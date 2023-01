Κυριάκος Μητσοτάκης: Στόχος της δεύτερης τετραετίας η αύξηση των μισθών – Θα φύγουν οι φυλακές από τον Κορυδαλλό Ο πρωθυπουργός άφησε «ανοιχτό παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξς των πολιτών – Θα ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού Στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια αλλά και στους στόχους για την επόμενη τετραετία αν οι πολίτες την εμπιστευθούν ξανά στις εκλογές αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στον Κορυδαλλό το πρωί της Τετάρτης (18/1). Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε, επίσης, ότι στην δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση θα προχωρήσει η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού, έργο για το οποίο είπε ότι «μας κούρασε, μας παίδεψε αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το υλοποιήσουμε» καθώς, όπως τόνισε, ο χώρος έχει βρεθεί και τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε, επίσης, «ανοιχτό παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών λέγοντας ότι «η μέριμνα αυτής της κυβέρνησης, η έννοια μας, θα είναι πάντα οι συμπολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Όσο η οικονομία αναπτύσσεται τόσο η κυβέρνηση αυτή δεν θα διστάζει αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να το αξιοποιήσει για να στηρίξει συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα δυσκολεύονται. Είμαστε αντιμέτωποι με μια εισαγόμενη κρίση ακρίβειας, κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε για να ελαφρύνουμε την επίπτωση στα νοικοκυριά». Στοίχημα της δεύτερης τετραετίας οι καλύτεροι μισθοί Ο Πρωθυπουργός εστίασε στις οικονομικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση: «Από αυτόν το μήνα, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους. Οι πιο πολλοί έως 8%. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά -είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί- θα μειώνεται η προσωπική διαφορά αυτή, με κάθε αύξηση των συντάξεων, αλλά όσοι έχετε προσωπική διαφορά θα δείτε όφελος από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άλλος ένας μνημονιακός φόρος, ο οποίος καταργείται πια για όλους. Όχι μόνο ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Από το Φεβρουάριο θα τεθεί σε εφαρμογή το «Market Pass». Θα δώσουμε τη δυνατότητα επιστροφής έως 10% για τις αγορές τις οποίες κάνετε στο σούπερ μάρκετ. Με εισοδηματικά κριτήρια που θα καλύψουν, πιστεύω, όλες και όλους αλλά και με μια παρέμβαση της πολιτείας πολύ σημαντική για να απορροφήσουμε ουσιαστικά όλη την επίπτωση του πληθωρισμού στο καλάθι του νοικοκυριού. Από 1ης Απριλίου θα έχουμε τη νέα μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας πως «αν την πρώτη τετραετία το στοίχημα ήταν οι χαμηλότεροι φόροι και ξέρετε πια ότι όλοι πληρώνουμε χαμηλότερους φόρους, το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας θα είναι οι καλύτεροι μισθοί για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα, πρωτίστως για τα νέα παιδιά τα οποία τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασίας». Οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και στην αναπτυξιακή πρόκληση για τον δήμο Κορυδαλλού: «Θυμάστε όταν σάς είχα επισκεφθεί πριν ολοκληρωθεί το έργο του μετρό και στα εγκαίνια αυτού του πολύ σημαντικού έργου και σας έλεγα τότε πόσο θα αλλάξει η ζωή σας και πόσο θα αλλάξει όλος ο Κορυδαλλός με αυτό το σημαντικό έργο υποδομής. Χαίρομαι σήμερα που είμαι εδώ και βλέπω μία ζωντανή αγορά, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και βλέπω αισιοδοξία και χαμόγελα. Πετύχαμε πολλά και θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα τη δεύτερη τετραετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συνεργασία της κυβέρνησης με τη δημοτική αρχή: «Θέλω να εξάρω τη συνεργασία που έχουμε με το Δήμαρχο και με τη Δημοτική Αρχή. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά εδώ στον Κορυδαλλό. