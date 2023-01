Τσαπανίδου: Η θέση των νεοναζί είναι στη φυλακή, όχι στη Βουλή

Η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για την υπόθεση παρακολούθησης του στρατηγού Φλώρου, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Real FM 97.8». «Πρόκειται για ένα θέμα που θίγει την ομαλότητα λειτουργίας της Δημοκρατίας. Μετά τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Documento την Κυριακή, επαναλαμβάνουμε τα ίδια ερωτήματα στην κυβέρνηση και απάντηση δεν παίρνουμε. Παρακολουθούσαν τον αρχηγό του στρατεύματος, ναι ή όχι; Και αν ναι, γιατί», σημείωσε η Πόπη Τσαπανίδου. «Είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται τόσο σοβαρά στοιχεία και η κυβέρνηση να μη δίνει απαντήσεις;», είπε. Απαντώντας στην κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου, ανέφερε: «Τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας είναι πολύ λεπτά για να παίζουμε με αυτά». «Η κυβέρνηση είναι έκθετη, καλείται να διαψεύσει τα δημοσιεύματα και όχι να αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα για ύπαρξη ρυπαρών δικτύων μέσα στην ΕΥΠ. Αν ισχύει κάτι τέτοιο για την ύπαρξη αυτών των δικτύων, ποιος τα συντονίζει; Μήπως αυτό σημαίνει ότι η κ. Βλάχου, η εισαγγελέας της ΕΥΠ, βάζει την υπογραφή της και μετέχει σε αυτά τα δίκτυα;» υπογράμμισε. «Δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ ζητούν από την αρχή αυτής της ιστορίας να χυθεί άπλετο φως. Όταν μπαίνει υπό αμφισβήτηση ο αρχηγός του στρατεύματος, θα έπρεπε πρώτη και καλύτερη η κυβέρνηση να ζητήσει απαντήσεις. Και αν πιστεύει ότι είναι ψευδή τα δημοσιεύματα, να προχωρά σε μηνύσεις», σχολίασε η Πόπη Τσαπανίδου. Όσον αφορά την τροπολογία που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση σχετικά με το κόμμα Κασιδιάρη, σημείωσε: «Οι νεοναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις πρέπει να μείνουν έξω από τη Βουλή, η θέση τους είναι στη φυλακή και μόνο και σίγουρα όχι στα βουλευτικά έδρανα». «Η πρόταση της κυβέρνησης που έχει διαρρεύσει έχει σημεία που δεν είναι σαφή. Η τροπολογία που θα ρυθμίζει το ζήτημα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ στοχευμένη, να μην έχει κανένα συνταγματικό πρόβλημα και να μην αφήνει κανένα περιθώριο διαφορετικών, περίεργων ερμηνειών στο μέλλον», υπογράμμισε η Πόπη Τσαπανίδου. «Από την πλευρά μας, καταθέτουμε τροπολογία με την οποία προσπαθούμε να διαφυλάξουμε όλα αυτά τα σημεία, να περιορίσουμε το ζήτημα στην πολιτική του ουσία και στο συνταγματικό του νόημα», πρόσθεσε. «Ωστόσο, αρχίσαμε να συζητάμε αυτό το θέμα πολύ αργά. Μεσολάβησε μεγάλο διάστημα, στο οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο κ. Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή, να κάνει live streaming, να στήνει δίκτυο, να οργανώνει ένα κόμμα και να διεκδικεί θέση στη Βουλή. Και η ευθύνη για αυτό ανήκει στην κυβέρνηση», τόνισε η Πόπη Τσαπανίδου. Ερωτηθείσα για την υπόθεση Καλογρίτσα, σχολίασε ότι η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα μίλησε για πράγματα που υποθέτει ότι είδε πίσω από μισάνοιχτες πόρτες. «Απέναντι σε αυτά τα συκοφαντικά που ακούστηκαν, κατατέθηκε μήνυση από τον κ. Παππά στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο κ. Παππάς είπε μάλιστα ότι αν η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα ανακαλέσει, θα αποσύρει τη μήνυση», σημείωσε. «Εδώ μιλάμε για μία προσπάθεια να “λασπωθεί” ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να μην μπορέσει να φτάσει ο ουσιαστικός λόγος του στον πολίτη. Μετά από όλα όσα έγιναν με τις απευθείας αναθέσεις της ΝΔ, υπάρχει προσπάθεια να μπούμε όλοι κάτω από την ομπρέλα του “όλοι ίδιοι είναι”», ανέφερε η Πόπη Τσαπανίδου και πρόσθεσε: «Και εν πάση περιπτώσει ας αποφασίσουν, ο κ. Καλογρίτσας τελικά ήταν ένας μπατίρης που αναζητούσε λεφτά ή ένας “παμπλουτίδης” που έστελνε λεφτά με βαλίτσες;». Σε ερώτηση για το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα πανεπιστήμια και τη δέσμευσή του να καταργήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία, τόνισε: «Το σποτ ενόχλησε γιατί φτάνει στην καρδιά των ανθρώπων που ετοιμάζονται να μπουν στο πανεπιστήμιο ή φοιτούν ήδη». «Έχουμε φοιτητές που πέφτουν από τα παράθυρα και τραυματίζονται γιατί δεν υπάρχουν αρκετές αίθουσες, έχουμε ελλείψεις καθηγητών», είπε η Πόπη Τσαπανίδου. «Όταν συμβαίνουν εγκληματικές ενέργειες μέσα στα πανεπιστήμια η αστυνομία μπορεί να μπαίνει και αυτό συνέβαινε πάντα. Δεν μπορείς όμως να συστήνεις και να εγκαθιστάς πανεπιστημιακή αστυνομία», σημείωσε, ενώ αναφερθείσα στην υπόθεση της εστίας στου Ζωγράφου και την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης εκεί, υπενθύμισε: «Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια διέθεσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να διασφαλίσει ότι ο χώρος των εστιών θα φυλάσσεται. Μπορούσε να ελέγξει το φαινόμενο, δεν ξέρω αν επέλεξε να μην το κάνει». Απαντώντας στην πρόταση Μητσοτάκη να πραγματοποιήσει debate με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε: «Εμείς το ζητάμε τόσο καιρό. Χαίρομαι λοιπόν που ο κ. Μητσοτάκης το αποφάσισε αφού το απέφυγε επί μακρό διάστημα». «Θα βοηθήσει να αποφασίσει ο λαός ποιος έχει ένα όραμα για τη χώρα, ποιος είναι καθαρός και μπορεί πραγματικά να ανοίξει ένα δρόμο ώστε οι θεσμοί να λειτουργούν ομαλά, η Δημοκρατία να μην πλήττεται, τα χρήματα του λαού να μην πηγαίνουν στις τσέπες λίγων και εκλεκτών, σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς», κατέληξε η Πόπη Τσαπανίδου. Ειδήσεις σήμερα: Γκέι ζευγάρι καταγγέλλει ότι διώχθηκε από ταβέρνα στο Ναύπλιο – «Ενοχλήθηκαν πελάτες» απαντά ο ιδιοκτήτηςΣυνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος «O πρίγκιπας Ουίλιαμ προτίμησε να βάλει ποδιά αντί να πάει στην κηδεία του Κωνσταντίνου» λένε οι Γερμανοί

