Βουλή: Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την συνεδρίαση για τις παρακολουθήσεις στα γραφεία του ΚΚΕ το 2016 Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι το προεδρείο αρνείται να καλέσει για ακρόαση τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο Σε αποχώρηση από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όπου εξετάζεται η υπόθεση συνακροάσεων – παρακολουθήσεων στα γραφεία του ΚΚΕ το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, προχώρησαν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκαλώντας την έντονη αντίδραση των υπολοίπων κομμάτων. Από το ΚΚΕ ο κ. Μανώλης Συντυχάκης μίλησε για «σόου από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θλίβει. Στην σημερινή συνεδρίαση συζητούμε την υπόθεση παρακολουθήσεων του ΚΚΕ μετά από αίτημα που κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσχηματικά τα όσα είπαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία διάθεση να φτάσει μέχρι τέλους η υπόθεση των παρακολουθήσεων στα γραφεία του ΚΚΕ». Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν να δικαιολογήσουν την αποχώρησή τους από την συνεδρίαση λέγοντας ότι το προεδρείο αρνείται να καλέσει για ακρόαση τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο αν και ο δεύτερος έχει ζητήσει να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε στους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας εξήγησε προς τα μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως πρέπει να καταθέσουν σχετικό αίτημα και εφόσον λάβει την υποστήριξη των 2/5 των μελών της επιτροπής, ο κ Ράμμος θα κληθεί εκ νέου. Επίσης, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος από την ΝΔ σημείωσε ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ έχει ήδη καταθέσει 4 φορές στην επιτροπή ενώ πρόσθεσε «Είναι πρωτοφανές το αίτημα «αυτό-πρόσκλησης» στην υψηλότερου επιπέδου κοινοβουλευτική επιτροπή του επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής. Ο κ. Ραμμος επιλέγει να κάνει πολιτική και κινείται εκτός των συνταγματικών ορίων της Αρχής της οποίας προΐσταται». Ακολούθως, ο κ. Ευριπίδης Στυλιανιδης σχολίασε πως «οι ανεξάρτητες αρχές είναι θεσμικά αντίβαρα με οριοθετημένες από το Σύνταγμα αρμοδιότητες που δεν πρέπει να ξεπερνούν. Δεν μπορούν ως εκ τούτου ούτε να κρίνουν τις λειτουργίες της δικαιοσύνης, ούτε φυσικά να υποδεικνύουν στο Κοινοβούλιο και μάλιστα στην Επιτροπή Θεσμών τι θα κάνει». Ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος από την άλλη σημείωσε ότι το κόμμα του δεν θα συνεργήσει σε προσπάθεια «συνταγματικής εκτροπής και αυτοκατάργησης της επιτροπής». Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη με τη μέθοδο του… ριφιφί σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή σε 88χρονο οδηγό που παρέσυρε ζευγάρι στον Βόλο Το viral βίντεο της Σακίρα που επικρίνει τη μητέρα του Πικέ: «Δεν ακολουθώ ξανά τη συμβουλή σου!» BEST OF NETWORK 19.01.2023, 11:25 19.01.2023, 08:00 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 09:14 19.01.2023, 09:15 18.01.2023, 17:00

