Ο Καλογρίτσας έδωσε SMS του Παππά για τους μετόχους του «ΣΥΡΙΖΑ Channel» – Ο Ιβάν, ο Μάρης και ο… Α2 Αποκαλύψεις στο Ειδικό Δικαστήριο – «Μηδαμινή η αποδεικτική αξία του SMS» λέει ο Γιάννης Ματζουράνης, δικηγόρος του πρώην υπουργού Τέσσερα ονόματα και ένα ακόμα πρόσωπο, με τον κωδικό «Α2» – δηλαδή τον Αρτέμη Αρτεμίου, εκ των στενών συνεργατών του Μεγάρου Μαξίμου το 2016, περιλαμβάνει το SMS του Νίκου Παππά προς τον Χρήστο Καλογρίτσα, αναφορικά με τα ποσοστά που θα κατείχαν οι μέτοχοι στην εταιρεία που θα συστηνόταν για το κανάλι που επρόκειτο να αποκτήσει ο επιχειρηματίας, μέσα από τη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών. Τα ποσοστά, σύμφωνα με το SMS, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την πλευρά Καλογρίτσα, κατανέμονταν ως εξής: Ιβάν 35, Καλογρ. 35, Α2 16, Κουρής 10, Μάρης 4, με τον μέτοχο Α2 να είναι ο Αρτέμης Αρτεμίου, όπως αναφέρθηκε στη δίκη. Διευκρινίζονται τα πρόσωπα που αναφέρονται κωδικοποιημένα στο επίμαχο SMS: Ιβάν: Ιβάν Σαββίδης Καλόγρ.: Χρήστος Καλογρίτσας Α2: Αρτέμης Αρτεμίου Κουρής: Γιώργος Κουρής Μάρης: Δημήτρης Μάρης Στο μήνυμα ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στον Χρήστο Καλογρίτσα: «Α2 αυτός που θα δείς 12.30» και του ξεκαθαρίζει ότι «Α2 και Καλογρ. είναι αδιαίρετα» – ήτοι, ότι τα ποσοστά τους είναι αδιαίρετα, επομένως εξασφάλιζαν την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών στο υπό σύσταση «ΣΥΡΙΖΑ Channel». Ο Ανδρέας Λοβέρδος, εκ των πληρεξούσιων δικηγόρων του Χρήστου Καλογρίτσα, δήλωσε σχετικά: ότι «Το sms που σήμερα κατατέθηκε για πρώτη φορά αποδεικνύει με τρόπο απόλυτο ότι ο πρώην υπουργός παραβίασε τα καθήκοντα του, το νόμο και το Σύνταγμα». Ειδικότερα, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Άγγελος Καραχάλιος, συνήγοροι του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, κατέθεσαν ένα μήνυμα (SMS) με ημερομηνία 15.9.2016, μήνυμα σημαντικό, όπως το χαρακτήρισαν, το οποίο κατά τις απόψεις τους επιβεβαιώνει τις στενές σχέσεις του τότε υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παππά, με τον επιχειρηματία. Επίσης, από το SMS, σύμφωνα με τους συνηγόρους του κ. Καλογρίτσα, αποδεικνύεται η εμπλοκή του Κύπριου δικηγόρου Αρτέμη Αρτεμίου (στο SMS αναφέρεται ως Α2) στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, όπως έχει καταθέσει στο Ειδικό Δικαστήριο και η γραμματέας του επιχειρηματία Ευθαλία Διαμαντή. Στο SMS αναγράφεται και η κατανομή των μετοχικών κεφαλαίων της υπό συσταση τηλεοπτικής εταιρείας. Το SMS στάλθηκε από το κινητό τηλέφωνο του κ. Παππά στον κ. Καλογρίτσα και αναφέρει: Παππάς Νίκος κιν. 698411… Ιβάν 35 Καλόγρ. 35 Α2 16 Κουρής 10 Μάρης 4 Καλημέρα Α2 αυτός που θα δεις 12.30 Α2 και Καλογρ. Είναι αδιαίρετα προφανώς Οι δηλώσεις των δικηγόρων Ανδρέας Λοβέρδος και Άγγελος Καραχάλιος (δικηγόροι κ. Καλογρίτσα): «Ο Χρήστος Καλογρίτσας ούτε τότε είχε πτωχεύσει, ούτε τώρα έχει πτωχεύσει, δίνει μάχη επιβίωσης. Μπροστά μου αρνήθηκε το πτωχευτικό τέχνασμα που του εισηγήθηκαν ορισμένοι. Ορισμένοι εκ των συνηγόρων Παππά συνήγοροι τον χαρακτήρισαν με ανοίκειο τρόπο και οδήγησαν αρκετούς μετόχους του πολιτικού διαλόγου μέσω των ΜΜΕ να λένε ψέματα. Η περίπτωση του κατηγορουμένου υπουργού δεν διασώζεται με τέτοια ψεύδη ο Χρήστος Καλογρίτσας είναι όρθιος και δίνει μάχη,τη μάχη της ζωής του. Είναι θύμα εξαπάτησης. Κλείνοντας, σε σχέση με το SMS, που σήμερα κατατέθηκε για πρώτη φορά, αποδεικνύει με τρόπο απόλυτο ότι ο πρώην υπουργός Επικρατείας παραβίασε τα καθήκοντα του, δηλαδή παραβίασε το νόμο και το Σύνταγμα». Γιάννης Μαντζουρανης (δικηγόρος Νίκου Παππά): «Το sms που οψίμως παρουσιάστηκε σήμερα από την υπεράσπιση Καλογρίτσα έχει μηδαμινή αποδεικτική αξία και δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα όλων των μηνυμάτων που χρησιμοποίησε και θα χρησιμοποιήσει ο Καλογρίτσας. Και αυτό γιατί από μία απλή ανάγνωση του νόμου Παππά αναμφισβήτητα προκύπτει ΄ότι κανένας Α2 δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με νόμιμη τηλεοπτική άδεια γιατί υπήρχε ρητή και κατηγορηματική υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι του ποσοστού του 1%. Αρα, το συγκεκριμένο sms αποτελεί συνέχεια από τα παραμύθια της κυρίας Ευθαλίας». Η κατάθεση Στουρνάρα Στη συνέχεια, πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ο διοικητικής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας ο οποίος αναφέρθηκε στις δανειοδοτικές σχέσεις του κ. Καλογρίτσα με την Αγροτική Τράπεζα και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του, τη διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας και τον επιχειρηματία για τα οικονομικά ανοίγματα που είχε ο τελευταίος λόγω της μη εξυπηρέτησης των δανείων του. Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, του ζητήθηκε από τον τότε διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας, Θεόδωρο Παντελάκη, να πραγματοποιηθεί συνάντηση για τα οικονομικά προβλήματα-αδυναμίες του κ. Καλογρίτσα, προκειμένου να τους ενημερώσει ο τελευταίος τι επιχειρηματικά σχέδια και σκοπούς είχε, έτσι ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνεια του, ύψους, τότε, 108 εκατ. ευρώ. Πράγματι, η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2017 στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την οποία, εκτός του κ. Στουρνάρα, παραβρέθηκαν τραπεζικοί παράγοντες, όπως είναι οι κύριοι Παντελάκης και Γεώργιος Πάσχας, ο κ. Καλογρίτσας και ο γιος του, Γιάννης. Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε στη συνέχεια ότι δεν υπήρξε άλλη συνάντηση με τον κ. Καλογρίτσα. Σε ερώτηση της προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Ιωάννας Κλάπα-Χριστοδουλέα, εάν κάποιος πελάτης τράπεζας ζητήσει δάνειο 15 εκατομμύρια ευρώ, αν θα πρέπει προηγούμενα να ερευνήσει εάν υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο κ. Στουρνάρας απάντησε θετικά και επισήμανε ότι «θα είναι τραγικό λάθος, εάν δεν το έκανε». Ακόμη, ο κ. Στιουρνάρας αναφέρθηκε λεπτομερώς στα δάνεια του Χρήστου Καλογρίτσα από την Τράπεζα Αττικής, στις προσπάθειες της Τράπεζας της Ελλάδος να τεθεί διοίκηση στην εν λόγω Τράπεζα και πως «ξηλώθηκε», όπως ανέφερε διοίκηση που τοποθετήθηκε από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στο πόρισμα της ΤτΕ για ορισμένες ασυνήθιστες πρακτικές σα σχέση με την Τράπεζα Αττικής και όχι συγκεκριμένα με τον κ. Καλογρίτσα» και ξεκαθάρισε, απαντώντας στο εαν ευθύνονται τα δάνεια στην Τοξότης (εταιρεία Καλογριτσα): «Δεδομένου ότι τα δάνεια είχαν γίνει μη εξυπηρετούμενα συνέβαλαν και αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά. Η πολύπαθη αυτή τράπεζα είχε προβλήματα που προερχόταν από το δημόσιο χαρακτήρα της. Έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί. Στη συνέχεια είδαμε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος. Προέκυψαν πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι δύσκολο να πει κάποιος εαν σκοπίμως δόθηκαν δάνεια που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν». Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής ύψους τριών εκατ. ευρώ για τις τηλεοπτικές άδειες διαβιβάστηκε από την εταιρεία CCC μέσω της Αγροτικής Τράπεζας.

