Ανδρουλάκης: Δεν είμαστε στην ίδια όχθη της ιστορίας με Μητσοτάκη και Τσίπρα

Στο πλαίσιο πολιτικής ομιλίας απόψε στην Κατερίνη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της άρνησης της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ενημερώσει ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αλλά και της σχετικής τοποθέτησης του Προέδρου της Βουλής, αναρωτήθηκε: «Τι φοβάται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν καλεί μία ανεξάρτητη αρχή; Τις ανεξάρτητες αρχές τις ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα και να μην μπορεί ένας Πρωθυπουργός να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα βάσει ενός συστήματος εξουσίας μέσα στο Μαξίμου. Αλλά, να λογοδοτεί, να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη». Σχετικά με τις καταγγελίες του επιχειρηματία Χ. Καλογρίτσα, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε με νόημα: «Τελικά, για να σκεφτεί καλύτερα ο ελληνικός λαός, μήπως ζούμε την ημέρα της Μαρμότας; Από τον ανιψιό του Μητσοτάκη στον κολλητό του Τσίπρα. Οι αντ’ αυτού. Ο ένας με τις παρακολουθήσεις, με τον απόλυτο έλεγχο της ΕΥΠ, με τα ρουσφετάκια σε επιχειρηματίες, με την παρακολούθηση ευρωβουλευτών και πολιτικών αρχηγών. Και ο άλλος με τα SMS ενώ ήταν ο αρμόδιος να διεξάγει τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Βγαίνει σήμερα επιχειρηματίας και λέει ότι δεν μοίραζε μόνο άδειες αλλά και τις μετοχές των καναλιών. Μια είναι η ερώτηση προς τον κ. Τσίπρα: Το έστειλε αυτό το μήνυμα το δεξί του χέρι στον συγκεκριμένο επιχειρηματία; Διότι, αν το έστειλε, πρέπει να απαντηθεί αύριο το πρωί». «Δεν είμαστε στην ίδια όχθη της Ιστορίας, ούτε με τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα. Η όχθη της δικής μας ιστορίας είναι η συνέπεια, η πρόοδος και η ευθύνη απέναντι στην πατρίδα και τον ελληνικό λαό» επισήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι πρόοδος το ταγκό με τον Καμμένο, ο έλεγχος των αρμών της εξουσίας, οι αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες αρχές, ο διχασμός και το δηλητήριο στην κοινωνία, η φορολογική αφαίμαξης της μεσαίας τάξης, το μοίρασμα επιδομάτων με το βλέμμα στην κάλπη, η διαχείριση του ταμείου ανάκαμψης όχι ως εργαλείου για την κοινή προκοπή αλλά για να γιγαντωθούν οι ημέτεροι». Αναφερόμενος στο πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιφέρει το φόβητρο της επιστροφής του κ. Τσίπρα σαν τον βοσκό, που φώναζε ότι έρχεται ο λύκος.Ο Αλέξης Τσίπρας ελπίζει ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών, θα τον απαλλάξει από την υποχρέωση να εξηγήσει γιατί η διακυβέρνηση του αποδείχτηκε τόσο τραυματική» συμπληρώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζητά ένα ισχυρό ποσοστό από τους πολίτες προκειμένου «να ανατρέψει τους σημερινούς συσχετισμούς και να έρθει σε ρήξη με ένα αυτοκαταστροφικό πολιτικό σύστημα, που αναπαράγει διαρκώς κρίσεις, που υπονομεύουν την εθνική συνεννόηση, υποσκάπτουν την κοινωνική συνοχή και αποδυναμώνουν τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας βυθίζοντές τες στην αβεβαιότητα». Αντέταξε ότι «όσα χρόνια είμαι στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας, με τις μικρές μου δυνάμεις, δεν ήμουν ποτέ φορέας πελατειακού κράτους, ούτε λαΐκισα ποτέ, ούτε υπονόμευσα για λόγους εξουσίας το δημόσιο συμφέρον, όπως έκαναν και οι δύο». Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές για τη νέα γένια. «Στην Ελλάδα των 750.000 εργαζομένων που αμείβονται με μισθούς κάτω των 400 ευρώ και με το 55% των νέων θέσεων που δημιουργούνται, να αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού αποτελούν εμπαιγμό. Ιδίως για τους νέους εργαζόμενους». Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Δεν θέλουμε να εξοπλίζεται ένας διεθνής ταραξίας όπως ο Ερντογάν, που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Τουρκίας, που όποιος έχει άλλη άποψη κινδυνεύει να μπει φυλακή. Που προσπαθεί να βγάλει παράνομο το φιλοκουρδικό κόμμα HDP. Που δεν σέβεται την σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Που απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Όχι δεν θέλουμε να πάρει F16 ο κ. Ερντογάν και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε ο λαός μας να πληρώνει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς. Και το λέμε εμείς που στηρίξαμε τη συμφωνία με τη Γαλλία. Άλλο να στηρίζεις την αποτρεπτική δύναμη της χώρας και άλλο να ανοίξουμε έναν διαγωνισμό εξοπλισμών με την Τουρκία εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, εις βάρος του κοινωνικού κράτους που τόσο ανάγκη έχει ο λαός μας». Ειδήσεις σήμερα: Ποιοι και γιατί εισέβαλαν στο Κολλέγιο Αθηνών – Το επεισόδιο στην «Αβάνα» Κορωνοϊός: Στους 186 οι θάνατοι λόγω Covid τη 2η εβδομάδα του έτους Μητσοτάκης στο Νταβός: Δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία – Εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη

