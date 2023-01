Οικονόμου: «Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκες θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πανεπιστήμια;» Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σε λίγο καιρό την ημερομηνία των εκλογών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για το σποτ του στο οποίο αναφέρει ότι «η Αστυνομία μπαίνει στα πανεπιστήμια και δέρνει» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή Σήμερα του ΣΚΑΪ. Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Πέρα από τις διαφορές μας. Όταν ακούς ανώτατη εκπαίδευση, ελληνικά πανεπιστήμια. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι μπαίνει η ελληνική αστυνομία και δέρνει; Θες να προσεγγίσεις τους νέους και αυτό σου έρχεται πρώτο στο μυαλό; Δεν είναι αυτό τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι γνώση, είναι μόρφωση, είναι βιβλιοθήκες, είναι έρευνες, είναι διεθνείς διακρίσεις, συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι ευκαιρίες για τα νέα παιδιά να ανοίξουν τον δρόμο της προκοπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει αυτή την εικόνα για τα ελληνικά πανεπιστήμια για δύο λόγους: Πρώτον γιατί είναι εγκλωβισμένος σε ερμηνευτικά σύνδρομα και παραστάσεις του περασμένου αιώνα, άλλων δεκαετιών. Δεν έχει αντιληφθεί ότι το ζητούμενο για τη νέα χρονιά που μπαίνει στο πανεπιστήμιο είναι να διαβάσει καλύτερα, να μορφωθεί καλύτερα, να τελειώσει τις σπουδές της, να τις εξελίξει, να κάνει τα μεταπτυχιακά της, τα διδακτορικά της, να πάρει όσο το δυνατών περισσότερη μόρφωση μπορεί, για να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpv2ra4x3k81) Και δεύτερον γιατί έχει αδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε πολύ απλά ερωτήματα: Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη; Συμμορίες που καταστρέφουν ή συντεταγμένη πολιτεία που φτιάχνει; Έχουμε έναν νέο νόμο για το άσυλο που έχει οδηγήσει να έχουμε συντριπτικά λιγότερα περιστατικά βίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε έναν νόμο για τις μολότοφ, που έχει αποτρέψει πολλούς επαναστάτες να κάνουν αυτές τις καταστροφές. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση. Και απέναντι σε όλα αυτά έχουμε μια απάντηση που τι φέρνει στο μυαλό; Θυμάστε την είσοδο της αστυνομίας στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου που έπιασε εκείνους τους κακοποιούς που το είχαν κάνει γιάφκα, βγαίνανε κλέβανε και αυτά που κλέβανε τα βάζανε μέσα. Αυτό είναι εικόνα ότι η ελληνική αστυνομία μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια και δέρνει; Αυτή την εικόνα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ελληνικά πανεπιστήμια;» Σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις και την υπόθεση του ΑΓΕΕΘΑ κ. Φλώρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Έχουμε πει πολλές φορές ότι αν υπήρχαν μέσα στους κύκλους της ΕΥΠ ορισμένοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου και έκαναν τέτοια πράγματα, θα φανούν, θα αποδειχθούν, δεν θα μείνει καμία σκιά. Η Κυβέρνηση δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Έφυγε κόσμος από την ΕΥΠ και έγιναν και αλλαγές σε ό,τι αφορά εσωτερικά την ΕΥΠ και μια σειρά από κινήσεις που θωρακίζουν τις νόμιμες επισυνδέσεις πολιτικών προσώπων. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpv2yejgksg9) Αν υπάρχει μια ευθύνη της κυβέρνησης, είναι ότι ενδεχομένως μέσα στην ΕΥΠ υπήρχαν κάποιοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου. Μόλις αυτό εντοπίστηκε γίναν οι αλλαγές. Αναρωτιέμαι αν έχουν την στοιχειώδη ευφυία στην αντιπολίτευση για το ποιος ωφελείται από την επίθεση στον κ. Φλώρο. Αναρωτιέμαι αν διαβάζουν τι γράφεται στον τουρκικό Τύπο. Ρωτήσαμε ευθέως αν εμπιστεύονται τον ΑΓΕΕΘΑ. Δεν εμπιστεύονται τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που διαχειρίστηκε την κρίση στον Έβρο, τις προκλήσεις της Άγκυρας, που έχει θωρακίσει τα σύνορα κλπ. Αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα που ξεπερνούν τον πολιτικό καιροσκοπισμό». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpv30i01g4a1) Αναφερόμενος στις εκλογές τόνισε ότι «η ακριβής ημερομηνία των εκλογών είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός σε λίγο καιρό». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpv33yoibs4x) Για την υπόθεση Καλογρίτσα και την μαρτυρία για σακούλες με λεφτά που πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Οικονόμου σχολίασε: «Εδώ υπάρχει μάρτυρας χωρίς κουκούλα. Πήγε και είπε ότι σακούλες με λεφτά πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε δει τον ΣΥΡΙΖΑ να μηνύει την μάρτυρα, αλλά τον κ. Παππά. Αυτά ο κ. Καλογρίτσας τα λέει χρόνια. Τον έχει μηνύσει κανείς; Όχι. Τι όφελος είχε ένα συγκεκριμένο σύστημα να στέλνει αυτές τις βαλίτσες με τα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι εξυπηρετήσεις είχε κάνει; Οφείλονται συγκεκριμένες απαντήσεις». Τέλος, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις εγκληματικές οργανώσεις που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές, τόνισε: « Εγκληματικές οργανώσεις και καταδικασμένοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιοι. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να μην περιπαίζουν την δημοκρατία φασίστες που λένε δεν είναι δικό μου κόμμα, αλλά του ξαδέλφου μου κλπ. Ψάχνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι κρίμα, για να δικαιολογήσουν την πάγια γραμμή όχι σε όλα και ναι σε τίποτα, σενάρια επιστημονικής φαντασίας πίσω από αυτό το νομοσχέδιο». Ειδήσεις σήμερα: Βροχές σήμερα και ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς – Έρχεται ψυχρή εισβολή «Σπάει» την ομερτά ο Παντσέρι – Θέμα ωρών ο νέος Αντιπρόεδρος του ΕΚ και η άρση ασυλίας της Καϊλή Survivor All Star: Οι τέσσερις του τάκου και η… βόμβα της Μαριαλένας – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 18.01.2023, 10:30 18.01.2023, 08:32 18.01.2023, 10:29 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 15:00

