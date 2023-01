Τρία χρόνια Υπουργείο Μετανάστευσης σε ένα βίντεο: Μείωση στις ροές και λιγότερες δομές Στο βίντεο που προβλήθηκε σε εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο παρουσία του πρωθυπουργού εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία για την δραστική μείωση των μεταναστευτικών ροών Ένα απολογιστικό βίντεο το οποίο προβλήθηκε στην αρχή της εκδήλωσης που διοργανώθηκε χθες στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα τρία χρόνια λειτουργίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συμπύκνωσε όσα έχουν γίνει στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στο βίντεο εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία για την δραστική μείωση των μεταναστευτικών ροών, αφού πέρσι και φέτος η χώρα βίωσε τις καλύτερες χρονιές της δεκαετίας όταν το 2015-2016 μπήκαν στη χώρα περισσότεροι από 1 εκάτ. Μετανάστες. Μεταξύ άλλων στο βίντεο εμφανίζονται οι νέες κλειστές δομές που έχουν δημιουργηθεί, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχουν πλέον στη χώρα μόλις 33 δομές με 14.000 διαμένοντες όταν το 2020 υπήρχαν 121 και σε αυτές διέμεναν 90.000 άτομα. Στο βίντεο παρουσιάζονται οι δράσεις κοινωνικής ένταξης για πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών οι οποίες έλαβαν χρηματοδοτήσεις προκειμένου αφενός να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού αλλά και να προχωρήσουν σε σημαντικά έργα. Ειδήσεις σήμερα: Η 47χρονη τράβηξε βίντεο τον απαγχονισμό – «Την εξαπατούσε για 10 χρόνια» Συνετρίβη ελικόπτερο στην Ουκρανία – Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών και άλλοι 17 άνθρωποι Πώς κατάλαβε η Σακίρα ότι ο Πικέ την απατούσε – Τον πρόδωσε η… μαρμελάδα BEST OF NETWORK 18.01.2023, 11:30 18.01.2023, 08:32 18.01.2023, 10:29 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 15:00

