Νέες δημοσκοπήσεις: Αλώβητο το προβάδισμα Μητσοτάκη – ΝΔ στην τελική ευθεία προς τις κάλπες Ο εφησυχασμός και η αλαζονεία είναι, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την κυβερνητική παράταξη – Σε πτωτική τάση το ΠΑΣΟΚ, παλεύει να μείνει σε διψήφιο ποσοστό Με θετικούς δημοσκοπικούς οιωνούς μπαίνει στην τελική ευθεία προς τις κάλπες της Άνοιξης η κυβερνητική παράταξη, καθώς δύο ακόμη μετρήσεις της κοινής γνώμης που είδαν το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν την πολιτική κυριαρχία και υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα αισιοδοξίας, μάλιστα, που αποπνέουν οι μετρήσεις είναι τέτοιο που στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν λείπουν εκείνοι που επισημαίνουν ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο τον εφησυχασμό και την αλαζονεία. Σε αυτό το πνεύμα, συνεργάτες του πρωθυπουργού παραπέμπουν στην πρόσφατη επισήμανση του σύμφωνα με την οποία «οι εκλογές κερδίζονται όταν έχει καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος». Ο κ. Μητσοτάκη προειδοποίησε τα γαλάζια στελέχη για τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος. «Είναι καλό ότι μπαίνουμε στην καμπάνια με καλό αέρα, αλλά αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό», παρατήρησε. Σε δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσίασε η ιστοσελίδα TheTOC, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ισχυρό προβάδισμα 7,8% καθώς στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει ποσοστό 32,6% έναντι 24,8% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περιορίζεται στο 10%. Στον υπολογισμό επί των εγκύρων, η διαφορά φθάνει στο 8,2%, καθώς η δύναμη της ΝΔ υπολογίζεται στο 34,2% και του ΣΥΡΙΖΑ στο 26%. Ακόμη ευρύτερη είναι η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα, καθώς οι πολίτες εμπιστεύονται τον πρωθυπουργό σε ποσοστό 42,7%, ενώ η εμπιστοσύνη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιορίζεται στο 22,3%. Ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό το 45,4% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναντι του 22,9% που υποδεικνύει τον κ. Τσίπρα. Στον χώρο του Κέντρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγεται από το 53,7% έναντι 15,3% που προτιμά τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους πολίτες στο ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός προηγείται με 36,9% έναντι 26,4% του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλο που για την πλειονότητα η ακρίβεια θωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, οι πολίτες δείχνουν να μην υιοθετούν τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ για «ακρίβεια Μητσοτάκη», καθώς το 42,6% των πολιτών θεωρεί ως βασική αιτία του προβλήματος τη διεθνή συγκυρία. Ταυτόχρονα, το 48,1% απαντά θετικά για τα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ μόλις το 21,5% δηλώνει ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, τα τιμολόγια ενέργειας, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα πριν από κάποιους μήνες, απασχολούν μόλις το 16,5%, γεγονός που, όπως σχολιάζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, «καταρρίπτει τους μύθους του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Η «Κάρτα Αγορών», τέλος που μπαίνει σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα αξιολογείται θετικά από το 46,7%, ενώ το 38,2% θεωρεί θετική και μάλλον θετική την πρωτοβουλία για το «καλάθι του νοικοκυριού». Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ Ενίσχυση του δικομματισμού, εξάλλου, και πτώση του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στην πρώτη δημοσκόπηση για το 2023 που διενήργησε η εταιρία η ΑLCO και δημοσιοποιήθηκε από το κεντρικό δελτίο του ALPHA. Η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων είναι στις 6,9 μονάδες με αναγωγή επί των εγκύρων, την ίδια ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευρύνει στις δέκα μονάδες το προβάδισμα του έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Στην απλή πρόθεση ψήφου το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί για πρώτη φορά μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη σε μονοψήφιο ποσοστό, καθώς φθάνει στο 9,9% το οποίο στην αναγωγή επί των εγκύρων ανεβαίνει στο 10,7%, ενώ στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται οι πολίτες για πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 7%. Σε ό,τι αφορά τα μικρότερα κόμματα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τόσο η Ελληνική Λύση, όσο και το ΜέΡΑ25 εμφανίζουν δημοσκοπική άνοδο, όπως και το «κόμμα Κασιδιάρη», που κατέγραψε ένα 2,6% στην αναγωγή επί των εγκύρων. Ένας στους πέντε ψηφοφόρους δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα σε σχέση με το 2019, ενώ το 47% των ψηφοφόρων αναφέρει ότι θα ψηφίσει το «λιγότερο κακό» κόμμα και το 41% ότι θα επιλέξει αυτό που θεωρεί καλύτερο. Το 62% των ψηφοφόρων της ΝΔ λέει ότι θα την ψηφίσουν ως «το καλύτερο κόμμα», κάτι που ισχύει για το 44% όσων επιλέγουν τον ΣΥΡΙΖΑ και το 23% όσων προτίθενται να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Βασικό κριτήριο της ψήφου παραμένει η οικονομία και η ακρίβεια, καθώς στο ερώτημα για το -ένα και μόνον- κριτήριο με το οποίο θα δώσουν την ψήφο τους το 28% απάντησε «η οικονομία» και το 24% η στήριξη με μέτρα για την ακρίβεια. Αντιστοίχως, το 13% εστίασε στην διαφθορά, το 11% στα εθνικά θέματα και μόλις το 9% μίλησε για την ιδεολογία του κόμματος και το πρόσωπο του αρχηγού. Ειδήσεις σήμερα: Qatargate: Τους «δίνει» όλους ο Παντσέρι – Υπέγραψε συμφωνία με τις βελγικές αρχές Έγκλημα στο Μοσχάτο: Ο λογιστής χρωστούσε 200.000 ευρώ στη 47χρονη – Τον είχαν δείρει επενδυτές για τα χαμένα λεφτά τους Βρετανία – Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τον βιαστή αστυνομικό: «Μας έσερνε στο ντους από τα μαλλιά» BEST OF NETWORK 17.01.2023, 18:45 17.01.2023, 15:21 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 16:00

