Επιτροπή Θεσμών: Παγίδευση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ το 2016 «έδειξαν» οι εισαγγελείς Τα ενδεχόμενα αδικήματα παραγράφηκαν με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Για παρεμβάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ από άγνωστα κέντρα το 2016 έκαναν λόγο οι εισαγγελείς που χειρίστηκαν την υπόθεση τονίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα προσέκρουσε σε τοίχο όταν η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές τον Ποινικό Κώδικα και μετέτρεψε το αδίκημα παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της βουλής που εξέτασε την υπόθεση συνακροάσεων – παρακολουθήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού, ανέφερε πως ο ίδιος παρέλαβε τον σχετικό φάκελο το 2018. Αναφορικά όμως με την εξέλιξη της δικογραφίας είπε πως μεσολάβησε «η από 1/07/2019 γενναία τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα. Και για όσους γνωρίζουν νομικά, η πορεία της δικογραφίας έχει πλέον λάβει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα… Λόγω της από 1/07/2019 τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα το αδίκημα πλέον έχει καταστεί πλημμέλημα και έχει παραγραφεί». Σχετικά με τα εως τότε ευρήματα από τις έρευνες για τις παρακολουθήσεις στο ΚΚΕ ο κ. Μαστραντωνάκης υποστήριξε πως «Μην συνδέετε τις νόμιμες επισυνδέσεις που φαίνεται να έχουν γίνει τώρα, με αυτή την δικογραφία που χειριζόμαστε εμείς. Εδώ δεν είχαμε καμία επισύνδεση. Φαίνεται κάποιοι, κακόβουλα να έχουν παρακολουθήσει τις τηλεφωνικές συνδέσεις του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα. Κοινώς, να έχουν κάνει κάποιες φάρσες. Αυτό έχει γίνει εδώ. Και δικαίως, φυσικά οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ να αναρωτιούνται, μήπως μας παρακολουθούν; Αυτό ερευνήσαμε. Καμία … επισύνδεση καμία υποκλοπή τίποτα. Προσπαθούμε να βρούμε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παρέμβει στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ και το συνδέουν με τα υπόλοιπα κόμματα με συνδέσμους του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού κτλ.. Αυτή είναι η έρευνά μας». Ακολούθως ο εισαγγελέας Γεώργιος Νούλης είπε απευθυνόμενος στα μέλη της επιτροπής Θεσμών για τις παρακολουθήσεις στο ΚΚΕ: «Στο ΚΚΕ είχαμε παγίδευση. Φυτεύτηκε κάτι με κάποιο τρόπο, κατέστη τεχνικά εφικτό στο ξεκίνημα τουλάχιστον, αλλά αυτό επιβεβαιώνουν και οι συνάδελφοι που το χειρίστηκαν στην πορεία ότι είναι διάτρητα, έχουν τρυπηθεί τα κέντρα επικοινωνιών στον Περισσό και κάποιος ακούει. Συζητάμε για παγίδευση . Δεν είχαμε ούτε μεσολάβηση άλλων κρατικών φορέων, ούτε κινητά τηλέφωνα με ηλεκτρονικά μέσα, για να είμαστε σαφείς». Ειδήσεις σήμερα: Ποιοι και γιατί εισέβαλαν στο Κολλέγιο Αθηνών – Το επεισόδιο στην «Αβάνα» Κορωνοϊός: Στους 186 οι θάνατοι λόγω Covid τη 2η εβδομάδα του έτους Μητσοτάκης στο Νταβός: Δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία – Εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:30 19.01.2023, 13:05 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 15:30

