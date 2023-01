Μιχαηλίδου: Η στήριξη της οικογένειας της 12χρονης από τον Κολωνό δεν είναι ζήτημα αληλλέγγυων αλλά της Πολιτείας

Στο θέμα της πρόνοιας για την 12χρονη από τον Κολωνό αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ 25 Κρίτωνα Αρσένη. Παράλληλα δεν παρέλειψε να κάνει και αναφορά στις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα η Πολιτεία για την περίπτωση του δωδεκάχρονου κοριτσιού. «Η παιδική προστασία αποτελεί για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την κορωνίδα των πολιτικών πρόνοιας και για εμένα και για το επιτελείο μου ξεχωριστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ όσον αφορά την οικογένεια της ανήλικης είπε ότι «η στήριξη της δωδεκάχρονης, των αδελφών της και της οικογένειάς της δεν είναι ζήτημα αλληλέγγυων, είναι ζήτημα της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι ζήτημα αλληλέγγυων, ούτε αλληλέγγυων του Κολωνού, ούτε αλληλέγγυων του ΜέΡΑ25. Είναι ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής πολιτείας και των Υπουργείων που συνεργάζονται για την παιδική προστασία». Πού βρίσκεται σήμερα η οικογένεια της 12χρονης Όπως επεσήμανε η κυρία Μιχαηλίδου «η δωδεκάχρονη και ένα από τα αδέλφια της δόθηκαν στη θεία στη Λευκάδα και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας στη γιαγιά εδώ πέρα στην Αθήνα. Και δόθηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η οποία ήταν αποτέλεσμα της κοινωνικής έρευνας που έγινε και στα δύο μέρη αυτά, και στα δύο νοικοκυριά της θείας και της γιαγιάς. Οπότε, η κοινωνική έρευνα είπε ότι η ευρύτερη οικογένεια είναι κατάλληλη και ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού δεν είναι να πάει σε δομή, αλλά είναι να είναι με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον». «Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας άμεσα ενημέρωσε τη θεία των δύο ανήλικων, της 12χρονης δηλαδή και του αδερφού της, για τις δυνατότητες παροχής βοήθειας και στήριξης σε πρακτικά οικονομικά ζητήματα, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των επιδομάτων, του ελάχιστου εγγυημένου και της στέγασης, για τις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου, καθώς και για δωρεάν εξασφάλιση εξωσχολικών δραστηριοτήτων και για τα δύο παιδιά. Η υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας μερίμνησε παράλληλα για την κατά προτεραιότητα χορήγηση ψυχολογικής υποστήριξης από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην Πρέβεζα, που γίνεται, καθώς και για την κατά προτεραιότητα αποτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών και των δύο ανηλίκων από το ΚΕΔΑΣΥ της Λευκάδας. Έχουν ήδη ξεκινήσει τακτικές επισκέψεις της θείας και της 12χρονης στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πρεβέζης. Έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του αδελφού σε δημοτικό σχολείο της περιοχής και ολοκληρώθηκε επίσης και η εγγραφή της ίδιας της 12χρονης στο Γυμνάσιο Λευκάδας για κατ’ οίκον μαθητεία, κατ’ οίκον διδασκαλία για να το πω και σωστά, μην νομίζουμε ότι αναφερόμαστε σε κάτι διαφορετικό. Με παρέμβαση της κοινωνικής υπηρεσίας η θεία των ανηλίκων εντάχθηκε σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που η ίδια ήθελε, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με κοινωνικό λειτουργό του Δήμου Λευκάδας προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόγραμμα συγγενικής αναδοχής για να πάρει την αναδοχή και των δύο παιδιών», υποστήριξε ακόμη η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Συστηματικά, επίσης, παρακολουθείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και του Δήμου Αθηναίων η γιαγιά με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά. Η οικογένεια παρακολουθείται και λαμβάνει σε τακτική βάση ψυχολογική υποστήριξη από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σωτηρία στην Πλατεία Αττικής. Έχει, επίσης, πραγματοποιηθεί και συνάντηση όλων των παιδιών στο ΚΕΔΑΣΥ για την εκπαιδευτική αξιολόγησή τους. Σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα και ίσως πιο οργανωμένα. Αυτό, όμως, απέχει πάρα πολύ από την πρότασή σας και των αλληλέγγυων ότι καμία βοήθεια δεν έχει δοθεί στην 12χρονη, στα αδέλφια της, στη γιαγιά της και στη θεία της. Βοήθεια-ενίσχυση έχει δοθεί ψυχοκοινωνική, έχει δοθεί εργασιακή και έχει δοθεί και εκπαιδευτική», υπογράμμισε. «Συνεχίζουμε γιατί εχθρός του καλού, βεβαίως, είναι το καλύτερο, αλλά και σαν πολιτεία και σαν κοινωνία πρέπει να είμαστε δίπλα στους ευάλωτους και δη στους πιο ευάλωτους και δη σε μια τέτοια περίπτωση τόσο δύσκολη, φρικαλέα, που τα παιδιά χρειάζονται όλη μας την αγάπη, την ενίσχυση, αλλά και την αποτελεσματικότητα πέραν αυτών», υπογράμμισε η κυρία Μιχαηλίδου. Ειδήσεις σήμερα: Μοσχάτο: Τρεις άγριους ξυλοδαρμούς σε 15 μέρες είχε υποστεί ο 50χρονος ασφαλιστής Τραγωδία στα Φάρσαλα: Αγοράκι 3,5 ετών βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του Μητσοτάκης: Η συζήτηση με περιπατητή και ο «χρησμός» για το ραντεβού με τις κάλπες

