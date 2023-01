ΗΠΑ: «Γκρίνια» Τσαβούσογλου σε Μπλίνκεν – Ζήτησε πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι σε Τουρκία και Ελλάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν, ότι το σημαντικό στο ζήτημα της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα, είναι κατά πόσον η κυβέρνηση Μπάιντεν θα επιδείξει αποφασιστικότητα. Ο Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης ότι προέτρεψε τον Λευκό Οίκο να διατηρήσει πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι σε Τουρκία και Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι κατά τη συνάντηση που είχε με τον Μπλίνκεν, προσκάλεσε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να επισκεφθεί την Τουρκία. Νωρίτερα σήμερα, ο Τσαβούσογλου δεν είχε κρύψει την αισιοδοξία του ότι η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει την πώληση F-16 στην Άγκυρα, επικαλούμενος τα «κοινά στρατηγικά συμφέροντα» ΗΠΑ και Τουρκίας. Η αμερικανική κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, αλλά κορυφαία στελέχη του Κογκρέσου αντιτίθενται σθεναρά σε αυτήν. Την ώρα, πάντως, που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε, έπειτα από ερώτηση της ΕΡΤ, πως οι υπάρχουσες κυρώσεις δεν επηρεάζουν την πώληση F-16 στην Τουρκία.