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να επισκεφθώ ένα κέντρο κατάρτισης και δεξιοτήτων, όπου είδα συμπολίτες σας, που επιλέγουν σήμερα σε μία φάση της ζωής τους που ενδεχομένως να μην είναι αυτονόητο να το κάνουν, να εξοικειωθούν με την ψηφιακή τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση που αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πράξη. Το gov.gr έχει κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη και όλες και όλοι πρέπει να μπορούν να έχουν δυνατότητα σε αυτές τις υπηρεσίες». Σχετικά με το έργο της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού o Kυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «συζήτησα με τον Δήμαρχο τη μεγάλη αναπτυξιακή πρόκληση για το Δήμο Κορυδαλλού, που δεν είναι άλλη από τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού. Θυμάστε ότι είχα δεσμευτεί στις προγραμματικές μου δηλώσεις ότι το έργο αυτό θα γίνει πράξη. Η αλήθεια είναι ότι μας κούρασε, μας παίδεψε, είμαι όμως πια απολύτως βέβαιος ότι θα υλοποιήσουμε, τη δεύτερη τετραετία, αυτή τη δέσμευσή μας. Χώρος έχει βρεθεί, χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό και θα συζητήσουμε μαζί με την τοπική κοινωνία το τί πρέπει να κάνουμε και πως πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό τον πολύ σημαντικό χώρο ο οποίος θα αποδεσμεύεται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος της τοπικής οικονομίας». Επίσκεψη σε Κέντρο Ψηφιακής Εκπαίδευσης για ενήλικες άνω των 55 ετών Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την επίσκεψή του στον Κορυδαλλό από το Κέντρο Ψηφιακής Εκπαίδευσης του Δήμου, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τον Δήμο Κορυδαλλού, που άνοιξε τις πόρτες του το 2022. Το κέντρο λειτουργεί ως κόμβος επιμόρφωσης με στόχο να πατάξει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό και παρέχει δωρεάν μαθήματα στον χώρο της πληροφορικής και της συμβουλευτικής, με πληθώρα ειδικότερων υποκατηγοριών ενώ τα μαθήματα παραδίδονται σε ενήλικες άνω των 55 ετών. «Χαίρομαι ιδιαίτερα, όταν βλέπω ανθρώπους που σε αυτή την φάση της ζωής τους επιλέγουν να καταρτιστούν σε ένα καινούργιο αντικείμενο. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση όχι μόνο γιατί πρέπει όλοι να εξοικειωνόμαστε με την επαφή μας με τον ψηφιακό κόσμο αλλά και γιατί δείχνει μια διάθεση να μαθαίνουμε συνέχεια», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία του με πολίτες που συμμετέχουν στα ψηφιακά μαθήματα από το Κέντρο Ψηφιακής Εκπαίδευσης. «Εμείς έχουμε κάνει μια επανάσταση με το gov.gr και θέλουμε όλες και όλοι να μπορούν να το εκμεταλλεύονται και να μην χρειάζεται, όπως έλεγα, να πηγαίνουν στα παιδιά και στα εγγόνια προκειμένου να κάνουν μια διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης μπορεί να έχουν είτε με το κράτος, είτε με τράπεζες, είτε με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει ότι «έχουμε διαπιστώσει ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα ψηφιακά, αλλά πρέπει να τα κάνουμε ψηφιακά και με ασφάλεια. Και για αυτό και το πρόγραμμα αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Είστε πιλότος και νομίζω ότι βλέποντας την επιτυχία θα συζητήσω και με το Υπουργείο την πολύ γρήγορη επέκτασή του και σε άλλους δήμους. Αυτός είναι και ο σκοπός των πιλοτικών προγραμμάτων, να τα δοκιμάζουμε, να τα βελτιώνουμε», τόνισε προσθέτοντας πως «ο δήμος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και αν θέλει κάποιος να αξιοποιεί τις καινούριες κρατικές υπηρεσίες, μία βασική εξοικείωση πρέπει να την έχει». Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στον χώρο ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς και η υπεύθυνη του κέντρου, Ελπίδα Κοντοπόδη. Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του οι βουλευτές Β’ Πειραιώς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Γιάννης Τραγάκης, ο βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων της ΝΔ, Γιάννης Μελάς, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, ο Γραμματέας Οργανωτικού και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της ΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. 