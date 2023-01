Στο Βερολίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη η Κατερίνα Σακελλαροπούλου Τη γερμανική ομοσπονδιακή Βουλή επισκέφτηκε κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθεί με Σταϊνμάιερ και Σολτς Από τη γερμανική ομοσπονδιακή Βουλή, την Μπούντεσταγκ, ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη, την τριήμερή επίσημη επίσκεψή της στο Βερολίνο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στο ιστορικό κτίριο της Βουλής την υποδέχθηκε η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Μπέρμπελ Μπας (προερχόμενη από το SPD) και ακολούθησαν συνομιλίες διάρκειας μίας ώρας. Κατόπιν η κυρία Σακελλαροπούλου μετέβη στην Πινακοθήκη του Βερολίνου, όπου ξεναγήθηκε από την διευθύντρια του μουσείου Ντάγκμαρ Χιρσφέλντερ σε πίνακες της Συλλογής 13ου – 18ου αιώνα. Αργότερα το βράδυ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Γερμανίας και Έξαρχο Κεντρώας Ευρώπης, Αυγουστίνο, και με τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, Παναγιώτη Δροσινάκη και Νικόλαο Αθανασιάδη. Αύριο, Πέμπτη, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου πρόκειται να μεταβεί στο προεδρικό ανάκτορο Bellevue, όπου θα γίνει δεκτή με στρατιωτικές τιμές από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Την Παρασκευή η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντήσει τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς στην καγκελαρία και θα επισκεφθεί το Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου, όπου θα ξεναγηθεί από την επιμελήτρια Μίριαμ Γκόλντμαν. Ειδήσεις σήμερα: Γκέι ζευγάρι καταγγέλλει ότι διώχθηκε από ταβέρνα στο Ναύπλιο – «Ενοχλήθηκαν πελάτες» απαντά ο ιδιοκτήτηςΣυνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος «O πρίγκιπας Ουίλιαμ προτίμησε να βάλει ποδιά αντί να πάει στην κηδεία του Κωνσταντίνου» λένε οι Γερμανοί BEST OF NETWORK 18.01.2023, 18:25 18.01.2023, 16:49 18.01.2023, 10:29 18.01.2023, 19:20 18.01.2023, 19:22 18.01.2023, 15:14

