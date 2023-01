Χαρδαλιάς: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας

Η εντολή που έχουμε λάβει από τον πρωθυπουργό είναι ξεκάθαρη: Πάρτε δραστικά μέτρα για να μεταμορφώσετε μια προβληματική αμυντική βιομηχανία, επηρεασμένη από χρόνια δημοσιονομικής λιτότητας, περικοπών, αμέλειας και στρεβλής διαχείρισης, σε ακρογωνιαίο λίθο του μηχανισμού εθνικής άμυνάς μας. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, σήμερα, κατά τη διάρκεια συνάντησης που διοργάνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με σκοπό την παρουσίαση σε 20 Ακόλουθους Άμυνας και μέλη διπλωματικών αποστολών ξένων κρατών στην Ελλάδα, του πλαισίου της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας «Defence Exhibition Athens – DEFEA 2023», που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 2023. «Η εθνική αμυντική βιομηχανία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων και, συνεπώς, λειτουργεί ως καταλύτης για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας» υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Και όχι μόνο αυτό. Μια στιβαρή αμυντική βιομηχανία συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός κλίματος αισιοδοξίας σε εθνικό επίπεδο». Σημείωσε ότι «οι ελληνικές αμυντικές εταιρίες τώρα συμμετέχουν σε πολλά καινοτόμα έργα έρευνας και ανάπτυξης, αυτόνομα ή στο πλαίσιο κοινοπραξιών». Όπως είπε, έχει αυξηθεί «σημαντικά η εξωστρέφειά τους. Οι ελληνικές εταιρίες παρουσιάζουν πλέον σε συστηματική βάση τα προϊόντα τους σε ορισμένες από τις σημαντικότερες εκθέσεις αμυντικού υλικού παγκοσμίως». Για την έκθεση DEFEA, ανέφερε ότι το 2021, η διοργάνωση «ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, όπως αποδεικνύεται από τη συμμετοχή 315 κορυφαίων αμυντικών εταιριών από 22 χώρες και την παρουσία ενός παγκόσμιου ακροατηρίου με 45 επίσημες εθνικές αντιπροσωπείες, σε ιδιαίτερα υψηλό πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο». «Φέτος», συνέχισε, «στοχεύουμε ακόμα πιο ψηλά και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε εκθέτες από περισσότερες από 25 χώρες, καθώς και εθνικές αντιπροσωπείες από περισσότερες από 55 χώρες, μαζί με εκατοντάδες εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς αμυντικής κοινότητας, ηγέτες του βιομηχανικού τομέα και πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους». Η DEFEA τελεί υπό την αιγίδα και αρωγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και διοργανώνεται με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), από την εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων ROTA AE. Στη συνάντηση μετείχαν οι Ακόλουθοι Άμυνας και μέλη διπλωματικών αποστολών στην Αθήνα της Αιγύπτου, της Αλβανίας, της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κίνας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Σερβίας, της Τσεχίας, καθώς και οι Ακόλουθοι Άμυνας στη Ρώμη της Αυστρίας και της Ινδονησίας, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αντιναύαρχος (Μ) ε.α. Αριστείδης Αλεξόπουλος ΠΝ και ο αναπληρωτής διευθυντής αντιστράτηγος ε.α. Μισαήλ Παπαδάκης. Από τον ΣΕΚΠΥ, συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΔΣ Αναστάσιος Ροζολής και αντιπροσωπεία τεσσάρων μελών του, από την εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων ROTA AE, ο πρόεδρος του ΔΣ Γεώργιος Τσαούσογλου, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξης Λαγουδάκης, ο διευθυντής της Έκθεσης DEFEA 2023 Βασίλειος Μπάρκας και αντιπροσωπεία τριών μελών της ενώ, επίσης, συμμετείχαν διευθυντές του ιδιαίτερου και του στρατιωτικού γραφείου του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, επιτελείς από τα στρατιωτικά γραφεία του υπουργού και του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας καθώς και από τα Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Ειδήσεις σήμερα: Μοσχάτο – Νέες αποκαλύψεις: Ο 50χρονος ασφαλιστής είχε εξαπατήσει και εταιρεία leasing Ηλεκτρική ενέργεια: Νέα πτώση στην τιμή του ρεύματος αύριο – Από τις χαμηλότερες στην ΕΕ Μητσοτάκης: Η συζήτηση με περιπατητή και ο «χρησμός» για το ραντεβού με τις κάλπες

