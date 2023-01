Ευρωκοινοβούλιο κατά Polico: Τα ξεχασμένα δώρα πήγαν στον θεσμό, όχι στην πρόεδρό του Η απάντηση στο Politico – Υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «δώρα πρωτοκόλου», που δίνονται στο ευρωκοινοβούλιο και όχι στην πρόεδρό του Βασίλης Δαλιάνης 19.01.2023, 17:02 Διευκρινίσεις για το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Politico, αναφορικά με τα «δώρα που ξέχασε να δηλώσει» η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, δίνουν οι εκπρόσωποι Τύπου του ΕΚ. Όπως εξηγούν, το εν λόγω δημοσίευμα είναι εξαιρετικά παραπλανητικό, κάτι που έχει ήδη διευκρινιστεί στον δημοσιογράφο από τις υπηρεσίες Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Γραφείο της Προέδρου. Οι εκπρόσωποι Τύπου του ΕΚ υπογραμμίζουν ότι δεν έχει γίνει καμία παραβίαση κανόνων και δεν υπάρχουν δώρα στη κατοχή της Προέδρου, αλλά αντίθετα πρόκειται για δώρα πρωτοκόλλου τα οποία ανήκουν στο θεσμικό όργανο και όχι στον ή την εκάστοτε πρόεδρο. Όπως διευκρινίζουν οι εκπρόσωποι Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η Πρόεδρος δεν “ξέχασε” να δηλώσει δώρα, γιατί δεν ισχύει η προθεσμία του ενός μήνα για την Πρόεδρο, καθώς δεν της δωρίζονται ως ευρωβουλευτή αλλά ως εκπροσώπου του θεσμού. Όπως εξήγησαν στο Politico οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, όλα τα δώρα από όλους τους Προέδρους του ΕΚ λαμβάνονται πάντα από τον κάτοχο της θέσης για λογαριασμό του θεσμικού οργάνου και ποτέ με την προσωπική του ιδιότητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για δώρα προς βουλευτές αλλά για δώρα πρωτοκόλλου, τα περισσότερα από τα οποία ανταλλάσσονται με τρίτες χώρες ή άλλες αρχές ακολουθώντας την καθιερωμένη πρακτική του πρωτοκόλλου . Επίσης, δεν υπάρχουν “δώρα που δεν έχουν δηλωθεί”, όλα τα δώρα προς το θεσμικό όργανο έχουν δηλωθεί εσωτερικά και βρίσκονται στη κυριότητα του θεσμικού οργάνου, όχι της Προέδρου. Οι Πρόεδροι είθισται να δηλώνουν στο μητρώο μαζικά τα δώρα στο τέλος της θητείας τους και λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, η Πρόεδρος αποφάσισε να αλλάξει αυτή τη τακτική, δηλώνοντας τα δώρα το συντομότερο δυνατόν για να αυξηθεί η διαφάνεια και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Επισημαίνεται επίσης ότι ορισμένα δώρα πρωτοκόλλου που λαμβάνει η Προεδρία για λογαριασμό του θεσμικού οργάνου εκτίθενται σε τακτική βάση στους επισκέπτες στο Στρασβούργο και εντάσσονται, κατά περίπτωση, στην καλλιτεχνική συλλογή του θεσμικού οργάνου». Ειδήσεις σήμερα: Ποιοι και γιατί εισέβαλαν στο Κολλέγιο Αθηνών Πέθανε από λεπτοσπείρωση ένας 57χρονος στη Ζάκυνθο – Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ «Εγώ θα σε σκοτώσω» – Το βίντεο που έβγαλε η 47χρονη πριν τον απαγχονισμό του λογιστή Βασίλης Δαλιάνης 19.01.2023, 17:02 BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:30 19.01.2023, 17:12 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 15:30

