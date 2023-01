ΚΚΕ: Όσα διαδραματίστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών ήταν άθλια συμπαιγνία από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ Σύμφωνα με τον Περισσό κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση θέλουν «να θαφτεί για ακόμη φορά η υπόθεση των συνακροάσεων – υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ» «Σήμερα, ήταν προγραμματισμένο να συζητηθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ την περίοδο 2016-2022, με την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Περισσός. «​Πρόκειται για την υπόθεση εκείνη που, αν και αποτέλεσε αντικείμενο της πρόσφατης Εξεταστικής Επιτροπής, “θάφτηκε” στην κυριολεξία με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά και την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων», επισημαίνει το ΚΚΕ. «​Το ΚΚΕ επανήλθε με νέο αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κάτι το οποίο στηρίχτηκε και από τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και του Μέρα25, βεβαίως υποκριτικά όπως αποδεικνύεται σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι ενώ σήμερα έπρεπε να συζητηθεί η υπόθεση για να δοθούν επιτέλους απαντήσεις στα πολλά αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρόσχημα το -σωστό- αίτημα για την πρόσκληση στην Επιτροπή του Προέδρου της ΑΔΑΕ και αξιοποιώντας τη στάση της ΝΔ, αποχώρησαν από την Επιτροπή», προσθέτει ο Περισσός. «​Αποχώρησαν δηλαδή από μια επιτροπή με συγκεκριμένο και προγραμματισμένο αντικείμενο, επικαλούμενοι ζητήματα άλλης συνεδρίασης. Ο στόχος είναι προφανής: Να θαφτεί για ακόμη φορά η υπόθεση των συνακροάσεων – υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, με την άθλια συμπαιγνία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήθελαν ποτέ να συζητηθεί και κυρίως να φωτιστεί η συγκεκριμένη υπόθεση», καταλήγει το ΚΚΕ. Ειδήσεις σήμερα: F-16, ΝΑΤΟ και Ελλάδα στη συνάντηση Μπλίνκεν – Τσαβούσογλου «Σπάει» την ομερτά ο Παντσέρι – Θέμα ωρών ο νέος Αντιπρόεδρος του ΕΚ και η άρση ασυλίας της Καϊλή Αλώβητο το προβάδισμα Μητσοτάκη – ΝΔ στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, δείχνουν νέες δημοσκοπήσεις BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:30 19.01.2023, 17:12 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )