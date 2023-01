Ειδικό Δικαστήριο: Διά των συνηγόρων του θα απολογηθεί ο Νίκος Παππάς

Κατά την έναρξη της σημερινής ακροαματικής στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών οι συνήγοροι του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι δεν θα προσέλθει ο εντολέας τους ούτε και για να απολογηθεί. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι δικηγόροι: «Ο Παππάς δεν θα έρθει, θα απολογηθεί δι’ ημών». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παππάς από την πρώτη ημέρα έναρξη της δίκης δεν έχει παραστεί στο Ειδικό Δικαστήριο, όπως έχει τη δυνατότητα από το νόμο περί ευθύνης των υπουργών. Ακόμη, οι συνήγοροι του κ. Παππά, ζήτησαν να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας, γιος του επιχειρηματία. Όπως σημείωσε ο Γιάννης Μαντζουράνης, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του κ. Παππά, ο Ιωάννης-Βλαδίμηρος Καλογρίτσας «έχει άμεση προσωπική συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες του διαγωνισμού, για να ξεκαθαριστεί εάν ο γιος ήταν μπροστινός του πατέρα ή το ανάποδο. Πάντως, είναι αυτός που έχει υπογράψει όλα τα χαρτιά. Υποβάλλουμε αίτημα να κληθεί και να εξεταστεί». Η πλευρά του επιχειρηματία (Ανδρέας Λοβέρδος), δεν αντέλεξε, όμως σημείωσε: «Δεν έχουμε αντίρρηση να προσέλθει ο οποιοσδήποτε μάρτυρας αν και δεν βλέπουμε καμία δυνατότητα ουσιώδους συνεισφοράς στην κρίση σας. Απαίτησαν ένα πρόσωπο με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, το οποίο εξ αρχής είχε εκφράσει τη διαφωνία του με όλα αυτά. Εάν το δικαστήριο δεχθεί να έρθει κι εμείς θα προτείνουμε άλλους τρεις μάρτυρες». Η εισαγγελέας της έδρα, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Όλγα Σμυρλή τάχθηκε υπέρ του αιτήματος της πλευράς Παππά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θεωρώ ότι από την αρχή θα έπρεπε να έχει κληθεί. Θεωρώ ότι δεν βλάπτει να προσέλθει». Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει. Κώστας Βαξεβάνης Στην συνέχεια κατέθεσε στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών που δικάζεται η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του έτους 2016, ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης. Ο τελευταίος κατά την κατάθεσή του, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε στην δημοσιογραφική του πορεία, την πορεία της εφημερίδος Documento και του περιοδικού Hot Doc, αλλά και στις σχέσεις του με τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, όπως και τη σύγκρουσή του με τον τελευταίο. Η δίκη συνεχίζεται αύριο το μεσημέρι. Ειδήσεις σήμερα: F-16, ΝΑΤΟ και Ελλάδα στη συνάντηση Μπλίνκεν – Τσαβούσογλου «Σπάει» την ομερτά ο Παντσέρι – Θέμα ωρών ο νέος Αντιπρόεδρος του ΕΚ και η άρση ασυλίας της Καϊλή Αλώβητο το προβάδισμα Μητσοτάκη – ΝΔ στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, δείχνουν νέες δημοσκοπήσεις

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )