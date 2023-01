Κατάρ-gate: Ο Παντσέρι πλήρωνε με €20.000 σε χάρτινες σακούλες – Τι σημαίνει για την Καϊλή η συμφωνία του με τις βελγικές αρχές

Περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάθεση του Αντόνιο Παντσέρι, του φερόμενου ως εγκεφάλου του Κατάρ-gate ο οποίος προχώρησε σε συμφωνία με τις βελγικές αρχές προκειμένου να ελαφρύνει τις ποινές σε βάρος του, αποκαλύπτει η βελγική εφημερίδα Le Soir. Η Le Soir επικαλείται την επιστολή-συμφωνία έκτασης πέντε σελίδων που υπέγραψαν ο Παντσέρι με τις βελγικές αρχές και στην οποία υπάρχει εκτεταμένη αναφορά στη δεύτερη από τις καταθέσεις που έδωσε ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής και με την οποία «καίει» τον Βέλγο ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα. O Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα «Αναζητούσαμε ευρωβουλευτές που ήταν πρόθυμοι να στηρίξουν συγκεκριμένες θέσεις υπέρ του Κατάρ. Σε αυτό το πλαίσιο άλλοτε εγώ, άλλοτε ο Φραντσέσκο Τζόρτζι (σ.σ. ο σύντροφος της Εύας Καϊλή), άλλοτε μαζί ζητούσαμε από ευρωβουλευτές να παρουσιάσουν τις θέσεις αυτές» φέρεται να έχει πει αρχικά ο Παντσέρι. Σύμφωνα με τον Αντόνιο Παντσέρι «ο Μαρκ Ταραμπέλα πληρώθηκε αρκετές φορές με το συνολικό ύψος των χρημάτων που έλαβε να είναι κάπου ανάμεσα στα 120.000 και τα 140.000 ευρώ. Τα χρήματα του δίνονταν σε μετρητά. Εγώ του τα έδωσα αρκετές φορές ενώ ορισμένες άλλες ήταν μαζί μου ο Τζόρτζι». Συνεχίζοντας για τον Ταραμπέλα ο Παντσέρι φέρεται να έχει καταθέσει, επίσης, ότι «έδινα τα χρήματα στον Ταραμπέλα σε διαφορετικά σημεία. Τα χρήματα ήταν σε χάρτινες σακούλες. Όλα ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια. Η επαφή γινόταν κυρίως από μένα και ορισμένες φορές από τον Τζόρτζι. Κάθε φορά του δίναμε 20.000 ευρώ. Η κάθε πληρωμή γινόταν με διαφορά 2-3 μηνών και η τελευταία έγινε πριν από έξι μήνες». Ο Παντσέρι υποστηρίζει, τέλος, ότι ήταν ο ίδιος που πρότεινε τη συμφωνία αυτή με τον Ταραμπέλα: «Στη συνάντηση που είχαμε ο Ταραμπέλα, ο Τζιόρτζι και εγώ, εγώ τον ρώτησα αν συμφωνεί να υπερασπίζεται ορισμένες θέσεις και αν ήθελε δώρα, ανάμεσά τους και χρήματα». Μπορεί αμφότεροι η πλευρά Παντσέρι και οι Βελγικές εισαγγελικές Αρχές να επιχαίρουν για την κατάληξη σε μια συμφωνία win-win, δεν συμβαίνει το ίδιο, ωστόσο, με τους υπόλοιπους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς τα όσα θα καταμαρτυρήσει στο εξής ο επικεφαλής της ομάδας «λόμπινγκ» θα τεθούν μοιραία σε αντιπαραβολή με τις καταθέσεις τόσο των προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και η Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, η οποία αύριο Πέμπτη (19/1) αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κριθεί αν θα παραταθεί εκ νέου η κράτησή της στις φυλάκες Χάρεν, όσο και όσων προσώπων θα υποδείξει ως εμπλεκόμενα στο εξής ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής, απαλλαγμένος από το άχθος της βαριάς ποινής, μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Νέος αντιπρόεδρος Εξελίξεις, ωστόσο, έχουν ήδη δρομολογηθεί και στο επίπεδο της λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων, καθώς τον αντικαταστάτη της Εύας Καϊλή στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούνται να επιλέξουν σήμερα τα μέλη του, αν και ως επικρατέστερος φαντάζει ο Μαρκ Άνχελ, Ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος του Λουξεμβούργου, προκειμένου η θέση να παραμείνει στον έλεγχο της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στο ΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να καταθέσουν υποψηφιότητα μέχρι χθες το απόγευμα, αλλά Συντηρητικοί και Φιλελεύθεροι έχουν «φροντίσει» να μην προτείνουν υποψήφιο. Από πλευράς τους, οι Πράσινοι/EFA και η ακροδεξιά ομάδα ID (Identity and Democracy) έχουν προτείνει ως υποψηφίους, τη Γαλλίδα Γκουεντολάιν Ντελμπό-Κόρφιλντ και την Ιταλίδα Αναλίζα Ταρντίνο αντίστοιχα. Εκτός από την αντικατάστασή της από το αξίωμα της Αντιπροέδρου, εξαιρετικά πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής της ασυλίας για την Εύα Καϊλή, καθώς -σε μια κίνηση αυτοκάθαρσης- οι ευρωβουλευτές ψήφισαν χθες στο Στρασβούργο υπέρ της τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την ασυλία, κάτι το οποίο ανοίγει το δρόμο στην πρόεδρο του Σώματος να ανακοινώσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη. Σημειωτέον ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στην τροποποίηση αυτή του κανονισμού του για να ευθυγραμμιστεί με την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μάλιστα, πηγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετέδιδαν ότι κατά πάσα πιθανότητα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα ανακοινώσει σήμερα στην Ολομέλεια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την έναρξη της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας των δύο Ελληνίδων ευρωβουλευτών. Ειδήσεις σήμερα: Η 47χρονη είχε καταγγείλει τον 50χρονο δύο ημέρες πριν το έγκλημα στο Μοσχάτο Απατημένος σύζυγος πυροβόλησε τον εραστή της γυναίκας του στη Θεσσαλονίκη Survivor All Star: Οι τέσσερις του τάκου και η… βόμβα της Μαριαλένας – Δείτε βίντεο

