βαλέρια Τσάμη, παρουσίασε ένα διαφημιστικό σποτ από τη δεκαετία του ΄90 το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες για τη διεξαγωγή ερευνών με τη μέθοδο πόρτα-πόρτα. Σε αυτό, υπογραμμιζόταν η ανάγκη συμμετοχής των πολιτών για καλύτερα και πιο ποιοτικά αποτελέσματα. Όπως τόνισε η κ. Τσάμη, παραμένει διαχρονική η ανάγκη για εξοικείωση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις έρευνες. Στη σημερινή ημερίδα που έχει βασικό σύνθημα «η έρευνα είσαι εσύ», κεντρική ομιλήτρια ήταν η πολυβραβευμένη σε διεθνές επίπεδο ειδικός στα θέματα ερευνών κοινής γνώμης, Kathleen Frankovic. Από την πλευρά της αναφέρθηκε στα πολιτικά κόμματα και τον τρόπο που «απειλούν» τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, καθώς για κομματικούς λόγους αμφισβητούν τα ευρήματα. Όπως εξήγησε αναλυτικά, συχνά οι πολιτικοί, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζάϊχ Μπολσονάρου έχουν αμφισβητήσει, ακόμη και μποϊκοτάρει, τα αποτελέσματα των ερευνών. Αυτό προκάλεσε σοβαρές αμφιβολίες και στους πολίτες, παρότι τελικά τα αποτελέσματα των εκλογών δικαίωσαν εκείνα των δημοσκοπήσεων. Βέβαια, όπως τόνισε έχουν υπάρξει και αποκλίσεις. Και αυτό όπως εξήγησε, τουλάχιστον για τις εκλογές στις ΗΠΑ το ‘16, ‘17 και το ‘20 οφείλονται στη δειγματοληψία καθώς, όπως είπε, δεν τέθηκαν υπόψη οι ηλικίες άνω των 60 ετών. Η κυρία Frankovic εξήγησε ότι είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτείας να γίνονται συχνές έρευνες καθώς αποτυπώνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του κόσμου. Σε αυτές οι κυβερνήσεις μπορούν να εμβαθύνουν και να λύσουν προβλήματα πολιτών και βελτιώσουν την καθημερινότητα τους. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω των ερευνών μπορούν να εκφραστούν οι πλειοψηφίες αλλά και οι μειοψηφίες. Ωστόσο, επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα η διεξαγωγή ερευνών θα δυσκολέψει. Κάποιοι παράγοντες είναι η αύξηση του κόστους και η μείωση στα budget και η απροθυμία του κόσμου να συμμετάσχει. Η κυρία Frankovic αναφέρθηκε και στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, λέγοντας ότι έρευνες έχουν δείξει ότι το 86% των δημοσιογράφων δεν κατανοούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και τα ερμηνεύουν λάθος, αφήνοντας μια αρνητική εντύπωση στους πολίτες και για τον λόγο αυτόν, χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Από τη δική του πλευρά, ο Γιώργος Δήμας, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, τόνισε ότι οι έρευνες και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που αποτυπώνει τη σκέψη των πολιτών. Σημείωσε, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα με αμεροληψία και με ψύχραιμους τίτλους στα μέσα ενημέρωσης. Ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Editorial Director διαΝΕΟσις, υπογράμμισε ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις έρευνες. Αυτό αποδεικνύει και το αποτέλεσμα έρευνας που μόλις το 8,3% δήλωσε θετικά σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη. Οι έρευνες, σημείωσε, δείχνουν τα πραγματικά προβλήματα και κάποιες φορές τα αποτελέσματα προκύπτουν και με έμμεσο τρόπο από τις απαντήσεις που δίνονται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αριθμοί είναι από μόνοι τους άξιοι επικοινωνίας. Παρόλα αυτά, η Σοφία Τσιλιγιάννη, Γενική Γραμματέας ΣΕΔΕΑ, Partner-General Manager MARC, υπογράμμισε ότι οι αριθμοί δείχνουν ότι τα ποσοστά συμμετοχής είναι ικανοποιητικά. Μάλιστα, περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων θεωρούν πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα των ερευνών. Περισσότερο θετικοί εμφανίζονται οι πολίτες που ανήκουν στον κεντρώο και κεντροδεξιό χώρο. Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι διαβάζει τα αποτελέσματα για να ενημερωθεί. Iδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση στο πάνελ που ακολούθησε. Σε αυτό συμμετείχαν οι Γιώργος Ηλ. Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής – CIO Pulse RC, Δημήτρης Α. Μαύρος, General Manager MRB HELLAS, Λίνα Μήτσκα, Account Strategist QED, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ALCO, Ελλάς Σαλταβαρέα, Founder and President, Hellenic Research House και Κώστας Σιγαλός, CEO Global Link. Το πάνελ συντόνιζε ο γνωστός δημοσιογράφος, Γιώργος Κουβαράς. Στη συζήτηση δόθηκαν απαντήσεις για το πως μπορούν οι εταιρείες ερευνών να βελτιώσουν τα ερωτηματολόγια τους. Όπως υπογράμμισε η κ. Σαλταβαρέα, βασικό είναι να μειωθεί ο χρόνος που θα διαρκέσει η έρευνα. Ιδανικός χρόνος, σύμφωνα με τον κ. Σιγαλό είναι τα 15 λεπτά, καθώς έτσι ούτε ο πολίτης κουράζεται αλλά και μπορούν να γίνουν αναλυτικές ερωτήσεις. Ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων έχουν σημαντικά ευρήματα για την Πολιτεία καθώς αποτυπώνει τις ανησυχίες, προτεραιότητες, προβλήματα των πολιτών. Παρατήρησε επίσης, ότι υπάρχουν αρκετές πολιτικές έρευνες, ωστόσο είναι λίγες οι κοινωνικές και θα πρέπει να ενισχυθούν. Εξήγησε παράλληλα, ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις εταιρίες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ και όχι εταιρίες – φωτοβολίδες που εμφανίζονται λίγους μήνες πριν τις εκλογές με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα και μετά τις εκλογές εξαφανίζονται. Για τις online έρευνες, η κυρία Σαλταβαρέα τόνισε ότι υπάρχουν οφέλη, όμως υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Μπορεί ο ερωτηθείς να απαντάει πιο άνετα καθώς, δεν μεσολαβεί ένας άλλος άνθρωπος και έτσι μπορεί να εκφραστεί πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Όμως, από την άλλη μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από τα ερωτήματα ιδιαίτερη εξήγηση, η οποία δεν μπορεί να του δοθεί ηλεκτρονικά σε αντίθεση με τις τηλεφωνικές έρευνες. Ο κ. Αράπογλου τόνισε ότι δεν είναι όλες οι δημοσκοπήσεις ίδιες. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι μεγάλης σημασίας να διενεργούνται έρευνες μόνο από τις εταιρίες που ανήκουν στο ΣΕΔΕΑ και υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο κ. Μαύρος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης, λέγοντας ότι έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος που θα φτάσει σε κάποιον η πληροφορία.

