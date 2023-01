Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 8,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου

Στο 36,4% καταγράφει η Μetron Analysis τη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά 8,9 ποσοστιαίων μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται κυρίαρχος έναντι του Αλέξη Τσίπρα στον ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 19 μονάδες διαφορά. Παράλληλα, αυξήθηκε στο 50% το ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις κάλπες – μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Στράτος Φαναράς είπε στο κεντρικό δελτίο του ΜEGA ότι η σταδιακή στροφή των πολιτών προς την αυτοδυναμία διευκολύνει την κεντρική επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας. Απόλυτη είναι η κυριαρχία της ΝΔ με 70% στην λεγόμενη παράσταση νίκης – δηλαδή ποιο κόμμα εκτιμούν οι πολίτες ότι θα κερδίσει τις εκλογές, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζουν, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μένει στο 16%. Ιστορικά, δεν έχει υπάρξει περίπτωση ανατροπής με τόσο μεγάλη διαφορά στην παράσταση νίκης. Ωστόσο, η Metron εμφανίζει και το «κόμμα Κασιδιάρη» να μπαίνει στη Βουλή – και μάλιστα με 3,5% – στην εκτίμηση ψήφου, πράγμα που αν συμβεί, τότε ανεβαίνει ο πήχης της αυτοδυναμίας. Για στροφή σε «αντισυστημικές» επιλογές από μερίδα πολιτών κάνουν λόγο οι αναλυτές της Μetron Analysis – σημειώνοντας ότι τα στοιχεία ως προς την πολιτική εμπιστοσύνη των πολιτών είναι «δραματικά»: Χαμηλή έχει το 42%, μέτρια το 40% και υψηλή μόλις το 18%. Οι επιδόσεις κυβέρνησης – αντιπολίτευσης Οι 4 υψηλότερες επιδόσεις της κυβέρνησης είναι στην προσέλκυση τουρισμού με 71% θετικές απόψεις, στον ψηφιακό μετασχηματισμό με 65%, στην αμυντική θωράκιση της χώρας με 60% και στην εξωτερική πολιτική με 48%. Οι 4 χαμηλότερες επιδόσεις και ηχηρά καμπανάκια για συγκεκριμένους υπουργούς είναι στην Παιδεία με 64% αρνητικές επιδόσεις, 22% θετικές, στην εγκληματικότητα με 65% αρνητικές επιδόσεις και μόλις 21% θετικές, στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού με 65% αρνητικές και 20% θετικές, και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς με 70% αρνητικές και μόλις 15% θετικές. Επομένως, οι «μαύρες τρύπες» της κυβέρνησης είναι η διαφθορά, ο πληθωρισμός, το έγκλημα, παρά τα στοιχεία για μείωσή του, αλλά ο κόσμος το νιώθει αλλιώς και φυσικά η παιδεία. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης είναι στο -36, από -39, άρα ελαφρά βελτιωμένος. Τον Σεπτέμβριο ήταν στο -52. Στην ερώτηση: ‘Γενικά μιλώντας, θα λέγατε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε τους ανθρώπους ή ότι όσο και αν προσέξετε θα βρεθεί κάποιος να σας κοροϊδέψει? Εκφράστε την άποψή σας σε μια κλίμακα όπου 0 σημαίνει καμία εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και 10 απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους’, το 20% έχει χαμηλή εμπιστοσύνη, το 41% μέτρια, το 39% υψηλή. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ Σε μονοψήφια επίπεδα – στο 9,7% – έχει πέσει η πρόθεση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ωστόσο εμφανίζεται να ανακάμπτει μερικώς τον Ιανουάριο, καθώς η εταιρεία το είχε καταγράψει στο 8,9% τον Δεκέμβριο, στον απόηχο της σύλληψης της Εύας Καϊλή. Στην εκτίμηση ψήφου, η Metron δίνει 12,4 στο ΠΑΣΟΚ – με τον κ. Φαναρά να τονίζει ότι ο αρχηγός του, Νίκος Ανδρουλάκης έχει μπροστά του δύσκολα προβλήματα, τόσο με το Qatargate, όσο και με το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, που συνεχίζει να διχάζει τους ψηφοφόρους του. Δείτε όλη τη δημοσκόπηση:

