Κατάρ-gate: «Σπάει» την ομερτά ο Παντσέρι – Θέμα ωρών ο νέος Αντιπρόεδρος του ΕΚ και η άρση ασυλίας της Καϊλή Σήμερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούνται να επιλέξουν τον αντικαταστάτη της Καϊλή στη θέση του αντιπροέδρου Γεωργία Σαδανά 18.01.2023, 06:32 Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του «Qatargate» σημειώθηκαν χθες, καθώς ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής και ιδρυτής της ΜΚΟ «Fight Impunity», Πιερ Αντόνιο Παντσέρι έδωσε τα χέρια με τις Βελγικές Αρχές, «δίνοντας» ταυτόχρονα τους πάντες και τα πάντα αναφορικά με την υπόθεση που συγκλόνισε τις Βρυξέλλες. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του «παρα-λόμπινγκ» υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τις Βελγικές Αρχές, προκειμένου να αποτυπώσει όλη τη δομή και τη δράση της οργάνωσης, αλλά κυρίως τη διαδρομή χρήματος προς πολιτικά πρόσωπα, μαζί με τις πηγές της χρηματοδότησης. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών ανακοίνωσε, με ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία του Βελγίου, χαρακτηρίζοντας την παραπάνω εξέλιξη ως «σημαντική». Συγκεκριμένα, «σε υπόθεση που άνοιξε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για ύποπτη απάτη εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανατέθηκε σε ανακριτή των Βρυξελλών, υπήρξε σήμερα σημαντική εξέλιξη. Ένα από τα σημαντικά βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, ο Πιερ Παντσέρι επικουρούμενος από τους δικηγόρους του, υπέγραψε μνημόνιο με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα βάσει των άρθρων 216/1 έως 216/8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα άρθρα αυτά αφορούν σε υπόπτους που μετανόησαν για μία υπόθεση» τονίζεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, επισημαίνεται ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας ότι «αναφέρεται σε μια δέσμευση με την οποία ένας μετανοημένος προχωρά σε ουσιαστικές, αποκαλυπτικές, αληθείς και πλήρεις δηλώσεις σχετικά με την εμπλοκή τρίτων και, εάν ισχύουν, τη δική του/της εμπλοκή σχετικά με ποινικά αδικήματα εντός του συγκεκριμένης υπόθεσης». Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι «ο Πιερ Παντσέρι κατηγορήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως επικεφαλής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενεργητική και παθητική διαφθορά. Με το υπόμνημα αυτό αναλαμβάνει να ενημερώσει τους ανακριτές και τη Δικαιοσύνη συγκεκριμένα για: · τον τρόπο λειτουργίας, · τις οικονομικές ρυθμίσεις με άλλα εμπλεκόμενα μέρη, · τις οικονομικές δομές που συγκροτήθηκαν, · τα ενδιαφερόμενα μέρη των δομών και τα προσφερόμενα οφέλη, · τη συμμετοχή γνωστών και αγνώστων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητα των προσώπων που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν». Στα μαλακά ο Παντσέρι Ως αντίδωρο, ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής θα εκτίσει περιορισμένη ποινή, η οποία περιλαμβάνει φυλάκιση, πρόστιμο και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, που προς το παρόν εκτιμώνται σε ένα εκατομμύριο ευρώ, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Ταυτόχρονα, η συμφωνία Παντσέρι – Βέλγων συνιστά μια ιστορική τομή για το νομικό σύστημα της χώρας, καθώς «είναι η δεύτερη φορά στη βελγική νομική ιστορία, από την εισαγωγή του λεγόμενου νόμου “pentiti” [σημ. pentiti regret, που αναφέρεται στον ιταλικό νόμο που επιτρέπει τις έρευνες για τη μαφία], ότι οι διαδικασίες αυτές καταλήγουν στην υπογραφή μνημονίου. Και στις δύο περιπτώσεις, την υπόθεση χειρίστηκε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία». Μπορεί αμφότεροι η πλευρά Παντσέρι και οι Βελγικές εισαγγελικές Αρχές να επιχαίρουν για την κατάληξη σε μια συμφωνία win-win, δεν συμβαίνει το ίδιο, ωστόσο, με τους υπόλοιπους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς τα όσα θα καταμαρτυρήσει στο εξής ο επικεφαλής της ομάδας «λόμπινγκ» θα τεθούν μοιραία σε αντιπαραβολή με τις καταθέσεις τόσο των προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και η Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, όσο και όσων προσώπων θα υποδείξει ως εμπλεκόμενα στο εξής ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής, απαλλαγμένος από το άχθος της βαριάς ποινής, μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Οι πρώτες «καμπάνες» Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώτος που θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις είναι, κατά την εφημερίδα Corriere della Sera, ο Βέλγος Ευρωβουλευτής, Μαρκ Ταραμπέλα. Συγκεκριμένα, ο Αντόνιο Παντσέρι φέρεται να έχει καταθέσει πως «κατέβαλε από 120 μέχρι 140 χιλιάδες ευρώ στον Βέλγο ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, σε διάφορες δόσεις, την περίοδο κατά την οποία, στην ομάδα του, στο Ευρωκοινοβούλιο, ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση σχετικά με τη θέση που έπρεπε να ληφθεί για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απασχολούνταν στα έργα για το διεθνές Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του Κατάρ». Επιπρόσθετα, πηγές που επικαλείται η ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore θέλουν τον Παντσέρι «να προέτρεψε τους εισαγγελείς να εξακριβώσουν και τη θέση του ευρωβουλευτή του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Αντρέα Κοτσολίνο, αλλά χωρίς να αναφερθεί σε καταβολή χρημάτων». Νέος αντιπρόεδρος Εξελίξεις, ωστόσο, έχουν ήδη δρομολογηθεί και στο επίπεδο της λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων, καθώς τον αντικαταστάτη της Εύας Καϊλή στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούνται να επιλέξουν σήμερα τα μέλη του, αν και ως επικρατέστερος φαντάζει ο Μαρκ Άνχελ, Ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος του Λουξεμβούργου, προκειμένου η θέση να παραμείνει στον έλεγχο της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στο ΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να καταθέσουν υποψηφιότητα μέχρι χθες το απόγευμα, αλλά Συντηρητικοί και Φιλελεύθεροι έχουν «φροντίσει» να μην προτείνουν υποψήφιο. Από πλευράς τους, οι Πράσινοι/EFA και η ακροδεξιά ομάδα ID (Identity and Democracy) έχουν προτείνει ως υποψηφίους, τη Γαλλίδα Γκουεντολάιν Ντελμπό-Κόρφιλντ και την Ιταλίδα Αναλίζα Ταρντίνο αντίστοιχα. Εκτός από την αντικατάστασή της από το αξίωμα της Αντιπροέδρου, εξαιρετικά πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής της ασυλίας για την Εύα Καϊλή, καθώς -σε μια κίνηση αυτοκάθαρσης- οι ευρωβουλευτές ψήφισαν χθες στο Στρασβούργο υπέρ της τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την ασυλία, κάτι το οποίο ανοίγει το δρόμο στην πρόεδρο του Σώματος να ανακοινώσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη. Σημειωτέον ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στην τροποποίηση αυτή του κανονισμού του για να ευθυγραμμιστεί με την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μάλιστα, πηγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετέδιδαν ότι κατά πάσα πιθανότητα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα ανακοινώσει σήμερα στην Ολομέλεια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την έναρξη της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας των δύο Ελληνίδων ευρωβουλευτών. 