Υπουργείο Παιδείας: Το spot του ΣΥΡΙΖΑ για τα πανεπιστήμια εξηγεί γιατί οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν ΝΔ Ο κ. Τσίπρας επιδιώκει την επιστροφή στο αποτυχημένο κυβερνητικό του παρελθόν αναφέρει η ανακοίνωση Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκει να κάνει ξανά τα ΑΕΙ εστίες αναομίας και να επεαφέρει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκαπίδευση με βαθμό 1 και 2 στα 20, επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του για το πέμπτο βίντεο από την καμπάνια «Χάου Του» που ανέβασε στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και αφορά την… φοιτητική ζωή. Συγκεκριμένα, στην απάντησή του το γραφείο τύπου του υπουργείου Παιδείας για το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρει: Το spot του ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξηγεί γιατί οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Όπως αποκαλύπτει, ο κ. Τσίπρας επιδιώκει την επιστροφή στο αποτυχημένο κυβερνητικό του παρελθόν. Θέλει και πάλι εστίες ανομίας στα ΑΕΙ. Θέλει να καταργήσει τις αλλαγές που άνοιξαν νέους ορίζοντες στους φοιτητές μας. Θέλει εισαγωγή στα πανεπιστήμια με βαθμό 1 και 2 στα 20, αδιαφορώντας για το μέλλον νέων ανθρώπων που γνωρίζει οτι δεν θα αποφοιτήσουν ποτέ. Με αυξημένη χρηματοδότηση, αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, περισσότερη αυτονομία, ενίσχυση της έρευνας, διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, διπλά πτυχία, εσωτερικό Erasmus, 50% έως 100% αύξηση στο φοιτητικό επίδομα στέγης, τα πανεπιστήμια μας προχωρούν μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πίσω. Ειδήσεις σήμερα: Μοσχάτο: Πώς έγινε το έγκλημα – Βίντεο με τη δράστη, που έψαχνε τον λογιστή για να τον σκοτώσει Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για την οικογένειά του – Δείτε φωτογραφίες Έλενα Πολυχρονοπούλου: Αθώα για την υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης BEST OF NETWORK 17.01.2023, 18:45 17.01.2023, 15:21 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 16:00

