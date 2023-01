Κυβέρνηση κατά ΣΥΡΙΖΑ για το η «αστυνομία δέρνει στα πανεπιστήμια» – «Αλέξη, όχι άλλα ψέματα» Τάκης Θεοδωρικάκος, Γιάννης Οικονόμου και υπουργείο Παιδείας απάντησαν στον Αλέξη Τσίπρα για το τελευταίο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε το τελευταίο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, που δημοσίευσε ο Αλέξης Τσίπρας στα social media και στο οποίο ο πρωταγωνιστής του υποστηρίζει ότι η «αστυνομία μπαίνει στα πανεπιστήμια και δέρνει». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και το υπουργείο Παιδείας εξέδωσαν ανακοινώσεις τόσο για όσα εξαγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμα του για την Παιδεία όσο και ειδικά για την αναφορά αυτή. «Αλήθεια τώρα; Ο κ. Τσίπρας ειλικρινά νομίζει πως το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό οποιουδήποτε ανθρώπου για τα Πανεπιστήμιά μας είναι ότι η “αστυνομία μπαίνει και δέρνει”; Πόσο ανεύθυνος, πόσο ξύλινος, πόσο αλλού» ανέφερε σε δήλωσή του ο Γιάννης Οικονόμου. «Τα Πανεπιστήμιά μας είναι χώρος γνώσης και έρευνας. Είναι δρόμος προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες προκοπής για όλους. Για όλους, εκτός από τις συμμορίες με τις βαριοπούλες, οι οποίες σπάζουν βιβλιοθήκες και χρησιμοποιούν τις φοιτητικές εστίες σαν γιάφκες» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε νέες του δηλώσεις, δε, το πρωί της Τετάρτης (19/1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε για το σποτ «πΠέρα από τις διαφορές μας. Όταν ακούς ανώτατη εκπαίδευση, ελληνικά πανεπιστήμια. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι μπαίνει η ελληνική αστυνομία και δέρνει; Θες να προσεγγίσεις τους νέους και αυτό σου έρχεται πρώτο στο μυαλό; Δεν είναι αυτό τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι γνώση, είναι μόρφωση, είναι βιβλιοθήκες, είναι έρευνες, είναι διεθνείς διακρίσεις, συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι ευκαιρίες για τα νέα παιδιά να ανοίξουν τον δρόμο της προκοπής». Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει αυτή την εικόνα για τα ελληνικά πανεπιστήμια για δύο λόγους: – Πρώτον γιατί είναι εγκλωβισμένος σε ερμηνευτικά σύνδρομα και παραστάσεις του περασμένου αιώνα, άλλων δεκαετιών. Δεν έχει αντιληφθεί ότι το ζητούμενο για τη νέα χρονιά που μπαίνει στο πανεπιστήμιο είναι να διαβάσει καλύτερα, να μορφωθεί καλύτερα, να τελειώσει τις σπουδές της, να τις εξελίξει, να κάνει τα μεταπτυχιακά της, τα διδακτορικά της, να πάρει όσο το δυνατών περισσότερη μόρφωση μπορεί, για να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό. – Και δεύτερον γιατί έχει αδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε πολύ απλά ερωτήματα: Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη; Συμμορίες που καταστρέφουν ή συντεταγμένη πολιτεία που φτιάχνει; Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpv2ra4x3k81) «Αλέξη, όχι άλλα ψέματα» Με δύο ερωτήματα και με την προτροπή «Αλέξη, όχι άλλα ψέματα» απάντησε από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στο Twitter. «Είναι δίκαιο η φοιτητική εστία που χρειάζεσαι για την στέγαση σου και να μπορέσεις να σπουδάσεις να μετατρέπεται σε άντρο βίας , βίας και ναρκωτικών. Είναι άδικο όταν η αστυνομία απελευθερώνει αυτό τον χώρο και τον ξαναδίνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα ; Αλέξη όχι άλλα ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Είναι δίκαιο η φοιτητική εστία που χρειάζεσαι για την στέγαση σου &να μπορέσεις να σπουδάσεις να μετατρέπεται σε άντρο εγκληματικότητας, βίας& ναρκωτικών; Είναι άδικο όταν η αστυνομία απελευθερώνει αυτό τον χώρο &τον ξαναδίνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα;Αλέξη όχι αλλα ψέματα. https://t.co/vv4SrCYSEP— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 17, 2023 Ο Τσίπρας θέλει εστίες ανομίας στα ΑΕΙ Στο ίδιο μήκος κύματος και η απάντηση του υπουργείου Παιδείας το οποίο αφενός κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «θέλει και πάλι εστίες ανομίας στα ΑΕΙ» και αφετέρου του απαντά με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ανώτατη εκπαίδευση που κάνουν «τα πανεπιστήμια να προχωρούν μπροστά». Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας Το spot του ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξηγεί γιατί οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Όπως αποκαλύπτει, ο κ. Τσίπρας επιδιώκει την επιστροφή στο αποτυχημένο κυβερνητικό του παρελθόν. Θέλει και πάλι εστίες ανομίας στα ΑΕΙ. Θέλει να καταργήσει τις αλλαγές που άνοιξαν νέους ορίζοντες στους φοιτητές μας. Θέλει εισαγωγή στα πανεπιστήμια με βαθμό 1 και 2 στα 20, αδιαφορώντας για το μέλλον νέων ανθρώπων που γνωρίζει οτι δεν θα αποφοιτήσουν ποτέ. Με αυξημένη χρηματοδότηση, αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, περισσότερη αυτονομία, ενίσχυση της έρευνας, διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, διπλά πτυχία, εσωτερικό Erasmus, 50% έως 100% αύξηση στο φοιτητικό επίδομα στέγης, τα πανεπιστήμια μας προχωρούν μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πίσω. Ειδήσεις σήμερα: Η 47χρονη είχε καταγγείλει τον 50χρονο δύο ημέρες πριν το έγκλημα στο Μοσχάτο Απατημένος σύζυγος πυροβόλησε τον εραστή της γυναίκας του στην Καρδίτσα Survivor All Star: Οι τέσσερις του τάκου και η… βόμβα της Μαριαλένας – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 17.01.2023, 18:45 18.01.2023, 08:32 17.01.2023, 16:04 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 16:00

