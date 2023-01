Κόμμα Κασιδιάρη: Άνοιγμα Μαξίμου στον ΣΥΡΙΖΑ για «μπλόκο» ευρείας πλειοψηφίας Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ετοιμάζεται να καταθέσει ξεχωριστή νομοθετική πρόταση στη Βουλή Γιώργος Ευγενίδης 18.01.2023, 06:40 Σε κινήσεις εξεύρεσης ευρύτερης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ώστε να περάσει το “μπλόκο” στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη επιδίδεται η κυβέρνηση, υλοποιώντας την προαναγγελία που έκανε ο πρωθυπουργός στο “ΘΕΜΑ” της Κυριακής. Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, άλλωστε, η ΝΔ έχει αποστείλει την πρότασή της στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς απάντηση ως τώρα, καθώς, προφανώς, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης περίμεναν πότε ο πρωθυπουργός θα πάρει την πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που έρχεται να συμπληρώσει την ισχύουσα απαγόρευση στον πρωτόδικα καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη να είναι επικεφαλής του κομματικού του συνδυασμού προβλέπει ότι α) πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί για μια σειρά αδικημάτων, έστω πρωτόδικα β) θα εξετάζεται η καταδίκη, όχι μόνο μελών του κόμματος, αλλά και της “πραγματικής ηγεσίας” για τα προαναφερθέντα αδικήματα. Η μπάλα, με βάση την προτεινόμενη διάταξη, περνά στο Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο θα εξετάζει τις υποψηφιότητες και τους συνδυασμούς και εφόσον διαπιστώνει κωλύματα που εμπίπτουν στις προηγούμενες διατάξεις, θα παραπέμπει την υπόθεση στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου που οφείλει να αποφασίζει εντός δύο ημερών. Και ενώ η κυβέρνηση περίμενε τις απαντήσεις των κομμάτων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με δημοσιογράφους μετά την Εκτελεστική Επιτροπή της ΝΔ το βράδυ της Δευτέρας καλούσε να υπάρξει μια συναίνεση έστω σε αυτό το ζήτημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι να χαράζει διαφορετική ρότα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ετοιμάζεται να καταθέσει ξεχωριστή νομοθετική πρόταση στη Βουλή, λέγοντας ότι η πρόταση της κυβέρνησης ως τώρα ενέχει σοβαρούς κινδύνους αντισυνταγματικότητας που μπορούν να γυρίσουν “μπούμερανγκ”. Παράλληλα, από την Κουμουνδούρου ζητούν η διάταξη να αφορά συγκεκριμένα “νεοναζί”, ώστε να εξαιρούνται της ερμηνείας από τον Άρειο Πάγο άλλα κόμματα εξ αριστερών. Το άνοιγμα και η διατύπωση Στην κυβέρνηση δεν…ενθουσιάστηκαν με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, διερμηνεύοντας τη διαφοροποίηση της Κουμουνδούρου ως μια προσπάθεια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αφήσει τη ΝΔ μόνη με τον “μουντζούρη” της ρύθμισης. Και μπορεί ως τώρα το ΠΑΣΟΚ να έχει τηρήσει μια πολύ πιο ήπια στάση στο θέμα, έχοντας δεσμευτεί ότι θα τοποθετηθεί τις αμέσως επόμενες μέρες, από την κυβέρνηση επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρεία πλειοψηφία για το ζήτημα. ” Αυτή τη συνεννόηση θα συνεχίσει να επιδιώκει με ανοιχτό πνεύμα διαλόγου. Δηλώσεις και κινήσεις για λόγους πολιτικών εντυπώσεων δεν βοηθούν. Είναι απαίτηση του δημοκρατικού κόσμου να επιτευχθεί συνεννόηση πάνω σε αυτό το μείζον ζήτημα και η κυβέρνηση θα την επιδιώξει εξαντλώντας κάθε δυνατότητα”, διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές, στέλνοντας μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση και παρά τις αντιδράσεις, στην κυβέρνηση εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν ακόμα και μόνοι τους, καθώς, όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, δεν απαιτείται διευρυμένη πλειοψηφία για να εφαρμοστεί η διάταξη. Τυχόν νεύμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι είναι διατεθειμένα να συζητήσουν επί της κυβερνητικής πρότασης, πάντως, μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη διατύπωση της διάταξης, αν και, κατά τα κυβερνητικά στελέχη, πρέπει να κλείσει κάθε θεσμική κερκόπορτα εκπροσώπησης μορφωμάτων που αποτελούν συνέχεια της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο. Ειδήσεις σήμερα: Qatargate: Τους «δίνει» όλους ο Παντσέρι – Υπέγραψε συμφωνία με τις βελγικές αρχές Έγκλημα στο Μοσχάτο: Ο λογιστής χρωστούσε 200.000 ευρώ στη 47χρονη – Τον είχαν δείρει επενδυτές για τα χαμένα λεφτά τους Βρετανία – Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τον βιαστή αστυνομικό: «Μας έσερνε στο ντους από τα μαλλιά» Γιώργος Ευγενίδης 18.01.2023, 06:40 BEST OF NETWORK 17.01.2023, 18:45 17.01.2023, 15:21 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 16:00

