Ποιος είναι ο «Α2» Αρτέμης Αρτεμίου που εμφανίζεται στο SMS Παππά – Οι σχέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ

Ένα πρόσωπο από το κυβερνητικό και όχι μόνο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων που γίνονται στη δίκη για το «ΣΥΡΙΖΑ channel», όπου ελέγχονται οι πράξεις του Νίκου Παππά, αρμόδιου υπουργού το 2016, που έγινε ο περιβόητος διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Πρόκειται για τον Κύπριο δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου, τον οποίο ο κ. Παππάς αναφέρει με την κωδική ονομασία «Α2», σε sms, που είχε αποστείλει στον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, όπου αναφερόταν η μετοχική σύνθεση του «ΣΥΡΙΖΑ channel», την ίδρυση του οποίου φερόταν να επιθυμεί διακαώς η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ο κ. Αρτεμίου δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο: Είχε εντοπιστεί εδώ και χρόνια ως ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στον ηγετικό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ και συχνά με τον στενό συνεργάτη του κ. Παππά, Μανώλη Πετσίτη, διαχειρίζονταν αμφιλεγόμενα θέματα, όπως οι σχέσεις του κόμματος με το καθεστώς της Βενεζουέλας, οι δραστηριότητες στην Κύπρο κ.α. Από το 2014 ο σχεδόν εξ απορρήτων και παλιός συμμαθητής του κ. Παππά, κ. Πετσίτης ήταν φορολογικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του κ. Αρτεμίου και των συνεργατών του δικηγόρων Λάμπρου Πιερή και Σωτηράκη Παναγιώτου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2013, εντοπίζεται η πρώτη εξόφθαλμη σχέση του κ. Αρτεμίου με τον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα το «σύστημα Παππά», όταν ο τότε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και μετέπειτα υπουργός Επικρατείας, ταξιδεύει με τον Κύπριο δικηγόρο στη Βενεζουέλα. Οι σχέσεις εκείνα τα χρόνια είναι όλο και πιο στενές, όπως φάνηκε και αργότερα. Τον Οκτώβριο του 2016 ο φωτογραφικός φακός είχε συλλάβει τον Αρτεμίου να βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου. Επί ημέρες η τότε κυβέρνηση τηρούσε σιγή ιχθύος για την επίσκεψη αυτή, έως ότου ο ίδιος ο Κύπριος δικηγόρος παραδεχθεί ότι βρέθηκε στο Μαξίμου για λογαριασμό πελάτη του. Ποτέ δεν δόθηκαν περισσότερο διευκρινίσεις για τις περίεργες αυτές σχέσεις και το ρόλο που είχε ο κ. Αρτεμίου, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ξεκάθαρο πως πρόκειται για έναν άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του ηγετικού πυρήνα της τότε κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον αυτός εκφραζόταν από τον κ. Παππά και τον κύκλο των στενών συνεργατών του. Ειδικά την περίοδο του 2016, όταν και εκτυλίσσονταν οι διεργασίες και διαδικασίες για τον διαγωνισμό παραχώρησης τηλεοπτικών αδειών, ο Κύπριος δικηγόρος ήταν σαφές πως βρίσκονταν κοντά, αν όχι και μέσα στον πυρήνα αυτό. Δικαστικές περιπέτειες και περίεργες διασυνδέσεις Για χρόνια ο κ. Αρτεμίου βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των ελληνικών και κυπριακών αρχών για εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται σε εμβάσματα που τροφοδοτούσαν μεταξύ άλλων και τον τραπεζικό λογαριασμό του κ. Πετσίτη. Η αλληλουχία των διασυνδέσεων δεν έχει τέλος, καθώς εμπλέκεται και το ΑΚΕΛ, το αριστερό κόμμα της Κύπρου με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στενές σχέσεις. Το Φεβρουάριο του 2015 ο νεοεκλεγείς στην πρωθυπουργία Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται τη Λευκωσία συνοδευόμενος και από τον Νίκο Παππά. Ο υπουργός Επικρατείας υποβάλλει αίτημα στο κυπριακό υπουργείο Δικαιοσύνης να επισκεφθεί στις φυλακές έναν στενό φίλο του, τον Βενιζέλο Ζανέτο, ο οποίος ήταν επί χρόνια οικονομικός διευθυντής του ΑΚΕΛ και αποδεδειγμένα διέθετε στενές σχέσεις και πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες με τους δικηγόρους Αρτεμίου και Πιερή. Όπως αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα Protagon και φάνηκε μετά στα κυπριακά δικαστήρια, μια εταιρεία, η APLAW Services Limited, συμφερόντων του δικηγορικού γραφείου Αρτεμίου και Πιερή, έδινε εντολές πληρωμής για λογαριασμό του ΑΚΕΛ. Ο Κύπριος επιχειρηματίας Μιλτιάδης Νεοφύτου κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο άλλοτε γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χριστόφιας έδινε εντολές πληρωμών προς τον ίδιο μέσω της εταιρείας New Winner Investments Ltd. Διευθυντής και γραμματέας της New Winner ήταν η APLAW Services των Αρτεμίου και Πιερή! Από τις πιο περίεργες επίσης ιστορίες είναι αυτή που ξεσπά στις αρχές του 2019, όταν προκαλείται πολιτική θύελλα μετά την αποκάλυψη του Πρώτου Θέματος ότι η διορισμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ γραμματέας Διαφθοράς Νατάσα Ξεπαπαδέα, όχι μόνο ήταν από το 2015 διευθύντρια του γραφείου και ειδική σύμβουλος του τότε αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και αργότερα γενική γραμματέας Διαφθοράς, αλλά παράλληλα εργαζόταν εκείνα τα χρόνια και ως νομική εκπρόσωπος του Αρτέμη Αρτεμίου και μάλιστα αναλαμβάνοντας και υποθέσεις με αντίδικο το ελληνικό δημόσιο! Ειδήσεις σήμερα: Γκέι ζευγάρι καταγγέλλει ότι διώχθηκε από ταβέρνα στο Ναύπλιο – «Ενοχλήθηκαν πελάτες» απαντά ο ιδιοκτήτηςΣυνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος «O πρίγκιπας Ουίλιαμ προτίμησε να βάλει ποδιά αντί να πάει στην κηδεία του Κωνσταντίνου» λένε οι Γερμανοί

