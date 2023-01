Βουλή: Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών για τις παρακολουθήσεις στο ΚΚΕ επί ΣΥΡΙΖΑ Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από αίτημα της ΚΟ του ΚΚΕ το οποίο υποστηρίχθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης Την υπόθεση των συνακροάσεων – υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ οι οποίες σύμφωνα με τον Περισσό εντοπίζονται από το 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εξετάσει σήμερα στις 10 το πρωί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με τις προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί στην συνεδρίαση θα παραστούν ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ζαμπίρας, τα μέλη της ΑΔΑΕ Γεώργιος Μπακάλης, Σπυρίδωνας Σκουλαρίκης, Νίκος Παπαδάκης, Δημήτριος Βέργαδος, το τέως μέλος ΑΔΑΕ Παναγιώτης Ριζομυλιώτης, οι νυν ειδικοί επιστήμονες της ΑΔΑΕ Παναγιώτης Μπάμπαλης και Βασίλειος Σταθόπουλος και ο προκάτοχός τους Παναγιώτης Τρακάδας. Η δικηγόρος της Ανεξάρτητης Αρχής Αργυρώ Αμίδη, οι εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών Γεώργιος Νούλης και Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης, η εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκίδας Βάια Ακριβού, ο πρώην γγ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Αθανάσιος Πράπας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Μπερτάνος και ο αστυνόμος Β’ Ιωάννης Στούκας. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από αίτημα της ΚΟ του ΚΚΕ το οποίο υποστηρίχθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη με τη μέθοδο του… ριφιφί σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή σε 88χρονο οδηγό που παρέσυρε ζευγάρι στον Βόλο Το viral βίντεο της Σακίρα που επικρίνει τη μητέρα του Πικέ: «Δεν ακολουθώ ξανά τη συμβουλή σου!» BEST OF NETWORK 18.01.2023, 18:25 18.01.2023, 16:49 18.01.2023, 10:29 18.01.2023, 22:30 18.01.2023, 22:31 18.01.2023, 15:14

