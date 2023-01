Κατάρ-gate: Ο Ταραμπέλα δηλώνει αθώος και καταγγέλλει την ομολογία βασικού υπόπτου

Ο βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, την άρση της ασυλίας του οποίου έχει ζητήσει η δικαιοσύνη στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλώνει αθώος και καταγγέλλει την ομολογία ενός βασικού υπόπτου προς υπεράσπιση ιδίου συμφέροντος, με ηλεκτρονικό του μήνυμα προς την Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Ο Μαρκ Ταραμπέλα αποκλείσθηκε χθες από την ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το βελγικό Σοσιαλιστικό Κόμμα όσο διαρκεί η έρευνα. Κατηγορήθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντσέρι – τον έναν από τους τέσσερις υπόπτους που είναι προφυλακισμένοι για την υπόθεση διαφθοράς σε σχέση με το Κατάρ – ο οποίος δήλωσε στους ανακριτές ότι κατέβαλε στον βέλγο ευρωβουλευτή «120.000 έως 140.00 ευρώ», σύμφωνα με την εφημερίδα L’ Echo. «Μέχρι σήμερα εξακολουθώ να μην έχω το δικαίωμα να υπερασπισθώ τον εαυτό μου. Δηλώνω και θα δηλώνω αθώος. Δεν έλαβα ποτέ χρήματα ή δώρα με αντάλλαγμα τις πολιτικές μου απόψεις», σημειώνει. «Κρίνομαι από την κοινή γνώμη ή από ορισμένους συναδέλφους μου με βάση δημοσιεύματα του Τύπου ή την ομολογία προς υπεράσπιση ίδιων συμφερόντων φυλακισμένων, ομολογία που όπως φαίνεται μεταβλήθηκε στο πέρασμα του χρόνου, αντίθετα με την δική μου θέση», γράφει. Ο Αντόνιο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, έκανε συμφωνία με την βελγική δικαιοσύνη βάσει της οποίας δεσμεύεται να δώσει πληροφορίες στους ανακριτές με αντάλλαγμα την επιβολή μειωμένης ποινής φυλάκισης. Πρόκειται για καθεστώς «προστατευόμενου μάρτυρα», αντίστοιχου με το ισχύον στην πρακτική κατά της Μαφίας στην Ιταλία. Η κατοικία του Μαρκ Ταραμπέλα στη περιοχή της Λιέγης έχει ερευνηθεί από τις 10 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν βρέθηκαν μετρητά. Η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποφανθεί για τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μαρκ Ταραμπέλα και του άλλου σοσιαλιστή ευρωβουλευτή, του Ιταλού Αντρέα Κοτσολίνο, που διαβιβάσθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου από την βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, η Επιτροπή είχε την πρόθεση να καλέσει τον Ταραμπέλα για ακρόαση την Τρίτη. Ο ίδιος αρνήθηκε την κλήση εξηγώντας ότι δεν θα μιλήσει στον Τύπο ή οποιονδήποτε άλλον πριν μιλήσει στις δικαστικές αρχές, οι οποίες είναι οι μόνες που είναι σε θέση να εγγυηθούν την ποιότητα και την αμεροληψία της διαδικασίας. «Θεωρώ εξ άλλου ότι το θέμα της άρσης της ασυλίας μου δεν θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης…πρέπει, φυσικά, να αρθεί». -- Ειδήσεις σήμερα: Διάσημος Βρετανός ηθοποιός εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε βουνό της Καλιφόρνια Δελφίνι δυο μέτρων ξεβράστηκε σε παραλία της Καβάλας «Γκρίνιες» Τσαβούσογλου σε Μπλίνκεν για Ελλάδα – Τι συζήτησαν για τα F-16

