Σκέρτσος: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάμε όλοι μαζί μπροστά»

Σε έναν συνδυασμό απολογισμού του κυβερνητικού έργου των τελευταίων 3,5 χρόνων και προτεραιοτήτων μιας ενδεχόμενης δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος δήλωσε, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι», «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάμε όλοι μαζί μπροστά». Κατά τον υπουργό Επικρατείας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση «για όλους, όχι για κάποιους ή για λίγους», υπερβαίνοντας, μάλιστα, τα κομματικά στεγανά. Αναλυτικά και με αφορμή την αρχική ερώτηση για το πώς σχολιάζει τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αναλαμβάνει εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κατά την προεκλογική περίοδο, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε λέγοντας πως αυτά είναι «αποφάσεις του πρωθυπουργού, όλοι είμαστε ταγμένοι στο να υλοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό έργο. Το οποίο είναι πλούσιο, παραμένει ζωντανό, έχουμε μέχρι και το τέλος της άνοιξης πολλά πράγματα να κάνουμε ως κυβέρνηση. Έχουμε ακόμη σημαντικές μεταρρυθμίσεις να υλοποιήσουμε, σημαντικές δημόσιες επενδύσεις, τρέχουν προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν 3,5 χρόνια πολύ παραγωγικά, τα οποία έλαβαν χώρα κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες, κάτω από ιστορικά πρωτοφανείς διεθνείς κρίσεις και τις οποίες η χώρα αντιμετώπισε με σχετική επάρκεια». Και, πρόσθεσε: «έχουμε την τύχη να έχουμε έναν πρωθυπουργό που έχει στιβαρό χέρι στο τιμόνι, πλοηγεί το καράβι της χώρας σε φουρτουνιασμένα νερά. Έχουμε καταφέρει να έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε καταφέρει να στηρίξουμε τα εισοδήματα, να αυξήσουμε δύο φορές τον κατώτατο μισθό, να δώσουμε αυξήσεις στις συντάξεις για πρώτη φορά μετά από δώδεκα χρόνια. Έχουμε 50 μειώσεις φόρων». Συμπερασματικά, τόνισε, «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Το ζητούμενο για μένα και την κυβέρνηση είναι πώς η χώρα θα ξεφύγει από αυτό το τέλμα στο οποίο έχει βρεθεί εδώ και πολλά χρόνια, και πριν την κρίση. Γιατί αυτό το τέλμα μας οδήγησε στην κρίση». Ενώ, όπως ανέφερε στη συνέχεια, «περάσαμε μια πολύ δύσκολη 10ετή περίοδο, δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα, κατέρρευσαν πολλοί μύθοι, ο μύθος της Αριστεράς για παράδειγμα. Έχει εκπνεύσει το άλλοθι του αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος». Κατά τον υπουργό Επικρατείας, «η κυβέρνηση αυτή έδειξε ότι μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα για τη χώρα, την κοινωνική συνοχή, την οικονομία. Να μπορέσουμε να προσελκύσουμε σοβαρές, μεγάλες επενδύσεις που θα βοηθήσουν και τις ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν καλύτερες, θα αναβαθμίσουν την αγορά εργασίας. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις συνθήκες εργασίας των Ελλήνων, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Ούτε τα εισοδήματα, ούτε οι μισθοί και οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στις επιχειρήσεις, πρέπει να είναι πιο έντονοι», αναγνώρισε εξ άλλου. Με αφορμή την πρόθεση του Γάλλου υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να θεσπίσει «καλάθι του νοικοκυριού», ο ‘Α. Σκέρτσος παρατήρησε πως το εν λόγω μέτρο το εισήγαγε και εφάρμοσε «με μεγάλη επιτυχία ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης στην Ελλάδα». Στο σημείο αυτό δε, κατέθεσε σειρά πολιτικών της ελληνικής κυβέρνησης που έτυχαν, εν συνεχεία, αντιγραφής από άλλες χώρες, όπως το πιστοποιητικό για τον κορονοϊό, το Ταμείο Ανάκαμψης, τη φορολόγηση των υπερεσόδων των παραγωγών ενέργειας, το πλαφόν στο φυσικό αέριο, το «καλάθι του νοικοκυριού». Εν κατακλείδι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή από μαύρο πρόβατο έχει γίνει μια χώρα που την αντιγράφουν άλλα κράτη, συμπέρανε ο υπουργός Επικρατείας. Για τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε και κάτι ακόμη: «ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι σαφώς υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ελεύθερης οικονομίας. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει και αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά τα προβλήματα των καταναλωτών. Είναι αμείλικτος, όταν υπάρχει πρόβλημα κατάχρησης από την αγορά και τις επιχειρήσεις». Μιλώντας, γενικότερα, για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης υπογράμμισε: «εμείς μειώσαμε τους φόρους στην εργασία, στο κεφάλαιο, στις επενδύσεις, αυτό έφερε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και τα έσοδα στα δημόσια ταμεία έρχονται να χρηματοδοτήσουν υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες. Αυτή είναι η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής Μητσοτάκη». Και πρόσθεσε: «Δείχνει ότι μπορούμε να λειτουργούμε, πέρα από τα στεγανά της Δεξιάς και της Αριστεράς, και να εφαρμόζουμε πολιτικές που πιάνουν τόπο και έχουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή». Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης υποστήριξε ακόμη ότι «η δική μας πολιτική προσέγγιση είναι ότι είμαστε μια κυβέρνηση για όλους, όχι για κάποιους ή για λίγους. Εφαρμόζουμε πολιτική που αφορά όλη την κοινωνία και πρέπει να την κρατά συνεκτική». Ενώ στο ερώτημα αν διαπιστώνει δυσαρέσκεια του δεξιού τμήματος της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε: «Δεν θέλουμε δυσαρεστούμε επί τούτου κόσμο αλλά κάποιες φορές πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Αυτή πρέπει να τοποθετείται, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο Κέντρο και να μην περιχαρακώνεται σε κομματικά στεγανά». Για την κηδεία του πρώην βασιλιά ειδικότερα, «η συγκεκριμένη απόφαση είχε να κάνει με ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, με έναν πρώην αρχηγό κράτους, (ο οποίος) είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Πήραμε μια απόφαση που, κατά τη γνώμη μου, είναι και θεσμικά σωστή ως προς τη διαχείριση που έγινε, είναι και συνεπής με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο οποίος, ο ίδιος, έβαλε τέλος στο προηγούμενο πολίτευμα και είπε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα. Δεν μπορεί δηλαδή να μεταβιβάζεται ένα προνόμιο που σχετίζεται με την εξουσία. Αυτό υποστηρίζουμε στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας», ξεκαθάρισε για το ζήτημα. Στη συζήτηση δε, για την απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, απάντησε ως εξής: «Δεν πρέπει και δεν μπορεί αυτό το ζήτημα να αποτελέσει άλλο ένα πεδίο διχασμού. Έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από κομματικές και πολιτικές τερατογενέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Η Χρυσή Αυγή, η είσοδός της στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ήταν μια τέτοια περίπτωση, αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να υπάρξει ένα κάθετο τείχος, ένα “όχι” που θα προέρχεται από όλα τα κόμματα της ελληνικής Βουλής». Και, στο «δια ταύτα», «θα εξαντλήσουμε τα όρια του Συντάγματος ώστε να μην επιτρέψουμε σε μια εγκληματική οργάνωση, όπως αποδεδειγμένα υπήρξε η Χρυσή Αυγή, να ξαναμπεί στη Βουλή. Τα κόμματα πρέπει να αντιμετωπίσουν με μεγάλη υπευθυνότητα και σοβαρότητα το θέμα αυτό, να αφήσουν στην άκρη τους κομματικούς ανταγωνισμούς και να έχουμε ενιαία στάση». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε, τέλος, παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Και, με την αφορμή αυτή, ο ‘Ακης Σκέρτσος παρατήρησε για τα σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία πως «κάνουν μια παιγνιώδη προσέγγιση του ζητήματος χωρίς να δίνουν απαντήσεις. Δεν θέλουμε τα εργαλεία του παρελθόντος», κατέληξε. 