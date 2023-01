Καλογρίτσας: Τα μηνύματα με τον Παππά για τις μετοχές του ΣΥΡΙΖΑ Channel με Ιβάν, Μάρη και… Α2

Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις στο Ειδικό Δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016 για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τους χειρισμούς του πρώην υπουργού Νίκου Παππά καθώς μετά τις επώνυμες μαρτυρίες για μαύρες σακούλες με χαρτονομίσματα που έφευγαν από το γραφείο του Χρήστου Καλογρίτσα προς το κόμμα, ο γνωστός εργολάβος κατέθεσε νέο γραπτό μήνυμα με τους σχεδιασμούς για την μετοχική σύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ channel. Αποστολέας του sms είναι ο κ. Νίκος Παππάς, δηλαδή ο τότε αρμόδιος υπουργός για τα κανάλια και για τον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών. Όπως υποστηρίχθηκε, το μήνυμα εμφανίζει τον κ. Παππά να μοιράζει σε πέντε πρόσωπα, μετοχές της εταιρείας η οποία διεκδικούσε τηλεοπτική άδεια έχοντας ως «μπροστινό» τον κ. Καλογρίτσα. Τα ποσοστά, σύμφωνα με το SMS, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την πλευρά Καλογρίτσα, κατανέμονταν ως εξής: Ιβάν 35, Καλογρ. 35, Α2 16, Κουρής 10, Μάρης 4, με τον μέτοχο Α2 να είναι ο Αρτέμης Αρτεμίου, όπως αναφέρθηκε στη δίκη. Διευκρινίζονται τα πρόσωπα που αναφέρονται κωδικοποιημένα στο επίμαχο SMS: Ιβάν: Ιβάν Σαββίδης Καλόγρ.: Χρήστος Καλογρίτσας Α2: Αρτέμης Αρτεμίου Κουρής: Γιώργος Κουρής Μάρης: Δημήτρης Μάρης Στο μήνυμα ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στον Χρήστο Καλογρίτσα: «Α2 αυτός που θα δείς 12.30» και του ξεκαθαρίζει ότι «Α2 και Καλογρ. είναι αδιαίρετα» – ήτοι, ότι τα ποσοστά τους είναι αδιαίρετα, επομένως εξασφάλιζαν την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών στο υπό σύσταση «ΣΥΡΙΖΑ Channel». Τι ακολουθεί; Πλήθος sms: Νίκο μου, καμάρι και λεβέντη μου! Να σημειωθεί πως ο «κόκκινος εργολάβος» είχε υποστηρίξει πως θα επανέλθει με νέες αποκαλύψεις εάν ο κ. Παππάς καταθέσει μήνυση – κάτι το οποίο έπραξε – κατά του ίδιου ή της γραμματέως του. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Καλογρίτσας αποκαλύπτει γραπτά μηνύματα που αντάλλασσε με τον κ. Νίκο Παππα την περίοδο που ο δεύτερος ήταν αρμόδιος υπουργός για τις τηλεοπτικές συχνότητες. Κατά τις εργασίες της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής που εξέτασε την συγκεκριμένη υπόθεση, ο εργολάβος προσκόμισε sms όπου εμφανίζεται να αποκαλεί τον κ. Παππά «Νίκο μου! Καμάρι μου! και λεβέντη μου!» και να κανονίζει με τον τότε υπουργό τις λεπτομέρειες για την εξεύρεση των χρημάτων που θα χρησιμοποιούνταν ως εγγύηση για την συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών. Το σχετικό απόσπασμα από το πόρισμα της προανακριτικής αναφέρει: «Επίσης ο Χρήστος Καλογρίτσας κατέθεσε SMS που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του ιδίου και του Νικολάου Παππά πριν την εξασφάλιση της εγγυητικής επιστολής, τα οποία έχουν ως εξής: – Χρ. Καλογρίτσας: Νίκο μου! Καμάρι μου! και λεβέντη μου! από Επειδή στις 19:00 αναχωρώ για πόρτο Χέλι , αλλά δεν κατάλαβα και πολλά (μάλλον ΤΙΠΟΤΑ) πρέπει να ξέρω κάτι – Ν. Παππάς: Να μιλήσουμε – Χρ. Καλογρίτσας: το SMS το προηγούμενο που έλαβες βγήκε λάθος, ακολουθεί ολοκλήρωση του: …… από χθες , είπες σήμερα το απόγευμα θα τα λέγαμε. Επειδή στις 19:00΄… ………… να ξέρω κάτι φρόντισε πριν φύγω να με ενημερώσεις, γιατί αν δεν μιλήσουμε αποτέλεσμα (μάλλον) δεν θα έχουμε! {ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΔΗΛΑΔΗ , ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ! ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ , ΑΡΑ 123 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ !} Εσύ ξέρεις , εσύ αποφάσισε !!! Ξανά λέω : ΑΝ , δεν τα πούμε .. Τζίφος θα είναι το πόρτο Χέλι – Ν. Παππάς: Οκ. Μιλάμε πριν φύγεις. – Ν. Παππάς: Κατά τις 6 – Χρ. Καλογρίτσας: Περιμένω ! – Χρ. Καλογρίτσας: Να περάσω από σένα; – Χρ Καλογρίτσας: Κατά τις 6, σύντροφε πού; σε σένα ή εδώ ; – Ν. Παππάς: Περίμενε λίγο – Χρ. Καλογρίτσας: Ότι πεις και όταν πεις! Αρκεί να φύγω από σένα στις 7 ! σ. Από τη συνομιλία αυτή αποδεικνύεται αφ’ ενός μεν ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας έπαιρνε οδηγίες από τον Νικόλαο Παππά, αφ’ ετέρου δε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα ούτε για το περιεχόμενο των συναντήσεων που του έκλεινε ο Ν. Παππάς, ούτε και για την πορεία της εγγυητικής επιστολής, για τα οποία στηριζόταν αποκλειστικά στην καθοδήγηση του Ν. Παππά. Περαιτέρω, ο Χρήστος Καλογρίτσας κατέθεσε SMS που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του ιδίου και του Νικολάου Παππά λίγο πριν την έκδοση της εγγυητικής επιστολής και έχουν ως εξής: – Χρ. Καλογρίτσας: Μάλλον … Τζίφος !!! – Ν. Παππάς: Δηλαδή; – Χρ. Καλογρίτσας: Χωρίς εγγυητική πως θα πάμε; ΠΑΡΕ ΤΟΝ SAMER να 124 πιέσουν το ΛΟΝΔΙΝΟ να το στείλουν ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Από τη συνομιλία αυτή μέσω SMS των Καλογρίτσα – Παππά, αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας η εμπλοκή του Νικολάου Παππά και της τότε Ελληνικής Κυβέρνησης στη συμφωνία Samer Khury (CCC) και Χρήστου Καλογρίτσα και την πίεση που ασκούσε ο Ν. Παππάς για την διεκπεραίωση της εγγυητικής επιστολής, όπως επίσης και η απευθείας επικοινωνία μεταξύ Samer Khury και Νικ. Παππά, για την έγκαιρη έκδοση της εγγυητικής επιστολής» ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από μαύρο χρήμα, ειδικευόταν και στη διανομή ποσοστών καναλαρχών Μετά τις νέες αποκαλύψεις εντός του Ειδικού Δικαστηρίου το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας μεταξύ άλλων «ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από διανομή τσαντών με μαύρο χρήμα, ειδικευόταν και στη διανομή ποσοστών μεταξύ καναλαρχών». Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας «Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη διανομή τσαντών με ”μαύρο” χρήμα, όπως κατατέθηκε επώνυμα στο Ειδικό Δικαστήριο, φαίνεται, με βάση SMS του κ. Παππά που αποκάλυψε σήμερα ο κ. Καλογρίτσας, ότι ειδικευόταν και στη διανομή ποσοστών μεταξύ των καναλαρχών. Κι όλα αυτά, φυσικά, στο όνομα της διαφάνειας και της ελευθεροτυπίας! ΥΓ: Αλήθεια, θα μας απαντήσει ο κ. Παππάς αν πίσω από τον κωδικό Α2 κρύβεται πράγματι Οι δηλώσεις των δικηγόρων Ανδρέας Λοβέρδος και Άγγελος Καραχάλιος (δικηγόροι κ. Καλογρίτσα): «Ο Χρήστος Καλογρίτσας ούτε τότε είχε πτωχεύσει, ούτε τώρα έχει πτωχεύσει, δίνει μάχη επιβίωσης. Μπροστά μου αρνήθηκε το πτωχευτικό τέχνασμα που του εισηγήθηκαν ορισμένοι. Ορισμένοι εκ των συνηγόρων Παππά συνήγοροι τον χαρακτήρισαν με ανοίκειο τρόπο και οδήγησαν αρκετούς μετόχους του πολιτικού διαλόγου μέσω των ΜΜΕ να λένε ψέματα. Η περίπτωση του κατηγορουμένου υπουργού δεν διασώζεται με τέτοια ψεύδη ο Χρήστος Καλογρίτσας είναι όρθιος και δίνει μάχη,τη μάχη της ζωής του. Είναι θύμα εξαπάτησης. Κλείνοντας, σε σχέση με το SMS, που σήμερα κατατέθηκε για πρώτη φορά, αποδεικνύει με τρόπο απόλυτο ότι ο πρώην υπουργός Επικρατείας παραβίασε τα καθήκοντα του, δηλαδή παραβίασε το νόμο και το Σύνταγμα». Γιάννης Μαντζουράνης (δικηγόρος Νίκου Παππά): «Το sms που οψίμως παρουσιάστηκε σήμερα από την υπεράσπιση Καλογρίτσα έχει μηδαμινή αποδεικτική αξία και δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα όλων των μηνυμάτων που χρησιμοποίησε και θα χρησιμοποιήσει ο Καλογρίτσας. Και αυτό γιατί από μία απλή ανάγνωση του νόμου Παππά αναμφισβήτητα προκύπτει ΄ότι κανένας Α2 δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με νόμιμη τηλεοπτική άδεια γιατί υπήρχε ρητή και κατηγορηματική υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι του ποσοστού του 1%. Αρα, το συγκεκριμένο sms αποτελεί συνέχεια από τα παραμύθια της κυρίας Ευθαλίας». Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη με τη μέθοδο του… ριφιφί σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή σε 88χρονο οδηγό που παρέσυρε ζευγάρι στον Βόλο Το viral βίντεο της Σακίρα που επικρίνει τη μητέρα του Πικέ: «Δεν ακολουθώ ξανά τη συμβουλή σου!»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )