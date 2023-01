ΣΥΡΙΖΑ: Οι πολίτες θέλουν δίκαιη αύξηση εισοδημάτων, δίκαιη ρύθμιση χρεών και τέλος στην αισχροκέρδεια

Για «υποσχέσεις για καλύτερους μισθούς μετά από ένα χρόνο λεηλασίας Μητσοτάκη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζοντας τη σημερινή περιοδεία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο δήμο Κορυδαλλού. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αφού ο κ. Μητσοτάκης εδώ και έναν χρόνο επιδοτεί την αισχροκέρδεια και συρρικνώνει το εισόδημα των πολιτών, τώρα θυμήθηκε να τάξει καλύτερους μισθούς λίγο πριν τις εκλογές. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν βγάζουν το μήνα, ενώ δέκα φίλοι της κυβέρνησης βγάζουν κάθε μήνα όσα έβγαζαν σε μία πενταετία. Οι πολίτες γνωρίζουν πως στα ταμεία των σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα και τους λογαριασμούς ρεύματος πληρώνουν την αισχροκέρδεια Μητσοτάκη. Δεν τον ακούνε όπως δεν ακούει και αυτός τα προβλήματα και τα αδιέξοδά τους. Και αυτό θα τελειώσει πολύ σύντομα με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές και μία νέα οικονομική πολιτική που θα βασίζεται σε: 1. Δίκαιη αύξηση εισοδημάτων, με κατώτατο στα 800 ευρώ και ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (άρα για το 2023 10% επιπλέον αύξηση), απόδοση των αναδρομικών και της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αύξηση του αφορολογήτου στα 10.000 ευρώ για όλους. 2. Δίκαιη αναδιανομή με τέλος στην αισχροκέρδεια, με επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, μείωση ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, μείωση του ΕΦΚ, έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών δισεκατομμυρίων σε τράπεζες, παρόχους ενέργειας και διυλιστήρια και πραγματικούς ελέγχους στην αγορά για αισχροκέρδεια και καρτέλ. 3. Δίκαιη ρύθμιση χρεών με κούρεμα μέρους της βασικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 120 δόσεις και νέο πτωχευτικό με προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας. Υ.Γ. Όσο για την υπόσχεσή του ότι θα φύγουν οι φυλακές του Κορυδαλλού, του θυμίζουμε ότι τα ίδια έλεγε και το 2019 πριν τις εκλογές και 3,5 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα. Λίγο αργά το θυμήθηκε, οι κάτοικοι της περιοχής δεν τρώνε κουτόχορτο. Ειδήσεις σήμερα: Γκέι ζευγάρι καταγγέλλει ότι διώχθηκε από ταβέρνα στο Ναύπλιο – «Ενοχλήθηκαν πελάτες» απαντά ο ιδιοκτήτηςΣυνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος «O πρίγκιπας Ουίλιαμ προτίμησε να βάλει ποδιά αντί να πάει στην κηδεία του Κωνσταντίνου» λένε οι Γερμανοί

