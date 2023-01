ΜέΡΑ 25: Δεν θα ψηφίσει τη διάταξη που θα μπλοκάρει το κόμμα του Κασιδιάρη Το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη σημειώνει ότι δεν θα γίνουμε «συνεργοί στην ηρωοποίηση του Κασιδιάρη» Ελένη Γκρήγκοβιτς 18.01.2023, 15:55 Την αντίθεση του εκφράζει το ΜΕΡΑ25 στην νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το «μόρφωμα» του Ηλία Κασιδιάρη, λέγοντας ότι δεν θέλουν να γίνουν «συνεργοί στην ηρωοποίηση του Κασιδιάρη», στην ίδια ανακοίνωση, επιτίθενται και στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι βρίσκονται σε πλάνη αν νομίζουν ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα αφορά τις ναζιστικές ιδεολογίες. Μάλιστα, όπως τονίζει το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη,«σ τον αγώνα εναντίον του ναζισμού και του φασισμού, οι δημοκράτες ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια Νέα Δημοκρατία που συστηματικά εντάσσει ναζί και φασίστες στην Αστυνομία και σε άλλους θεσμούς του κράτους και της κοινωνίας. Καταγγέλλουμε λοιπόν ως επικίνδυνα υποκριτική την μεθόδευση της κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι οι ίδιοι βρίσκονται μπροστά στον αγώνα κατά του ναζισμού και του φασισμού. Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε υπογραμμίζεται πως «δεν θα γίνουμε συνεργοί στην ηρωοποίηση του Κασιδιάρη και των λοιπών ναζί που θα επιτύχει η απαγόρευση που μεθοδεύει η κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατία και στην απατηλή πλάνη του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί η απαγόρευση να “φωτογραφήσει” αποκλειστικά ναζιστικά κόμματα χωρίς να αποτελέσει προοίμιο για ένα ντόμινο απαγορεύσεων με αντικομμουνιστική στόχευση – δεδομένου, μάλιστα, ότι είμαστε μέλη μιας ανιστόρητης Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κάθε 23η Αυγούστου, τσουβαλιάζει τον φασισμό με τον κομμουνισμό». Προσθέτουν μάλιστα πως «στον αγώνα εναντίον του ναζισμού και του φασισμού, οι δημοκράτες ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια Νέα Δημοκρατία που συστηματικά εντάσσει ναζί και φασίστες στην Αστυνομία και σε άλλους θεσμούς του κράτους και της κοινωνίας. Καταγγέλλουμε λοιπόν ως επικίνδυνα υποκριτική την μεθόδευση της κυβέρνησης. Στο ΜέΡΑ 25 δουλεύουμε νύχτα-μέρα, μαζί με όλους τους αντιφασίστες δημοκράτες, ώστε οι ναζί να συντριβούν ηθικά και πολιτικά παντού». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25: « Το ΜέΡΑ25 δεν θα γίνουμε συνεργοί στην ηρωοποίηση του Κασιδιάρη και των λοιπών ναζί που θα επιτύχει η απαγόρευση που μεθοδεύει η κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην απατηλή πλάνη του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί η απαγόρευση να «φωτογραφήσει» αποκλειστικά ναζιστικά κόμματα χωρίς να αποτελέσει προοίμιο για ένα ντόμινο απαγορεύσεων με αντικομμουνιστική στόχευση – δεδομένου, μάλιστα, ότι είμαστε μέλη μιας ανιστόρητης Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κάθε 23η Αυγούστου, τσουβαλιάζει τον φασισμό με τον κομμουνισμό. Στον αγώνα εναντίον του ναζισμού και του φασισμού, οι δημοκράτες ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια Νέα Δημοκρατία που συστηματικά εντάσσει ναζί και φασίστες στην Αστυνομία και σε άλλους θεσμούς του κράτους και της κοινωνίας. Καταγγέλλουμε λοιπόν ως επικίνδυνα υποκριτική την μεθόδευση της κυβέρνησης. Το ΜέΡΑ25 δουλεύουμε νύχτα-μέρα, μαζί με όλους τους αντιφασίστες δημοκράτες, ώστε οι ναζί να συντριβούν ηθικά και πολιτικά παντού». Ελένη Γκρήγκοβιτς 18.01.2023, 15:55 BEST OF NETWORK 18.01.2023, 12:00 18.01.2023, 12:45 18.01.2023, 10:29 18.01.2023, 15:09 18.01.2023, 15:08 17.01.2023, 15:00

