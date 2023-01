Μηταράκης: «Μειονέκτημα η απουσία Βουλγαρίας-Ρουμανίας από τη ζώνη Σένγκεν» – Ελπίζει σε ένταξη το 2023

«Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά ελπίζω να λύσουμε την κρίση το 2023», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σχετικά με την ένταξη της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν σε συνέντευξη στο ρουμανικό πρακτορείο ειδήσεων AGERPRES στο Βουκουρέστι. Ερωτηθείς ποιο θα ήταν το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για μια νέα διεύρυνση του χώρου Σένγκεν, ο Έλληνας υπουργός είπε ότι «πρώτα από όλα πρέπει να συμφωνήσουμε στα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε η Αυστρία και η Ολλανδία να εγκαταλείψουν το βέτο τους». Υπό αυτή την έννοια, διευκρίνισε, θα πραγματοποιηθούν αρκετές διμερείς συναντήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Επίσης, δήλωσε ότι η αποσύνδεση των αιτήσεων της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας για ένταξη στον χώρο Σένγκεν «θα ήταν πολύ δύσκολη και για τις δύο χώρες, τόσο πρακτικά όσο και πολιτικά». «Θα σήμαινε ότι θα δημιουργηθούν σύνορα Σένγκεν μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας για σύντομο χρονικό διάστημα, θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο, καθώς ο επανασχεδιασμός ολόκληρης της διαδικασίας Σένγκεν θα ήταν απαραίτητος για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία», είπε. Ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ότι κατανοεί ότι υπάρχουν πρόσθετες ανησυχίες σχετικά με τη Βουλγαρία, «αλλά αυτές πρέπει να επιλυθούν και επιλύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ». «Πιστεύω ότι το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε προκλήσεις στην ασφάλεια όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο όσον αφορά τη μετανάστευση, καθιστά απαραίτητη περισσότερη Ευρώπη, καθιστά απαραίτητη περισσότερη θεσμική και διαρθρωτική συνεργασία και η απουσία της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας αποτελεί μειονέκτημα για τον ίδιο τον χώρο Σένγκεν», συμπλήρωσε. -- Ειδήσεις σήμερα: Γκέι ζευγάρι καταγγέλλει ότι διώχθηκε από ταβέρνα στο Ναύπλιο – «Ενοχλήθηκαν πελάτες» απαντά ο ιδιοκτήτηςΣυνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος «O πρίγκιπας Ουίλιαμ προτίμησε να βάλει ποδιά αντί να πάει στην κηδεία του Κωνσταντίνου» λένε οι Γερμανοί

